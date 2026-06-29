日本卓球株式会社　2026-2027シーズン、2027-2028シーズン　オフィシャルサプライヤー（男子使用球）に決定

一般社団法人Ｔリーグ

一般社団法人Ｔリーグは、日本卓球株式会社（ブランド名：Nittaku）との間で、2026-2027および2027-2028シーズンの「男子オフィシャルサプライヤー（公式試合球）」としての契約更新を決定いたしました。



過去2シーズン（2024-2026）、私たちは単なる「サプライヤーとリーグ」という関係を超え、卓球が持つ多くの魅力を社会へ拡張するためのイノベーションに共に挑んできました。



子どもたちが卓球の楽しさに初めて触れた『学びのフェス』、世代を超えた笑顔が咲いた『たのシニア』や

『ENJOY!ウエルネス卓球』。

私たちが届けてきたのは、卓球というスポーツを通じて生まれる「人と人とのつながり」そのものです。



今回の契約更新により、私たちはその強固な絆を次の2シーズンへとつなげ、さらなる高みを目指します。



なお、男子公式戦使用球は、『３スタープレミアムクリーン』から『プラ３スタープレミアム』に変更となります。



■ Ｔリーグ 理事長 坂井一也 コメント

「ニッタク様とのパートナーシップを2028年まで継続できることを、心から誇りに思います。 過去2シーズン、激しさを増すＴリーグ男子のハイスピードな試合において、Nittaku様のボールは『絶対的な安心感』という名の、なくてはならないインフラでした。

コンマ数秒の世界で戦うTリーガーたちが、あの正確無比な『真球』を信頼しているからこそ、限界を超えた超人的なラリーが生まれ、観客席を、そして画面の前の人々を熱狂させることができたのです。 これまでの取り組みで得た確かな手応えをもとに、次の2シーズンはさらに卓球の魅力を拡大してまいります。」