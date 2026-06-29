【品質管理検定（QC検定）対策本】品質管理の最高峰を目指す方の必携書！最新の出題傾向を把握できる『過去問題で学ぶQC検定1級 2026・2027年版』予約受付開始！難関突破への最短ルートをナビゲート！

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会（本部：東京都港区、理事長：朝日弘）は、2026年7月24日（金）に『過去問題で学ぶQC検定1級 2026・2027年版』を発行いたします。

『過去問題で学ぶQC検定』シリーズは、品質管理検定（QC検定）の試験問題を実務者の立場より解説しており、お客様に大変ご好評をいただいております。QC検定対策や品質管理知識の確認に、ぜひご利用ください。

『過去問題で学ぶQC検定1級 2026・2027年版』

税込価格：5,500円 A5判・332頁

●品質管理検定（QC検定）1級の第38回（2024年9月）から第41回（2026年3月）までの過去問を収録。

●品質管理の第一線で活躍する企業人や学識経験者から構成される「QC検定過去問題解説委員会」が執筆を担当。

【QC検定過去問題解説委員会】

・委員長（監修）：仁科 健 （愛知工業大学 客員教授）

・副委員長：石井 成 （名古屋工業大学大学院 助教）、川村 大伸 （名古屋工業大学大学院 教授）

・委員（所属企業・団体例）：トヨタ自動車株式会社、株式会社デンソー、株式会社豊田自動織機、株式会社東海理化、トヨタ車体株式会社、株式会社青山製作所、株式会社LIXIL、一般財団法人日本規格協会 など（元職含む）

《QC検定関連書籍のご案内》

ご予約・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=350541&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260624_1過去問題で学ぶQC検定 2級 2026年版

税込価格：4,400円 A5判・412頁

●品質管理検定（QC検定）2級の第35回（2023年3月）から第40回（2025年9月）までの過去問を収録。

●各試験回ごとに「出題傾向の解説」「基準解答」「詳細な解説」に加え、「実践現場での活用方法」をセットで掲載。

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=350540&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260624_2

CBT対応版 QC検定3級 対策問題集 2026年版

税込価格：2,970円 A5判・352頁

●『過去問題で学ぶQC検定3級』の後継書であり、第40回検定から導入された「CBT（Computer Based Testing）方式」に対応した対策問題集

●従来のマークシート方式とは異なるCBT方式特有の出題形式に慣れるため、本番を想定した模擬試験形式の問題を収録。

●付録として第36回～第38回の過去問題（解説付き）も収録。

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=350538&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260624_3

『CBT対応版 模擬問題で学ぶQC検定3級』

税込価格：2,200円 A5判・156頁

●コンピュータ試験（CBT）方式に対応した模擬問題と、解答解説を収録！

●本番の出題形式を踏襲した問題文！

●大問ごとに出題の狙いを明確化し、小問ごとに丁寧に分かりやすく解説！

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=350536&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260624_4

『CBT対応版 模擬問題で学ぶQC検定4級』

税込価格：1,980円 A5判・146頁

●CBTと従来の紙試験（PBT）の書籍内容の違いについて

従来の紙試験（PBT）では穴埋め方式でしたが、CBTでは変更となっている為、CBTでの出題方式に見合う書籍となっております。

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=350537&utm_source=prtimes&ut&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260624_5

その他QC検定関連書籍はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0010/?post_type=book_common&page_id=b_j_top_QC&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260624_6ISOマネジメントシステム特設ページ :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0700/?post_type=special&page_id=ms-sp&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260624_7

（担当部門：カスタマーサービス部 販売サービスチーム E-MAIL csd@jsa.or.jp）

《QC検定試験とQC検定3級・4級の実施方法変更のご案内》

第40回(2025年9月実施分)よりQC検定3級・4級の実施方法が従来のマークシート方式での試験からコンピュータ試験（CBT）に変更となりました。その為、過去問題で学ぶQC検定3級の今後の発行予定はありません。

CBT受検方式（3級・4級） :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/qc/qc_next_cbt/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260624_8

試験の日程や申込方法などの詳細情報は、QC検定WEBサイトをご確認ください。

QC検定WEBサイト :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/qc/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260624_9

（担当部門：QC検定センター E-MAIL kentei@jsa.or.jp）

●日本規格協会グループ（JSA）について

1945年12月に、標準化および管理技術の開発、普及、啓発などを目的に設立された、一般財団法人日本規格協会を中核とするグループです。

我が国の総合的標準化機関として、当グループでは、JIS、国際規格（ISO・IEC規格）、JSA規格の開発、JIS規格票の発行と販売、国際規格・海外規格の頒布、多彩なセミナーの提供、ISO 9001やISO 14001をはじめとする各種マネジメントシステムの審査登録、各種サービスに関する認証、マネジメントシステム審査員などの資格登録、品質管理検定（QC検定）といった多様な事業に取り組んでおります。