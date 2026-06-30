有限会社クリエイティブハウスポケット(本社：東京都調布市、代表取締役：野口 式一)は、2026年7月1日(水)～8月31日(月)の期間、紀伊國屋書店 武蔵小杉店にて【AngryBabyz(アンベビ)】のポップアップショップ、『アンベビマーケット』を開催いたします。

定番の商品が店頭へ並び、さらに、ミックとモンガスが会場に登場する日もあり、皆様にお楽しみいただける内容となっています。





サムネイル





◆SNSでフォロワー急増中のキャラクター「AngryBabyz(通称：アンベビ)」とは

AngryBabyz(アングリーベイビーズ)」通称アンベビは、「わらわら島」に住む、10匹のベイビー。この怒った目は、何かに真剣になっている子供たちの表情をモチーフにしています。

個性豊かな「アンベビ」の共通点は、何事にも真剣で一生懸命！Instagramを中心に長く愛されるコンテンツとして展開しています。





キービジュアル





◆『アンベビマーケット』のグッズラインナップ

本フェアで展開する、注目のアイテムを一部ご紹介します。

アンベビの世界観をぎゅっと詰め込んだガイドブックや絵本をはじめ、アメリカンレトロなデニムトートや種類豊富なステッカーなど、大人も子供も持ちやすい可愛いアイテムを多数ご用意。

さらに、書店ならではのラインナップとして、ボールペンやリングノートなどのステーショナリーも揃え、どなたでも気軽に『アンベビ』の可愛さに触れていただける充実のラインナップです。





お品書き





◆ノベルティ・期間中キャンペーン

対象の商品をご購入いただきますと、税込 3,000円以上お買い上げいただいた皆様にクラフトステッカーを、税込 5,000円以上お買い上げいただいた皆様には、クリアファイルをプレゼント！





ノベルティ





◆ミックとモンガスのグリーティングイベント開催

期間中、イベント会場にアンベビのミックとモンガスが登場します。

2匹と一緒に写真が撮れる特別な機会を、ぜひお楽しみください。





きぐるみ





開催日時：2026年7月11日(土)、8月15日(土)

開催時間、ご参加申し込み方法等の詳細につきましては後日、紀伊國屋書店 武蔵小杉店のX(@Kino_Musako)にてお知らせいたします。









◆「AngryBabyz Market in 紀伊國屋書店 武蔵小杉店」概要

期間 ：2026年7月1日(水)～8月31日(月)

会場 ：紀伊國屋書店 武蔵小杉店

所在地：〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1135-1 グランツリー武蔵小杉 3F

※内容は予告なく変更になる場合がございます。









◆「AngryBabyz」情報

・公式HP

https://www.ch-pocket.co.jp/angrybabyz/

・公式通販サイト

https://angrybabyz.stores.jp/

・Instagram

https://www.instagram.com/angrybabyz/

・YouTube

https://www.youtube.com/@AngryBabyz

・X

https://x.com/anbaby_10

・LINE公式アカウント

https://lin.ee/F2mTk3G

・LINEマンガ

https://manga.line.me/indies/product/detail?id=6801









■会社概要

商号 ： 有限会社クリエイティブハウスポケット

代表者 ： 代表取締役 野口 式一

所在地 ： 〒182-0026 東京都調布市小島町1丁目32番2号

京王調布小島町ビル4階

設立 ： 1996年12月17日

事業内容： ゲームイラスト制作・キャラクター制作・2Dモーション・

グラフィックデザイン・仕様書制作・漫画制作・ゲーム素材・

UIデザイン・アニメーション・シナリオ・3DCG・VR・

インタラクティブアート

URL ： https://ch-pocket.co.jp/