【買取店オーナー必見】新聞折込で電話は来たのに来店しない理由とは？問い合わせ後フォローの重要性
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新聞折込チラシを入れると、金相場、ブランドバッグ、時計、ジュエリー、着物、骨董品などについて電話問い合わせが入ることがあります。しかし、「電話は鳴ったのに来店につながらない」「査定予約まで行かずに終わる」「折込費用をかけたのに売上に残らない」と感じている買取店オーナーは少なくありません。問題は、新聞折込そのものだけではなく、問い合わせ後の管理にあります。電話、LINE、Web査定、Googleマップ経由の来店相談、出張買取の予約相談が、紙メモやExcel、担当者の記憶に分散していると、見込み客を追い切れなくなります。
■新聞折込で反応した顧客は、すぐ来店するとは限らない
新聞折込を見て電話をかけてくる顧客は、必ずしもその日に来店するわけではありません。「金の指輪があるが相場だけ知りたい」「母の着物があるが出張買取できるか」「ロレックスを売るか迷っている」「他店にも聞いてから決めたい」といった保留状態が多く発生します。ここで受付日時、顧客名、電話番号、問い合わせ経路、査定品目、概算査定金額、再連絡予定日を残していなければ、翌日には誰に折り返すべきか分からなくなります。新聞折込は入口であり、成約までの途中管理がなければ、広告反響は売上に変わりにくくなります。
■電話メモとExcel管理では、保留客の再連絡が抜けやすい
現場では、店頭接客中に電話が入り、スタッフが付箋に「金ネックレス、午後に再電話」とだけ書くことがあります。LINE査定では写真だけ送られてきて、担当者が返信を後回しにすることもあります。出張買取では訪問希望日が未確定のまま止まり、催事買取では一度だけ接点を持った顧客の情報が紙の受付表に残るだけになることもあります。これらをExcelやスプレッドシートで管理していると、成約、保留、キャンセル、再連絡待ち、来店済み、出張予定といったステータス更新が遅れます。結果として、相見積もり中の顧客を競合店に取られる、口コミ依頼を忘れる、リピート買取のきっかけを逃す、といった損失が起きやすくなります。
■オーナーが見るべき数字は、問い合わせ件数だけではない
新聞折込の効果を見るとき、電話件数だけを見ても十分ではありません。買取店オーナーが確認すべきなのは、問い合わせ経路、受付日時、査定件数、来店予約数、実来店数、成約率、キャンセル率、保留件数、再連絡予定、買取単価、粗利、担当者別対応状況です。さらに、成約後は在庫状況、販売状況、金庫管理、店舗別売上、古物台帳情報までつながります。たとえば「折込経由の電話は30件あったが、来店は8件、成約は3件、保留が12件」という状態が見えれば、広告文面だけでなく、電話対応や追客フローの改善点も見えてきます。
■GoogleマップやLINEの時代でも、新聞折込後のCRMは重要になる
現在の買取店集客は、新聞折込だけで完結しません。チラシを見た顧客が店名をGoogleマップで検索し、Googleビジネスプロフィールの口コミを確認し、LINEで写真を送り、最後に電話するという流れもあります。つまり、新聞折込、Googleマップ、LINE、電話、Web査定は別々の集客手段ではなく、一人の顧客が複数経路を行き来する接点です。少人数運営や複数店舗展開では、この接点をスタッフごとの記憶に任せるほど、対応品質に差が出ます。店長だけが状況を知っている状態では、休みの日や繁忙期にフォローが止まりやすくなります。
■買取コージで問い合わせから古物台帳対応まで一元管理する
新聞折込チラシを入れると、金相場、ブランドバッグ、時計、ジュエリー、着物、骨董品などについて電話問い合わせが入ることがあります。しかし、「電話は鳴ったのに来店につながらない」「査定予約まで行かずに終わる」「折込費用をかけたのに売上に残らない」と感じている買取店オーナーは少なくありません。問題は、新聞折込そのものだけではなく、問い合わせ後の管理にあります。電話、LINE、Web査定、Googleマップ経由の来店相談、出張買取の予約相談が、紙メモやExcel、担当者の記憶に分散していると、見込み客を追い切れなくなります。
■新聞折込で反応した顧客は、すぐ来店するとは限らない
新聞折込を見て電話をかけてくる顧客は、必ずしもその日に来店するわけではありません。「金の指輪があるが相場だけ知りたい」「母の着物があるが出張買取できるか」「ロレックスを売るか迷っている」「他店にも聞いてから決めたい」といった保留状態が多く発生します。ここで受付日時、顧客名、電話番号、問い合わせ経路、査定品目、概算査定金額、再連絡予定日を残していなければ、翌日には誰に折り返すべきか分からなくなります。新聞折込は入口であり、成約までの途中管理がなければ、広告反響は売上に変わりにくくなります。
■電話メモとExcel管理では、保留客の再連絡が抜けやすい
現場では、店頭接客中に電話が入り、スタッフが付箋に「金ネックレス、午後に再電話」とだけ書くことがあります。LINE査定では写真だけ送られてきて、担当者が返信を後回しにすることもあります。出張買取では訪問希望日が未確定のまま止まり、催事買取では一度だけ接点を持った顧客の情報が紙の受付表に残るだけになることもあります。これらをExcelやスプレッドシートで管理していると、成約、保留、キャンセル、再連絡待ち、来店済み、出張予定といったステータス更新が遅れます。結果として、相見積もり中の顧客を競合店に取られる、口コミ依頼を忘れる、リピート買取のきっかけを逃す、といった損失が起きやすくなります。
■オーナーが見るべき数字は、問い合わせ件数だけではない
新聞折込の効果を見るとき、電話件数だけを見ても十分ではありません。買取店オーナーが確認すべきなのは、問い合わせ経路、受付日時、査定件数、来店予約数、実来店数、成約率、キャンセル率、保留件数、再連絡予定、買取単価、粗利、担当者別対応状況です。さらに、成約後は在庫状況、販売状況、金庫管理、店舗別売上、古物台帳情報までつながります。たとえば「折込経由の電話は30件あったが、来店は8件、成約は3件、保留が12件」という状態が見えれば、広告文面だけでなく、電話対応や追客フローの改善点も見えてきます。
■GoogleマップやLINEの時代でも、新聞折込後のCRMは重要になる
現在の買取店集客は、新聞折込だけで完結しません。チラシを見た顧客が店名をGoogleマップで検索し、Googleビジネスプロフィールの口コミを確認し、LINEで写真を送り、最後に電話するという流れもあります。つまり、新聞折込、Googleマップ、LINE、電話、Web査定は別々の集客手段ではなく、一人の顧客が複数経路を行き来する接点です。少人数運営や複数店舗展開では、この接点をスタッフごとの記憶に任せるほど、対応品質に差が出ます。店長だけが状況を知っている状態では、休みの日や繁忙期にフォローが止まりやすくなります。
■買取コージで問い合わせから古物台帳対応まで一元管理する