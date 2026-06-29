生成AI・DX・セキュリティの最新ソリューションを集結「RICOH Value Presentation 2026 in NARA」開催

リコージャパン株式会社

リコージャパン株式会社 奈良支社（支社長：八木 崇文）は、2026年7月、奈良県内2会場にてお客様の業務変革のきっかけを創出するイベント「RICOH Value Presentation 2026 in NARA」を開催いたします。

近年、企業を取り巻く環境は急速に変化しており、慢性的な人材不足への対応や生産性向上、さらには高度化するサイバー攻撃への対策など、多くの課題への対応が求められています。本イベントでは、生成AIやDXを活用した業務改革、セキュリティ対策強化、バックオフィス業務の効率化など、企業の課題解決に直結する最新ソリューションを展示・セミナー形式でご紹介いたします。来場者の皆様には「すぐに実践できるヒント」を提供し、業務改善に向けた具体的な一歩を支援します。

＜支社長コメント＞

リコージャパン株式会社

奈良支社長 八木 崇文

奈良県内の企業を取り巻く経営環境は、原材料価格やエネルギー価格の上昇、人件費の増加などの影響により、依然として厳しい状況が続いています。県内企業の業況も悪化傾向が継続しており、今後はその傾向がやや強まる見通しです。 また、「仕入単価の上昇」「人件費の増加」「人材の確保難」などが主な経営課題として挙げられており*、コスト負担の増大と人材不足が同時に進行する中、各企業には持続可能な経営対応が求められています。

このような環境下では、生産性向上や業務効率化を実現するDXの推進、さらにはAIをはじめとするデジタル技術の活用が、企業競争力の維持・強化に不可欠です。一方で、導入に関する知見や進め方、人材面での制約などから、具体的な取り組みに踏み出せていない企業も多く見受けられます。

本イベントでは、こうした地域企業の実情を踏まえ、AI活用による業務効率化、バックオフィス改革、セキュリティ対策の強化など、現場で実装可能なソリューションをご紹介いたします。展示およびセミナーを通じて、ご来場の皆様が課題解決に向けた一歩を踏み出す契機となれば幸いです。

*奈良県「県内企業動向調査（令和8年1‐3月期調査結果）」より

■イベント概要

名称：RICOH Value Presentation 2026 in NARA

日時・場所：

・奈良会場

2026年7月10日（金）10:00～17:00

リコージャパン 奈良事業所（奈良県奈良市三条大路1-10-28） マップ(https://www.google.com/maps/place/%E3%83%AA%E3%82%B3%EF%BC%8D%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE+%E5%A5%88%E8%89%AF%E6%94%AF%E7%A4%BE+%E5%A5%88%E8%89%AF%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80/@34.6830393,135.8007228,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x60013bb2205aaaab:0x4a6311efb7c7f606!8m2!3d34.6830393!4d135.8007228!16s%2Fg%2F11c3ymr7ky?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYyNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)

・橿原会場

2026年7月15日（水）10:30～17:00

ミグランス 橿原市役所分庁舎4F コンベンションルーム（奈良県橿原市内膳町1-1-60）

https://migrans.jp/access/(https://migrans.jp/access/)

主催：リコージャパン株式会社 奈良支社 共催：リコージャパンビジネスパートナー

参加費：無料（事前申込制）

■セミナー

※７月10日（金）奈良会場のみ実施

・SCS評価制度 最新動向セミナー（10:30～11:15）

講師：エムオーテックス株式会社 石田 雄大 氏

2026年度末開始予定の「SCS評価制度」について、最新動向と企業が取り組むべき準備・対応の

進め方を解説

・Copilot活用セミナー（AI入門）（13:30～14:15）

講師：リコージャパン株式会社

生成AIの基礎から実務への活用方法まで、社内実践事例を交えて分かりやすく紹介

・労基署対策セミナー（15:00～15:45）

講師：社会保険労務士法人トルク 穂積 完聡 氏

是正勧告を受けないための労務管理のポイントや最新動向を、実例をもとに解説

■展示

・AI・DXによる業務改善ソリューション

・ランサムウェア対策などの最新セキュリティソリューション

・IT資産管理、監視カメラ、帳票電子化などの業務支援ツール

・建設業・福祉業・製造業向けの業種別ソリューション ほか

■アクセス

奈良会場：リコージャパン株式会社 奈良事業所

（奈良県奈良市三条大路1-10-28）

近鉄奈良線「新大宮駅」より徒歩15分 ※事業所駐車場利用可能（無料）

橿原会場：ミグランス橿原市役所分庁舎 コンベンションルーム

（奈良県橿原市内膳町1丁目1番60号ミグランス橿原市役所分庁舎４F）

https://migrans.jp/access/

近鉄大阪線「大和八木駅」より徒歩3分 ※公営駐車場利用可能（有料）

■来場方法

・自治体、企業などのご担当者様

当日はご自由にご来場ください。（事前申し込み、ご連絡は不要です。）

・メディアの方

以下のお問い合わせ先にご連絡ください。

■お問い合わせ先

【リコージャパン奈良支社 フェア事務局】

Mail：hidekazu_naka@jp.ricoh.com

TEL: 050-3534-3901

担当：仲 秀和

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企業情報

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■リコージャパン株式会社

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6187/table/211_1_41d9bc40bd9f6753449fd33d415323ed.jpg?v=202606300251 ]

■事業内容

さまざまな業種におけるお客様の経営課題や業務課題の解決を支援する各種ソリューションの提供。

１．複合機（MFP）やプリンターなどの画像機器や消耗品およびICT関連商品の販売と関連ソリューションの提供

２．サポート＆サービス（画像機器やICT関連商品の保守、ネットワーク構築・保守、ICT運用業務代行）

３．システムインテグレーションおよびソフトウェア設計・開発

▽リコージャパン企業情報（リコー ソリューション・商品サイト）

https://jp.ricoh.com/companies/ricoh-japan