【クリスチャン ルブタン】豪華ゲストが2027年春夏メンズコレクションのプレゼンテーションに来場

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株式会社クリスチャン ルブタン ジャパン

クリスチャン ルブタンは、6月24日(水) に、2027年春夏メンズコレクションのプレゼンテーションをパリにて開催しました。



会場には、クリエイティブ ディレクターのジェイデン・スミス、メゾン創設者のクリスチャン・ルブタン、また、ウィル・スミスファミリーが来場。さらに、韓国からはATEEZのミンギ、日本からは桜田通、三吉彩花、関口メンディー、THE RAMPAGEの長谷川慎、龍、そしてYAMATOら豪華ゲストが来場し、「レッド・キングダム」の世界観を堪能しました。



前列中央）Jaden Smith 後列左から）Mingi、Bigthaiboy、Ma Siwei、Daou (C)Sofia Malamute


Christian Louboutin　


The Smith family


Willow Smith(C)Sofia Malamute


左から)Mingi、Will Smith


左から)桜田 通、Jaden Smithｍ、三吉 彩花


関口 メンディー (C)Sofia Malamute


左から)THE RAMPAGE 長谷川慎、龍


YAMATO

2027年春夏メンズコレクションを見る :
https://jp.christianlouboutin.com/jp_ja/discover-men-spring-summer-2027-collection.html



クリスチャン ルブタンについて


クリスチャン ルブタンは1991年、パリの中心で誕生しました。ウィメンズのシューズコレクションからスタートし、その後メンズコレクションを展開。 メゾンのシグネチャーである、アイコニックなレッドソールによって際立っています。


2014年には〈クリスチャン ルブタン ビューティ〉を発表し、さらに2024年にはアイウェアの領域へと世界観を広げました。卓越したサヴォアフェール（クラフツマンシップ）とクリエイティビティが融合する洗練のコレクションを通じて、クリスチャン ルブタンは現在、世界で150を超えるブティックを展開しています。



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