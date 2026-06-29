【密輸は許さないワン！】税関イメージキャラクター『カスタム君もっちりぬいぐるみBOOK』7/2発売

株式会社 宝島社

税関イメージキャラクター・カスタム君の『カスタム君もっちりぬいぐるみBOOK』を2026年７月２日（木）に発売します。

本誌限定アイテムは、たっぷりボリューミーでやわらかな手触りがたまらないカスタム君のぬいぐるみです。もっちりとした抱き心地がリラックスタイムにもぴったり。一頭身のまあるいシルエットもポイントです。誌面では、知っていそうで知らない税関のお仕事や、カスタム君が一日編集長にチャレンジしている記事を掲載します。

まん丸い目とコロコロとした体を表現！一頭身のフォルムにもこだわりました

抱きしめるのにぴったりなボリューミーなボディ

【カスタム君とは！】

麻薬探知犬をモデルとした税関イメージキャラクター。様々な場において、税関の広報活動に貢献しています！

英語で税関を意味する「CUSTOMS」が名前の由来です。

密輸・運び屋・摘発…かわいい外見と裏腹にシビアな税関のお仕事を発信！

今年5月28日に投稿された「密輸ダイヤルの歌」にはインスタグラムで2.2万件超のいいね！が。

Xで不定期に投稿される「税関クイズ」も内容が物騒すぎる、とたびたび話題になります。

ゆるくてかわいい雰囲気とシビアな税関のお仕事とのギャップが、カスタム君の唯一無二の魅力になっています。

全国9か所の広報室とご当地カスタム君

全国９つの税関に配置されたカスタム君は色やフォルムも個性豊か。この“個体差”も人気の理由のひとつです。

函館税関のカスタム君

東京税関のカスタム君

横浜税関のカスタム君

名古屋税関のカスタム君

大阪税関のカスタム君

神戸税関のカスタム君

門司税関のカスタム君

長崎税関のカスタム君

沖縄地区税関のカスタム君

誌面にはカスタム君の一日編集長体験日記などを収録♪

編集長として、色見本のカラーチップを見比べてチェックするカスタム君

【コンテンツ】

知ってほしい！ 税関のおしごと

まんがおしえて！ カスタム君 ー麻薬探知犬のひみつー

覗き見！ カスタム君の極秘FILE

カスタム君の一日編集長体験日記

カスタム君と行く！ 横浜税関資料展示室

全国の広報室とカスタム君

どれを知ってる？ いくつ持ってる？ カスタム君グッズ

＜担当編集者コメント＞

旅行に行く際の空港内で何かと看板を見る機会の多いカスタム君。

不定期開催される税関庁舎公開イベントでは、カスタム君のグリーティングやグッズを求めて

多くのファンがずらっと列をなすんです！

いま確実に旬を迎えようとしているアツいキャラクターのひとりです。

日本の安全を厳重に守ってくれている税関のお仕事を、唯一無二の愛らしさと面白さで私たちに教え

てくれます。

そんなカスタム君の“どこかゆるい”かわいさを表現した、もちもち触感がたまらないボリューミーな

ぬいぐるみです。ぜひお手元に置いて、何気ない日常をカスタム君に癒やしてもらってください♪

ムック局第3編集部長歩美

『カスタム君もっちりぬいぐるみBOOK』

価格:4500円（税込）

発売日:2026年７月２日

https://tkj.jp/book/?cd=TD078773