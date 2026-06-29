株式会社LIVESTARは”TikTok LIVE「優良エージェンシー」”に認定されました

株式会社LIVESTAR株式会社LIVESTARはTikTok LIVE「優良エージェンシー」に認定されました

国内最大級のライバー事務所を運営する株式会社LIVESTAR（本社：東京都渋谷区、代表取締役：西村翔太郎、公式サイト：https://livestar-tokyo.co.jp/）は、TikTok LIVE Creator Networksが公式に認定する「TikTok LIVE 優良エージェンシー（2026年5月度 / May 1 - May 31）」に選出されたことをお知らせいたします。

「TikTok LIVE 優良エージェンシー」認定について

「TikTok LIVE 優良エージェンシー」とは、TikTokがライバーエージェンシーの総合能力を幅広く評価し、毎月公式に発表・認定する制度です。クリエイターの発掘・育成から、配信設計、イベント企画制作、データ分析など幅広く支援する質の高いエージェンシーが選出されます。

日本全国に数多くのライバー事務所・エージェンシーが存在する中、月毎の優良エージェンシーに選出されたのはわずか10社のみ。

ライバー事務所LIVESTARはその中で「総合力が高い」と評価され、選出されました。

TikTokLIVEの公式発表はこちら :https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/7652346447657159444?__live_platform__=webcast&appType=webcast&magic_page_no=1&append_common_params=1&magic_source=live_banner&lang=ja-JP®ion=JP&use_spark=1

■ LIVESTARの取り組み

LIVESTARは、「Enjoy Liver Life」をコンセプトに、TikTok LIVEをはじめとする複数のライブ配信プラットフォームにおいて、累計15,000名以上の登録ライバーを抱える国内最大級のライバー事務所です。所属クリエイターの成長と安心・安全な配信環境の整備に取り組んでいます。

- クリエイターへの個別サポート体制（配信ノウハウの提供、収益化・活動設計の伴走）- 安全を最優先にした運営（トラブル時の迅速対応、メンタルケアを含む継続支援）- イベント・コラボ企画など、ファンとの接点を広げる多彩な施策の実施- 所属費用・契約金は一切不要。配信ノルマなしのクリエイターファーストな環境

今回の認定は、所属クリエイターの皆様をはじめ、日々クリエイターと向き合うスタッフ・パートナーの皆様のお陰です。今後もLIVESTARは「クリエイターが安心して挑戦できる環境」の実現に向け、さらなるサポート強化に努めてまいります。

■ 受賞記念イベントの開催

本認定の受賞を記念し、所属クリエイターへの感謝を込めた還元イベントを2026年7月に開催予定です。

詳細はLIVESTAR公式サイト（https://livestar-tokyo.co.jp/）よりご確認ください。

■ ライバー所属・代理店のご案内

LIVESTARでは現在、ライブ配信に挑戦したいクリエイターの所属申し込みと、ともに事業を展開いただける代理店パートナーを募集しております。

ご興味をお持ちの方は、公式サイトよりお気軽にお問い合わせください。

応募して話を聞いてみる :https://livestar-tokyo.co.jp/ライバー所属・代理店募集のご案内

■ 会社概要

名称 ： 株式会社LIVESTAR

URL ： https://livestar-tokyo.co.jp/

設立 ： 2018年6月

代表者 ： 代表取締役 西村翔太郎

所在地 ： 東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー15階

事業内容 ： LIVESTARは「Enjoy Liver Life」をコンセプトに、ライバーが楽しく、持続的な配信活動を行えるよう、ライブ配信を次世代のエンターテイメントとして広げていくライバーマネジメント事務所です。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社LIVESTAR

メールアドレス：info@livestar.tokyo

LIVESTAR公式HP：https://livestar-tokyo.co.jp/