【クリスチャン ルブタン】豪華ゲストが2027年春夏メンズコレクションのプレゼンテーションに来場
株式会社クリスチャン ルブタン ジャパン
前列中央）Jaden Smith 後列左から）Mingi、Bigthaiboy、Ma Siwei、Daou (C)Sofia Malamute
Christian Louboutin
The Smith family
Willow Smith(C)Sofia Malamute
左から)Mingi、Will Smith
左から)桜田 通、Jaden Smithｍ、三吉 彩花
関口 メンディー (C)Sofia Malamute
左から)THE RAMPAGE 長谷川慎、龍
YAMATO
2027年春夏メンズコレクションを見る :
https://jp.christianlouboutin.com/jp_ja/discover-men-spring-summer-2027-collection.html
Instagram:https://www.instagram.com/christianlouboutin/
クリスチャン ルブタンは、6月24日(水) に、2027年春夏メンズコレクションのプレゼンテーションをパリにて開催しました。
会場には、クリエイティブ ディレクターのジェイデン・スミス、メゾン創設者のクリスチャン・ルブタン、また、ウィル・スミスファミリーが来場。さらに、韓国からはATEEZのミンギ、日本からは桜田通、三吉彩花、関口メンディー、THE RAMPAGEの長谷川慎、龍、そしてYAMATOら豪華ゲストが来場し、「レッド・キングダム」の世界観を堪能しました。
前列中央）Jaden Smith 後列左から）Mingi、Bigthaiboy、Ma Siwei、Daou (C)Sofia Malamute
Christian Louboutin
The Smith family
Willow Smith(C)Sofia Malamute
左から)Mingi、Will Smith
左から)桜田 通、Jaden Smithｍ、三吉 彩花
関口 メンディー (C)Sofia Malamute
左から)THE RAMPAGE 長谷川慎、龍
YAMATO
2027年春夏メンズコレクションを見る :
https://jp.christianlouboutin.com/jp_ja/discover-men-spring-summer-2027-collection.html
クリスチャン ルブタンについて
クリスチャン ルブタンは1991年、パリの中心で誕生しました。ウィメンズのシューズコレクションからスタートし、その後メンズコレクションを展開。 メゾンのシグネチャーである、アイコニックなレッドソールによって際立っています。
2014年には〈クリスチャン ルブタン ビューティ〉を発表し、さらに2024年にはアイウェアの領域へと世界観を広げました。卓越したサヴォアフェール（クラフツマンシップ）とクリエイティビティが融合する洗練のコレクションを通じて、クリスチャン ルブタンは現在、世界で150を超えるブティックを展開しています。
Instagram:https://www.instagram.com/christianlouboutin/
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