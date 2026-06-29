株式会社リロパートナーズが、クラウド経営管理システム「Loglass 経営管理」を導入

株式会社ログラス

新しいデータ経営の在り方を生み出す DX サービスを提供する株式会社ログラス（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員 CEO：布川 友也、以下「当社」）は、株式会社リロパートナーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高井 健蔵、以下「リロパートナーズ」）がクラウド経営管理システム「Loglass 経営管理」を導入したことをお知らせいたします。リロパートナーズは、不動産賃貸管理事業を核にグループを拡大するなか、財務データや KPI を同一基盤に集約し、グループ全体の経営情報を効率的かつ標準的に可視化する取り組みの一環として、本システムを導入しました。

■ 導入背景

リロパートナーズは、株式会社リログループ（東証プライム8876）の不動産賃貸管理事業の中間持株会社として、子会社の戦略的経営支援及び賃貸管理事業におけるノウハウの可視化、共通化などにより、サービス品質と業務効率の向上を支援しています。

近年、事業拡大に伴うグループ会社の増加や組織変更が続く環境下では、表計算ファイル上のマスタを都度更新する運用が重なり、管理会計上の調整やグループ会社からのデータの集計が属人化しやすいプロセスとなっており、スピーディーかつ精緻な経営分析を行うための時間捻出が困難な状況にありました。

こうした課題を踏まえ、同社は財務データやKPI指標などの非財務データをシステムに集約し、グループ全体の経営情報を効率的かつ標準的に可視化する方針です。月初・月末など任意の時点での見込みと実績の比較をしやすくし、グループ会社とのコミュニケーションを通じた見込み精度の向上を図ります。また、柔軟なマスタの組み替えや配賦の設定により、店舗別・エリア別の損益把握に加え、取引先別の損益までタイムリーに分析し、スピーディーな経営判断が行えるような管理会計基盤の構築を進めています。

■ 導入の決め手

こうした背景から、リロパートナーズは「Loglass 経営管理」を導入しました。決め手は、以下の 3 点でした。

・経営管理業務の属人化を抑え、標準的なプロセスの確立によりグループ全体の数字が扱いやすくなること

・組織再編や科目変更の際にも、各事業部門が自らマスタのメンテナンスを行える操作性があること

・多段階配賦の活用により、取引先別の損益可視化や予実差異の要因整理など、賃貸管理の採算管理に直結する分析の高度化に対応しやすい拡張性に期待できたこと

当社は、今後もリロパートナーズの管理会計の高度化や見込み管理の精度向上に資する分析基盤の拡張を支援し、より戦略的な経営体制の実現をサポートしてまいります。

■ 株式会社リロパートナーズ 経営企画室 川合様のコメント

当社はグループ会社の予実管理を行うにあたり、表計算ソフトによる取りまとめ・資料作成を行っておりましたが、業務の属人化、正確性、スピード感に課題がありました。

Loglassを導入することで、財務・非財務データの一元管理とこれらデータを使用した正確かつスピード感のある資料作成が可能になることを見込んでおります。さらに、個人の表計算ソフトのスキルによらない財務・非財務データを組み合わせたより精度の高い分析が可能になること、グループ会社間での分析の手法や視点の共有ができるようになることを期待しています。

■ 株式会社リロパートナーズ

代表者：代表取締役社長 高井 健蔵

設立：2015年

所在地：東京都新宿区新宿3-1-22 NSOビル5F

URL：https://relo-fudosan.jp/company/

事業内容：グループ会社の経営支援、業務支援

■ 「Loglass 経営管理」について

当社が提供する「Loglass 経営管理」は、企業の中に散在する経営データ（財務数値／KPIの予算・見込・実績）の収集・統合・一元管理までを効率化し、高度な分析を可能にするクラウド経営管理システムです。フォーマットが異なる表計算ファイルや各システムに散在するさまざまなデータを、ローデータのまま取り込んでデータベース化。見たい数値を見たいカットで簡単に可視化・分析できるようになり、経営判断の精度やスピードを高めます。

製品紹介サイト：https://www.loglass.jp/

製品紹介動画：https://youtu.be/4jiRIjcO6Ck

■ 株式会社ログラスについて

「良い景気を作ろう。」をミッションとして掲げ、新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスを提供しています。主なサービスとして、「Loglass 経営管理」「Loglass IT投資管理」「Loglass 人員計画」「Loglass サクセスパートナー」「Loglass AI IR」「Loglass 設備投資計画」を提供しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52025/table/213_1_f6bdd144a73941fab2735a9ca76e78bb.jpg?v=202606291151 ]