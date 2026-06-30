アジアンウエイ株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役CEO：加藤 孝明）が運営する中古トラック販売サイト「トラック流通センター」は、中古トラック向け塗装サービス「とことん塗装」を2026年6月30日より提供開始しました。車両の販売から塗装・納車までをワンストップで対応し、全塗装でも最短10日での納車が可能です。これまでお客さま自身が行っていた塗装業者の選定や調整を不要とし、車両導入までの負担を大幅に軽減します。

アジアンウエイは、一台のトラックの"一生"に関わり続ける「ライフタイム支援構想」を掲げており、本サービス開始はその実現に向けた具体的な施策の一つです。今後も販売にとどまらず、保守・再販などのサービス拡充に取り組み、運送事業者のスムーズな車両調達に貢献してまいります。



新サービス「とことん塗装（ワンストップ対応）」



◼️サービス開始の背景

資材供給の不安定化や人手不足などによる新車の納期長期化を受けて、中古トラックの需要が伸びています。中古トラックはカスタマイズされた1点物が多く、購入後に自社カラーへの塗り替えを行うのが一般的です。これまで、納車後に事業者が自力で塗装業者を手配すると、名義変更・業者選定・スケジュール調整など複数の窓口対応に多大な手間を要していました。さらに施工待ちも加わり、車両購入から実際の稼働まで1～2か月以上かかるケースが少なくありませんでした。

そうした実態は、アジアンウエイが実施したトラック塗装に関する調査にも表れています。94%のトラック事業者が「トラックの外観を重視している」と回答する一方、塗装にかかる納期への不安が挙げられ、89%が購入と同時にできるワンストップ対応の塗装サービスの活用に前向きであることも分かりました。これらの課題を受け、購入・塗装・納車までをワンストップで完結させる本サービスの提供を開始いたしました。

※トラック塗装に関する実態調査：2026年5月12日～5月27日、メールマガジン・LINEによるアンケート調査（アジアンウエイ調べ）

◼️塗装サービス「とことん塗装」について

「とことん塗装」は、トラック流通センターでの中古トラック購入時はもちろん、現在使用中のトラックにも利用できる塗装サービスです。外観のリフレッシュから企業カラーへの塗り替えまで、用途に応じた施工が可能です。全塗装パックのほか、キャビンのみ・荷台のみ・部分補修にも幅広く承ります。全塗装パックは小型トラック50万円（税込）からご利用いただけます（要見積り）。

＜特長＞

①購入から塗装・納車まで一括対応

中古トラックの購入から名義変更・塗装・納車まで一括して依頼できるため、塗装業者の選定やスケジュール調整の手間が不要です。全国どこからでも相談可能で、車両の輸送手配を含めたすべての工程を1つの窓口でスムーズに完結できます。

②全塗装でも最短10日で納車可能

車両購入と塗装工程を並行して進めることで、全塗装でも購入から納車まで最短10日での対応が可能です。塗装業者への車両引き渡しや入庫待ちで生じるタイムラグをなくし、車両入れ替えや事業開始を急ぐ事業者の早期稼働をサポートします。

③トラック専用塗装ブースを完備した高品質施工

トラック業界では珍しい大型車両にも対応した専用塗装ブースを完備。温度を徹底管理した環境のもと、熟練のスタッフが一台一台丁寧に作業します。洗浄・脱脂から下地処理、塗装、仕上げまでを一貫して施工し、異物付着を防いだ高品質な仕上がりを確保します。

とことん塗装HP：https://www.kaitoriou.net/page/tosou/



施工事例



◼️代表取締役CEO 加藤 孝明 コメント

トラックは事業を支える重要な車両であると同時に、お客さまや地域の方々の目に触れる企業の顔でもあります。外観の維持や企業イメージ向上は、運送事業者にとって重要なテーマです。

アジアンウエイはこれまで、中古トラックの販売を中心に、必要な車両を必要なタイミングで届けることを大切にしてきました。その積み重ねの上に、今後は一台のトラックの"一生"に関わり続けるライフタイム支援を目指しており、今回の「とことん塗装」はその実現に向けた具体的な施策の一つです。

これからも、サービスの拡充を通じて事業者の車両活用を支えるとともに、持続可能な物流インフラの構築に貢献してまいります。

◼️アジアンウエイ株式会社

社名：アジアンウエイ株式会社

本社所在地：東京都中央区八丁堀3丁目20-4 owns八丁堀6階

設立：2005年12月

代表：加藤 孝明

HP：https://asian-way.com/

◼️事業概要

・商用車専門ECサイト「トラック流通センター」

・未使用・低走行高年式商用車専門サイト「新古車専科」

・商用事業者間取引ポータルサイト「業販ネット」

◼️公式SNSアカウント

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