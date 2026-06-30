個人情報・情報資産管理プラットフォーム『Flows』を提供するWeDraftが、シードラウンドで１億円を調達

株式会社WeDraft

株式会社WeDraft（愛知県名古屋市、代表取締役：橋村 洋希）は、DNX Venturesより、シードラウンドにて1億円の資金調達を実施いたしました。弊社は、企業向けに個人情報・情報資産管理プラットフォーム『Flows』を提供しています。AIを活用したデータビジネスの加速に伴い、個人情報・情報資産の適切な管理は企業の成長を左右する経営課題となっています。しかし多くの企業では、既存の運用に依存したままで対応が遅れており、データ活用そのものを止めてしまうケースが後を絶ちません。今回の調達により、高まる需要に迅速に応えるべく、サービス基盤のさらなる強化と初期顧客の成果創出、事業を加速させるチームの強化を進めます。

WeDraftが解決する社会課題

「データ活用が止まる瞬間」、個人情報・情報資産管理のレガシーを変革

各企業において、AIを含むデータ活用が不可逆的なトレンドとして加速しています。その一方で、規模や業界・業種を問わず、「個人情報を含む新しいデータ活用の企画が立ち上がるたびに、法務や情報セキュリティ部門との調整に数ヶ月かかってしまう。そんな「データ活用が止まってしまう瞬間」を経験している担当者は少なくありません。事業計画や技術的な実現性は確認できているにも関わらず、多くが個人情報をはじめとする情報資産の法的リスクやプライバシー・セキュリティリスク対策で躓いており、AI時代のデータ活用に取り組む企業にとって、データの取り扱いに対するリスク対策の検討は不可避のテーマとなっています。

しかし、いざリスク対策を進めようにも、自社のデータの取り扱い状況や施策内容に合わせたリスク管理の運用ルールが未整備なため「何を／どこまで」やるべきかの検討や合意形成の難易度が高く、時間もかかってしまいます。

これら事象は、リスク対策に必要な情報が一元的に管理できていない・属人化している・日々の管理負荷が大きいことが影響しており、個人情報・情報資産管理運用にも多くの課題が存在しています。

データビジネスのボトルネックになっているこれらの社会課題に対して、WeDraftは個人情報台帳管理を起点にした個人情報・情報資産のリスクマネジメントサービスを展開し、適切なリスク管理とデータ活用促進の両立を実現します。

解決する課題とWeDraftのソリューション１.：個人情報・情報資産管理のレガシー

自社が保有するデータ管理においては、表計算ソフトや独自ツールを利用している多くの企業が、工数負荷や情報の属人化、法的リスクやプライバシー・セキュリティリスクの課題を抱えています。課題解決のためには、最適化されたツールの導入にとどまらず、仕組みの変革やリスク管理方針の明確化、段階的なガバナンス確立を一体で進める必要があります。私たちはこれらを一体で進めるパッケージソリューションをご提供しています。

解決する課題とWeDraftのソリューション２.：リスクマネジメントの重荷

データ活用施策に対するリスク管理においては、情報セキュリティ規格やプライバシー影響評価（PIA：Privacy Impact Assessment）など既存のフレームワークが参考になります。しかし、忠実に網羅的な実施を試みると専門知識や運用負荷が壁となり、持続的な運用が難しいケースが多いのが現状です。私たちは、各社の状況や目的に合った、無理なく続けられるリスクマネジメントの型をご提供しています。

WeDraftが提供するソリューション

Flowsの概要

Flowsは、自社の保有する情報資産の台帳登録・管理～リスク対策を一貫してスムーズに進めるための個人情報・情報資産管理プラットフォームです。

Flowsにより、前述の「個人情報・情報資産管理のレガシー」や「リスクマネジメントの重荷」の課題を解決できます。

Good Governance, Good Brand.

『Good Governance, Good Brand.』は、Flowsが顧客と約束し、提供する価値です。

Flowsをご活用いただくことで、リスクを適切に把握できていることを根拠に、データ活用を促進できている状態をつくります。この「正しい情報資産の管理」と「ビジネススピード」の両立により、データビジネスの強化、企業価値の向上を実現します。

Flowsの特徴

１.プラットフォーム

政府や各企業の実務目線の要望も組み込んでおり、各社の業務運用に合わせてアプリケーションやワークフローをノーコードで実装・カスタマイズ可能です

２.台帳管理

全組織共通のインターフェースと仕組みにより、個人情報や機密情報など情報資産の台帳登録～棚卸し運用の実効性と効率性を担保します

３.リスクマネジメント

最新の法規制や他社事例の知見により、情報漏洩や不適正利用、法令・プライバシー対策に関する対応事項を自動で抽出し、関連するタスクを管理します

４.直感的な操作性

担当者の知識やスキルへの依存を排除しつつ情報資産を適切に管理し、リスクアセスメント可能なユーザーフレンドリーなUI／UXをご提供します

Flowsの導入事例

すでに国内の各業界・業種を代表する大手企業に順次採用されており、さまざまな産業のデータガバナンスやデータビジネスに貢献しています。

例えば、これまで表計算ソフト等で管理していた個人情報台帳・情報資産台帳をFlowsに移行し、台帳登録～棚卸しのワークフローの標準化と圧倒的な効率化の実現、リスク管理業務の属人化解消と高度化の実現、現場のリテラシー向上、さらにはグループ企業全体のガバナンス強化など、データビジネス強化につながる多くのユースケースが生まれています。



＜導入企業例＞

投資家コメント

DNX Ventures マネージングパートナー兼日本代表 倉林 陽 /

Principal 新田 修平

この度DNX Venturesは、個人情報・情報資産管理プラットフォーム「Flows」を提供するWeDraftの総額1億円の調達ラウンドに出資させていただきました。大企業ではAIを活用したデータビジネスが不可逆的に加速する一方、個人情報をはじめとする情報資産の法的リスクやプライバシー・セキュリティリスクがその障壁となり、データ活用が思うように進まないという課題に直面しています。

同社のソリューションは、国内大手企業で既に「正しい情報資産の管理」と「ビジネススピード」の両立を実現しており、AI時代のデータ活用インフラとして不可欠な存在になっております。AI時代のデータ活用基盤を担うWeDraftが、日本企業のデータガバナンスを牽引してくれることを期待しております。

代表コメント

株式会社WeDraft 代表取締役 橋村 洋希

2024年にFlowsの前身となるプロダクトβ版をリリースして以来、日本を代表する企業の皆さまへのご支援を通じて、具体的な成果の創出に加え、多くのご要望・ご期待をいただきました。

情報管理やリスクマネジメント運用の課題は、業界・業種を問わず各社共通項も多く、その解決に向けたアプローチの解像度も上がる中で、「これまで以上に既存顧客の成果創出に貢献したい」「一刻も早く、我々のサービスに期待している顧客のお役に立ちたい」、私たちはそんな思いでおります。

今回の資金調達により、プロダクトの全面的な強化と持続可能な組織体制の構築に取り組んでまいります。”個人情報・情報資産管理といえばFlows”と広く認知いただけるよう、社員とパートナーの皆さま一丸で事業を加速させてまいります。

■ 会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/185837/table/1_1_6c0f05f2ffbb1a6e7ed46d7e7668a406.jpg?v=202606300152 ]■ 本件に関する問い合わせ先

株式会社WeDraft 広報担当

メールアドレス：contact@wedraftinc.com