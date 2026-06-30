「フィットネスの創始者の一人」Les Mills Snr、1934年～2026年

ニュージーランド・オークランド, 2026年6月30日 /PRNewswire/ --当社の創業者Les Mills Snr氏が本日、91歳で安らかに逝去されました。心より追悼の意を表します。



Les Mills Snr (1934 - 2026) - a founding father of fitness who blazed a trail in sport, business, politics and life.



ニュージーランドを象徴する存在であったLesは、スポーツ、ビジネス、政治、そして人生のあらゆる場面で道を切り拓きました。Lesは妻Colleenとともに、まずLes Mills New Zealand（LMNZ）のジムチェーンを通じて、さらに息子PhillipとそのパートナーJackieが立ち上げたグループトレーニングの有力企業Les Mills Internationalを通じて、フィットネス界にファミリービジネスとしての一大事業を築きました。同社は現在、PhillipとJackieの子どもであるDianaとLes Jnrが支えています。

Lesは1934年にオークランドで生まれ、11歳で父を亡くすなど厳しい人生の始まりを経験しましたが、Charles Atlasの筋力トレーニングプログラムに刺激を受け、フィットネスと身体鍛錬への情熱に心の支えを見出しました。その後、Lesは円盤投げと砲丸投げでオリンピック4大会にニュージーランド代表として出場するほどの、圧倒的な実力を備えたアスリートへと成長しました。Lesはコモンウェルスゲームズ（Commonwealth Games）で金メダル1個、銀メダル3個、銅メダル1個を獲得し、その後、国際レベルの一流コーチとして、またスポーツ界の運営にも携わる存在として活躍しました。

Lesは19歳のとき、世界クラスの陸上競技選手でもあったColleenと結婚しました。2人はいくつかの事業をともに手掛けた後、スポーツとビジネスへの情熱を結びつけ、1968年にオークランドで初のLes Millsジムを開設しました。何度かうまくいかない時期を経た後、ジム事業は最終的に軌道に乗り、現在もニュージーランド文化の重要な柱であり続ける、成功したLMNZジムチェーンへと成長しました。

Phillip、Jackie、ColleenがLes Mills Internationalの構築に奔走し、BODYPUMP™の爆発的な普及を追い風にグループワークアウトを世界に広げていた一方で、Lesは市民のために変革を推進するという持ち前の決意を胸に、政界に入りました。Lesは1990年代にオークランド市長を3期務め、地域社会の強化とインフラ改善に向けた大規模な改革を主導したほか、大胆な開発プロジェクトを通じて市中心部とウォーターフロントの再生にも取り組みました。

政界を退いた後も、Lesはアスリートの指導を続け、ファミリービジネスの発展を支援し、複数の慈善活動を支えました。2002年には、女王誕生日・即位50周年記念叙勲において、地方自治とスポーツへの貢献が認められ、ニュージーランド・メリット勲章コンパニオン（Companion of the New Zealand Order of Merit）に任命されました。これは、スポーツへの貢献により1973年の女王誕生日叙勲で大英帝国勲章メンバー（Member of the Order of the British Empire）に任命されたことに続く栄誉でした。2022年、LesはPhillip Mills氏およびJackie Mills氏とともに、ニュージーランド・ビジネス殿堂（New Zealand Business Hall of Fame）入りを果たしました。

Les Mills Internationalのマネージング・ディレクターであるPhillip Mills氏は、父について次のように述べています。「父は生涯で多大な功績を残しました。そして、フィットネス、政治、家庭生活のいずれにおいても一貫していたのは、父が常に人を助けたいと願っていたことです。」

「父は並外れてたくましく、意欲に満ち、常に恵まれない立場にある人々を深く気にかけていました。父は出会ったすべての人に深い印象を残し、その精神は世界中のジムでのワークアウトに息づき、人々がフィットネスを好きになる後押しをし続けています。」

2005年にColleenに先立たれたLesの遺族には、子どものPhillipとDonna、義理の娘Jackie、孫のDiana、Les Jr、Gabriel、Moana、そして多くのひ孫がいます。

Leslie Roy Mills、MBE、CNZM、1934年11月1日～2026年6月29日

「ジムの目的は、人々がフィットネスを好きになる手助けをすることです。」 - Les Mills、1968年

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写真 - https://mma.prnasia.com/media2/3001553/Les_Mills_Snr.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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