【ムーミン アラビア】透明感あふれるガラスと涼やかな色彩が彩る、幻想的な森の世界「ミスティカル フォレスト」に新アイテムが登場

フィスカース ジャパン株式会社



フィスカース ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区）が展開するフィンランドのライフスタイルブランド「ムーミン アラビア」は、ムーミン アラビア初のフルラインナップとなるグラスウェアコレクションとして誕生した「Mystical Forest（ミスティカル フォレストー神秘の森）」から、新作アイテムを2026年7月29日（水）より順次発売いたします。

新作アイテムでは、デザートやスナックを盛り付ける脚付きの「サービングボウル」やティーライト用「キャンドルホルダー」をはじめ、「ポットホルダー」、「キッチンタオル」、「ミトン」などのキッチンアイテムをラインナップ。透明感あふれるガラスの質感と涼やかな色彩で、幻想的で遊び心あふれる『たのしいムーミン一家』の世界を表現し、夏の食卓や暮らしに彩りを添えます。

■透明感あふれるガラスが映し出す、幻想的な森の世界

トーベ・ヤンソンが1948年に発表した小説『たのしいムーミン一家』に着想を得た「ミスティカル フォレスト」は、2024年に誕生したムーミン アラビア初のフルラインナップのグラスウェアコレクションです。

クリア、グリーン、ブルーを基調としたコレクションには、物語の世界を思わせる繊細なエンボス加工や、美しいディテールが施されています。光を受けてきらめくガラスの表情は、時間帯や空間によって異なる魅力を見せ、食卓や住空間に爽やかな彩りを添えます。

また、ムーミン アラビアは、長く愛される製品づくりを目指し、持続可能性を大切にしながら、一歩ずつものづくりを進化させています。100年以上の歴史を持つフィンランドのイッタラ ガラス工場で製造されるガラスウェアは、受け継がれてきた職人技と繊細なデザインによって、物語の世界を美しく映し出します。

■ガラスに宿る、ムーミンたちの物語

「ミスティカル フォレスト」には、『たのしいムーミン一家』の印象的なシーンやキャラクターが描かれています。

トフスランとビフスランが、自分たちのスーツケースに隠していた「王様のルビー」をムーミンに見せる場面や、魔法使いの帽子の不思議な力によってジャングルへと姿を変えたムーミンやしきなど、物語を象徴するシーンを繊細なディテールで表現しています。

■ミスティカル フォレスト｜商品概要

キャンドルホルダー

本体価格：各4,300円（税込4,730円）

カラー：クリア／パイングリーン／アクアブルー

ボウル 140ｍｍ

本体価格：各7,400円（税込8,140円）

カラー：クリア／パイングリーン／アクアブルー

キッチンタオル 45×65cm

本体価格：各2,800円（税込3,080円）

カラー：グリーン／ブルー

2026年9月発売予定

ポットホルダー22×22cm 2個セット

本体価格：2,800円（税込3,080円）

カラー：ブルー

2026年11月発売予定

ミトン 15×34cm

本体価格：2,800円（税込3,080円）

カラー：ブルー

2026年11月発売予定

(C) Moomin Characters

ムーミン アラビアはフィスカースグループの登録商標です。ムーミンはMoomin Characters Oy Ltd.の登録商標です。

■販売チャネル

・ムーミン アラビア 公式オンラインストア

・イッタラ｜アラビア 大丸東京店

・イッタラ ストア

・その他小売店

※キッチンタオルは2026年9月発売予定、ポットホルダーおよびミトンは2026年11月発売予定です。

※キッチンタオル、ポットホルダー、ミトンは、イッタラストアでのお取り扱いはございません。

■お客様お問い合わせ先

ムーミン アラビア 公式オンラインストア： https://www.moominarabia.jp/contact

■ムーミン アラビアについて

アラビアはフィンランド、ヘルシンキ郊外の「アラビア」地区で 1873 年に創業以来、約 150 年にわたり、フィンランドの日常生活の中で愛されてきたライフスタイルブランド。ムーミンとのコラボレーションであるムーミン アラビアは 1950 年代から続いているシリーズです。1990 年代初めからはデザイナー、トーベ・スロッテがトーベ・ヤンソンの原画をもとに描きあげたイラストをコラージュしてデザインしています。 ムーミンたちは、仲間と一緒に過ごすこと、いいことがあったらお祝いすること、自分のための時間をもつことの大切さを教えてくれます。ムーミン アラビアのアイテムがあれば、忙しい日常から抜け出して、ムーミンたちとゆったり過ごす魔法のひととき「Mooments of Magic」を過ごすことができるでしょう。

■Fiskarsグループについて

「フィスカース(Fiskars)」は、フィンランドの小さな村の製鉄所として 1649 年に設立された、370 年以上の歴史を誇るブランドです。現在は、ロイヤル コペンハーゲン、ジョージ ジェンセン、イッタラ、アラビア、ウェッジウッドなど、世界的に有名なブランドを抱える大手ライフスタイルグループ企業に成長しました。“クオリティー・オブ・ライフ(生活の質)”を大切な要素と考えるフィンランド発の企業らしく、象徴的な製品、強固なブランド力、世界的な志を持つフィスカースグループの使命は、家、庭、屋外での人々の生活を豊かにすることです。“Making the everyday extraordinary(毎日をこの上ない特別な日にする)”を提供することを目指して、フィスカース ジャパンは 2017 年に発足いたしました。