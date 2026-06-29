ライダー必見！快活CLUBの席料が10%引き「快活CLUB×レッドバロン」コラボキャンペーン7月10日（金）から全国拡大

株式会社快活フロンティア

株式会社快活フロンティア（代表取締役社長：竹島 文明）が運営するシェアリングスペース「快活CLUB」と、株式会社レッドバロン（代表取締役社長：石岡 直樹）が運営するバイク販売店「レッドバロン」とのコラボキャンペーン対象店舗を、4月～5月に実施していた82店舗（愛知県・九州・沖縄県）から全国338店舗に拡大します。コラボキャンペーン実施期間は、2026年7月10日（金）～11月15日（日）です。

＊詳しい対象店舗はこちらのページ(https://info.kaikatsu.jp/lp/redbaron2/tenpo/tenpo.html)をご確認ください。

■レッドバロン会員証を提示で席料10％引き！長距離ツーリング時の休憩にも

キャンペーン期間中、お会計時にレッドバロン会員証を有人フロントで提示するだけで席料が10%引きになります。快活CLUBは日本全国にチェーン展開しているため、様々なツーリングルートの中に休憩ポイントとして組み込みやすく、対象の338店舗全てに駐車場を完備（一部、提携駐車場）しているため、どんな種類のバイクでも安心して駐車できます。交通状況や天候の影響を受けやすいツーリングも、24時間営業の快活CLUBならいつでもチェックイン・チェックアウトができるため、好きなタイミングで休憩をしたり、シャワーを浴びることが可能です。

※施設は店舗によって異なります。

※コラボキャンペーンについて、詳しくはこちら(https://info.kaikatsu.jp/lp/redbaron2/redbaron.html)をご覧ください。

■Just For Riders 株式会社レッドバロンについて https://www.redbaron.co.jp

株式会社レッドバロンは、1972年創業の二輪車販売の最大手企業です。「お客様第一主義」の理念のもと、国内に300店舗以上の直営店ネットワークを展開し、世界の新車・中古バイクの販売から整備、買取までカバーしています。全店直営ならではの高品質な整備体制や独自のロードサービスを完備し、購入後のアフターサービスを通じて、全国のライダーに安心・安全なバイクライフを提供し続けています。（2026年6月29日現在306店舗）

■シェアリングスペース 快活CLUBについて https://www.kaikatsu.jp/

『極上のリラックスを、もっと手軽に。』をコンセプトに、バリ島のホテルをイメージしたシェアリングスペースです。コミック、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、鍵付完全個室などの多彩なコンテンツをリーズナブルな価格でお楽しみいただけます。また、テレワークの場として利用したい、静かな場所で好きなコトを楽しみたいという方々のためのプライベート空間です。 （2026年6月29日現在498店舗）