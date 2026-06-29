オーガニックコットンブランド nanadecor（ナナデェコール）より、夏の主役が新登場。肌離れの良さと華やかなピンクで、夏を快適に彩るシャーリングギンガムのパジャマ＆ランジェリー。

有限会社Juliette

女性の深い睡眠とセルフケアに寄り添う睡眠ブランド「nanadecor（ナナデェコール）」（有限会社Juliette本社：東京都渋谷区、代表取締役：神田恵実）は、これからの本格的な夏に向け、優れた肌離れの良さと大人の可愛らしさを兼ね備えた新作「シャーリングギンガム」シリーズを、公式オンラインショップおよび全店舗にて発売いたしました。

夏の睡眠やデイリーライフにおける「不快な暑さ」や「汗によるベタつき」から女性の身体を解放し、身に纏うだけで心がフワッと明るくなるような、心地よいセルフケアをご提案いたします。

■ 商品背景：夏の睡眠を快適にする、こだわりの「肌離れの良さ」

気温や湿度が上がるこれからの季節、衣服が肌に張り付くストレスは睡眠の質を大きく左右します。

今回登場する「シャーリングギンガム」は、非常に薄手でソフトなオーガニックコットン混のシャーリング素材を採用。生地の表面にポコポコとした繊細な凹凸（シャーリング）を施すことで、肌に触れる面積を最小限に抑えました。

驚くほど軽やかな風合いで、汗をかいても常にさらりと涼しく、快適な寝心地をキープします。

■ アイテム詳細

大人の女性の魅力を引き出す華やかなピンクのギンガムチェック柄で、パジャマ（ルームウェア）からインナーまでトータルで展開いたします。

1. シャーリングギンガム パジャマ（トップス＆ボトムス）- デザインのこだわり：ギャザーを入れた絶妙なVネックラインが、顔まわりをスッキリとシャープに見せます。また、贅沢に広がるフレア袖は、気になる二の腕を品よく綺麗にカバー。- ワンマイルウェアとしても活躍：デザイン性が高いため、トップスとボトムスを別々にコーディネートすれば、夏のデイリーなお出かけ着としても大活躍します。2. お揃いのギンガムチェック ランジェリー- 見せて可愛い上品さ：パジャマとお揃いの華やかな下着もラインナップ。ストラップまで共生地のギンガムチェックで仕立てているため、夏の開いた胸元や肩口からチラリと見えてもヘルシーで可愛い佇まいを叶えます。■ ディレクター・神田恵実より

「暑い時期のパジャマ選びにおいて、私たちは『肌離れの良さ』を何より大切に考えています。今回の新作は、オーガニックコットンならではのソフトで軽やかなシャーリング素材のおかげで、纏っていることを忘れるほどの清涼感です。

ピンクのギンガムチェックは、身に纏うだけで沈みがちな夏の気分をフワッと明るく整えてくれる特別な力があります。オンラインショップはもちろん、全国の店舗（表参道本店・伊勢丹新宿店・阪急うめだ本店）にてフルラインナップしておりますので、ぜひ店頭でこの驚きの軽さと、とろけるような心地よさを肌で実感してみてください」

■ 販売概要

発売日：好評発売中

取扱店舗：nanadecor 公式オンラインショップ（ https://www.nanadecor.com/）

nanadecor 表参道本店 / 伊勢丹新宿店 / 阪急うめだ本店

■ nanadecor（ナナデェコール）について

2005年にディレクター神田恵実がスタートさせたオーガニックコットンブランド。「自分を慈しみ深く眠る」をコンセプトに、睡眠環境を整えるナイトウェアやインナーを展開。現在は島根県・奥出雲でのコットン栽培「Seed to Future」プロジェクトなど、生産背景の再生にも取り組んでいます。

【本件に関するお問い合わせ先】

有限会社Juliette（nanadecor）

事業内容：オーガニックコットンを使用したナイトウェア・下着・寝具などの企画・製造・販売

担当：大塚・松本

電話番号 03-6434-0965

メール：info@nanadecor.com

公式Webサイト：https://www.nanadecor.com/

本店：東京都渋谷区神宮前4-22-11 11:00-18:00無休