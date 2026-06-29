ミリシタ9周年特別PVを公開！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、 App Store・Google Play向けゲームアプリケーション「アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ(以下、「ミリシタ」)」が9周年を迎えたことを記念し、 「9周年特別PV」を公開いたしました。

◆ミリシタは6月29日で祝9周年！◆

祝ミリシタ9周年！



ミリシタでは9周年を記念した前夜祭イベントも開催中！

ぜひミッションを達成して9周年イベントの報酬のグレードアップを目指しましょう！

【ミリシタ9周年特別PV公開！】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ClFlJcOY8jE ]

ミリシタ9周年を記念する、特別PVを公開いたしました！

宮殿へと駆け上がる、アイドルたちの舞い踊る姿をぜひ、ご視聴ください。

【ASOBI STOREでは9周年記念商品を販売中！】

ASOBI STOREサイト内の「WEB STORE」では、ミリシタで使える「ミリオンジュエル」がオトクにお買い求めいただけます！

9周年を記念し、最大17.5％ジュエルが増量した商品など、多数ございますので、ぜひチェックしてください♪

■さらに！「ASOBI STOREでロケットスタート！キャンペーン」実施中！

対象商品をご購入いただいた方にもれなく、「オリジナル壁紙」をプレゼント！

さらに、抽選で39名様に今回の描きおろしアンバサダーの「オリジナルアクリルスタンドセット」をプレゼント！

この機会に、ぜひチェックしてみてください。

◆ミリシタでは9周年を記念したイベントを開催！◆

詳細を見る :https://webstore.asobistore.jp/millionlive-theaterdays

2026/06/30（火） 00:00より、期間限定イベント「最上級：Invit@tion!」を開催予定です。

イベント楽曲「ドレスコード：最上級」は「モルフォ・リュバン」を使用してプレイすることができます。イベント楽曲をプレイすることで、より多くのイベントptを獲得することができます！

今回のイベントでは、「累積イベントpt報酬」、「ハイスコアランキング報酬」、「ラウンジランキング報酬」の他に、「デイリーアニバーサリーミッション報酬」や「デイリーイベントpt達成報酬」、

さらに「アイドル別ランキング報酬」と様々な報酬を獲得することができます！

イベントに参加して9周年記念カードや、称号の獲得を目指しましょう！イベント限定のコミュやブログも毎日更新されますよ♪

また、「総合アニバーサリーミッション」では全ユーザーの総獲得イベントptによって、イベント後に豪華報酬がもらえちゃいます！

報酬を受け取るにはイベントptを1pt以上稼ぐ必要があるのでお気を付けください！

それでは、9周年記念イベントも気合を入れて参りましょう！

■開催日時

2026/06/30（火） 00:00～2026/07/12（日） 23:59まで（予定）

＜デイリーアニバーサリーミッション＞

13日間"毎日"報酬ゲットのチャンス！

プロデューサー全員で力をあわせて合同ミッションに挑戦しましょう♪

《9周年記念カード》

■デイリーアニバーサリーミッション報酬

新規SRカード「最上級：Invitation」 765 MILLION ALLSTARS 全員分

765 MILLION ALLSTARSの9周年記念カード「最上級：Invitation」は、順次、日替わりで獲得可能です。

フィーチャーアイドルムービーで選出されたアイドルがその日の報酬カードになります♪

9周年記念カードは専用衣装付き！

イベント後に「スペシャルトレーニング」をすることで、アナザー衣装も獲得することができます！

※9周年記念カード「最上級：Invitation」の獲得には、全員でのデイリーアニバーサリーミッションの達成に加え、毎日、個人のイベントptを『1000pt』ずつ獲得する必要があります。

※各条件達成後、イベント専用ページの「アニバーサリーミッション到達状況」項目の「報酬」ボタンから任意のタイミングで受け取ることができます。

※9周年記念カードの獲得条件を満たした状態で、「報酬」から受け取らずにイベントが終了した場合、プレゼントへ送られます。

※プレゼントへ届くまでにお時間をいただく場合もございますので、ご了承ください。

※9周年記念カードについては、イベント終了後に別の手段にて獲得することができるようになります。

＜アイドル別ランキング＞

52人のアイドルそれぞれのアイドル別ランキングを開催！

アイドルを選択してイベントptを獲得すると、そのアイドルの「アイドルpt」になります。

今回のイベントでしか手に入らない、特別な称号を獲得することができますよ♪

※イベント開始時は『お気に入り』に設定されているアイドルが自動で選択されております。

※アイドルはいつでもイベント専用ページで選択し直すことが可能です。

※「イベントライブ」「通常ライブ」を行った際に、選択しているアイドルのアイドルptを獲得することができます。

＜イベント楽曲「ドレスコード：最上級」＞

今回のイベント楽曲「ドレスコード：最上級」は、なんと！アイドル52人の歌い分け楽曲です♪

ソロライブをプレイした場合は、センターアイドルのソロ歌唱となります。

「元気」を2倍消費する通常ライブ、「モルフォ・リュバン」を2倍、4倍消費する「イベントライブ」も、初日からプレイ可能です♪

さらに、1日1回だけ「モルフォ・リュバン」を10倍消費して「イベントライブ」が行えます！

また、公演折り返しからは、お仕事や通常楽曲をプレイ時に元気を最大3倍消費することができ、1日2回「モルフォ・リュバン」を10倍消費できるようになります！

詳細はイベント開催時のゲーム内お知らせをご確認ください。

【9th ANNIVERSARY記念プレゼント！】

9th ANNIVERSARYを記念して、配布期間中にログインしたプロデューサーさんにプレゼントも実施しておりますので、ぜひお受け取りください！

■配布期間

2026/06/29（月）00:00～2026/07/12（日）23:59まで（予定）

【「ミリシタ9周年記念！39ガシャ VOL.2」開催！】

「ミリシタ9周年記念！39ガシャ VOL.2」が開催中です！

■開催期間

2026/06/29（月）00:00～2026/07/31（金）23:59まで（予定）

本ガシャは有償ミリオンジュエル390個で引ける特別な1回ガシャでSSRの出現率はなんと39％！

また今回出現するSSRカードは52人の「ミリオンフェスカード」と「期間限定カード」のみ！

SRカードは期間限定カードのみが出現いたします！

5回限定で引くことができますので、ぜひご利用ください！

■ガシャ内容

1～5回目：ミリオンフェス限定カード、期間限定カードのSR以上のカードが確定する1回ガシャ

※出現するカード、提供割合は「カード詳細」からご確認ください。

■必要ミリオンジュエル

1回につき有償ミリオンジュエル390個

■注意事項

※期間は予告なく変更する場合がございます。

※本ガシャで出現するカードは開催中のプラチナガシャと内容が異なります。

※出現するカード、提供割合は「カード詳細」からご確認ください。

※本ガシャは開催期間中の引ける回数が決められています。

※本ガシャの結果からは「キラメキのしずく」「スタイルドロップ」は獲得できません。

※各カードは覚醒前の状態で出現します。

【「ミリシタ9周年記念セット」登場！】

「ミリシタ9周年記念セット」は、ガシャチケットに様々なアイテムがついたセットとなっています♪

セットは4種類！どのセットにも、ウミウシが浜辺で遊んでいる称号「ウミウシ 浜辺」がついてきますよ♪

また2つ以上ご購入いただくと、海の中でカラフルに漂うスペシャル称号「ウミウシ きゅーと！」が獲得できるプレゼントキャンペーンも実施中！

期間限定商品なのでお早めに♪

・各ミリシタ9周年記念セットに含まれる称号

「ウミウシ 浜辺」

詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

【スペシャル称号「ウミウシ きゅーと！」が獲得できる 「ミリシタ9周年記念セット」キャンペーン開催！】

2026/06/28（日）15:00 ～ 2026/07/31（金）23:59まで登場中の「ミリシタ9周年記念セット」いずれかを2つ以上ご購入の方に、特典としてスペシャル称号をプレゼントするキャンペーンを実施中です！

・キャンペーンスペシャル称号

称号「ウミウシ きゅーと！」

※各「ミリシタ9周年記念セット」に含まれる 称号「ウミウシ 浜辺」とはアニメーションの演出が異なります。

■キャンペーン期間

2026/06/28（日）15:00 ～ 2026/07/31（金）23:59まで（予定）

・キャンペーン達成条件

2026/06/28（日）15:00 ～ 2026/07/31（金）23:59まで登場中の各「ミリシタ9周年記念セット」いずれかを2つ以上購入された方

※同じ「ミリシタ9周年セット」を2つ購入されてもキャンペーンの条件達成になります。

※各ミリシタ9周年記念セットの詳細については「「ミリシタ9周年記念セット」登場！」のお知らせをご確認ください。

また本キャンペーンの開催を記念して、配布期間中に劇場へ入場されたすべての方に称号「ウミウシ」をプレゼントいたします！

■配布期間

2026/06/28（日）15:00 ～ 2026/07/31（金）23:59まで（予定）

■注意事項

※キャンペーン内容、期間は予告なく変更する場合がございます。

※スペシャル称号「ウミウシ きゅーと！」を受け取れるのは1回のみです。

※スペシャル称号「ウミウシ きゅーと！」、称号「ウミウシ」は今後、別のキャンペーンやアイテムセットのおまけとして再登場することがあります。

※各「ミリシタ9周年記念セット」の詳細については「「ミリシタ9周年記念セット」登場！」のお知らせをご確認ください。

【「ミリオンリンケージ ラブシグナル！サイキックヒーローズ！！編」開催中！】

「ミリオンリンケージ ラブシグナル！サイキックヒーローズ！！編」が開催中！

「ミリオンリンケージ ラブシグナル！サイキックヒーローズ！！編」ではSSRカードの出現率が2倍の「6％」になります！

新たに以下の2カードが追加されます！

《新規追加ミリオンリンケージ限定カード》

SSR「ANSWER THE SIGNAL! 七尾百合子」（CV：伊藤美来）

SSR「LOVE IS INFINITY! 佐竹美奈子」（CV：大関英里）

■「ミリオンリンケージ ラブシグナル！サイキックヒーローズ！！編」開催期間

2026/06/28（日）15:00～2026/07/02（木）14:59まで（予定）

詳細は、ゲーム内お知らせをご確認ください。

【ミリシタ9周年記念！10回プラチナガシャ 1日1回無料キャンペーン開催！】

10回プラチナガシャ無料キャンペーンを開催中！

本キャンペーンは、開催しているプラチナガシャの「10回ガシャ」を、1日1回無料で引くことができ、キャンペーン期間中最大で160回引くことができます！



また、キャンペーン期間の初日にログインできなかった場合であっても、キャンペーン期間内にログインすればキャンペーン期間の初日からログインしていなかった日数分の無料10回ガシャをキャンペーン期間中の初回ログイン日に引くことができます！

ぜひご利用ください！



■キャンペーン期間

開催中～2026/07/13（月）14:59まで（予定）

■注意事項

※キャンペーン期間中の「初回ログイン日」以降に再度ログインできない日が発生した場合、該当日分の「10回ガシャ」を引くことは出来ません。

※期間は予告なく変更する場合がございます。

※期間中は、毎日0:00に回数がリセットされます。

※開催しているキャンペーン対象のガシャが新しいガシャに切り替わるタイミングでは回数はリセットされません。

※有償ミリオンジュエル60個で引ける「1日1回限定ガシャ」は無料の対象ではありません。

※一度受け取ったログインしていなかった日数分の無料10回ガシャの残り回数は、ログインした当日限り有効となります。

※本キャンペーン期間中で得られる無料10回ガシャの回数は、本キャンペーンでのみ有効となります。また、無料10回ガシャの権利は各ログイン当日のみ有効となります。

【楽曲「電波感傷 (サイキックヒーローズMY ver.)」追加！】

2026/06/28（日）15:00より、楽曲「電波感傷 (サイキックヒーローズM/Y ver.) 」を追加しました。

美奈子と百合子、2人のサイキックヒーローによる愛と勇気と希望のステージをお楽しみください！



■3Dライブの表情演出変化について

本楽曲中のスペシャルアピールでは、以下の衣装を着用したアイドルの表情が、通常より一部変化します。



1：[X.S.リリー]七尾百合子

2：[X.S.リリー+]七尾百合子

3：[バスター・375]佐竹美奈子

4：[バスター・375+]佐竹美奈子

※「ON STAGE」扱いのアイドルのみ判定されます。



■注意事項

※本楽曲がライブの楽曲選択画面に表示されない場合は、一度アプリを終了し、再起動してください。

【「BG GrafiX：アナザーシアター Vol.4」登場！】

「BG GrafiX：アナザーシアター Vol.4」がご利用いただけます。

「BG GrafiX」は、「タイトル画面」「名刺」「グラビアスタジオの背景」に設定できる特殊なイラストです。

今回の「BG GrafiX：アナザーシアター Vol.4」は、プラチナガシャ10回チケットにソーシャルゲーム『アイドルマスター ミリオンライブ！』の劇場風景のイラスト4枚と、称号がおまけについたセットの第四弾となります！

詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

今後とも「アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ」をよろしくお願いいたします。

■「アイドルマスター ミリオンライブ！」とは？

『アイドルマスター ミリオンライブ！』は、「アイドルマスター」シリーズのソーシャルゲームとして

2013年に誕生し、2017年6月にはアプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ

(通称：ミリシタ)」をリリース。

なお、ソーシャルゲームとしてリリースされて以降、ゲームのみならず、グッズ、音楽、コミック、ライブなど幅広い領域で展開しており、ファンの皆様にご支持いただきながら、2023年2月に10周年を迎え、TVアニメも放送いたしました。

「アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ」

↓ダウンロードはこちらから♪↓

■App Store ストアURL：

https://itunes.apple.com/jp/app/id1238569156?mt=8

■Google Play ストアURL：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.imas_millionlive_theaterdays

■製品概要

・コンテンツ名：アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ

・ジャンル：アイドルライブ&プロデュースゲーム

・配信開始日：配信中

・販売価格：ダウンロード無料、一部アイテム課金

・公式HP：https://millionlive-theaterdays.idolmaster-official.jp/

・配信プラットフォーム：App Store、Google Play

・ミリシタ公式X：https://X.com/imasml_theater

・ミリオンライブ！（ブランド公式）X：https://X.com/imasml_765PRO

・著作権表記：(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

・配信：株式会社バンダイナムコエンターテインメント

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

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