クレディセゾンとコインチェック、「永久不滅ポイント」を暗号資産へ交換可能に

株式会社クレディセゾン

株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役（兼）社長執行役員COO：水野 克己、以下、クレディセゾン）は、暗号資産取引サービス「Coincheck」を運営するコインチェック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：蓮尾 聡、井坂 友之、以下、コインチェック）と、「永久不滅ポイント」を暗号資産に交換できるサービスを2026年6月29日（月）より開始いたします。

本サービスでは、日常のクレジットカード利用で貯まる永久不滅ポイントを暗号資産へ交換できるようになります。これにより、永久不滅ポイントが貯まるクレディセゾン発行のセゾンカード会員様約1,500万人に対し、暗号資産を活用した新たなポイント交換サービスを提供いたします。

■本サービス提供の背景

近年、資産形成ニーズの高まりとともに、暗号資産を含む新たな投資手段への関心が拡大しています。本サービスは、2026年4月20日発表のクレディセゾンとコインチェックの業務提携に基づく具体的な取り組みの第一弾施策として実現いたしました。

両社は、クレジットカード利用で貯まった永久不滅ポイントを、お客様に新たな体験を提供するサービスの一つと位置づけ、本サービスを通じて、日常のカード利用から暗号資産に触れる新たな機会を提供してまいります。

■サービス概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/4442/table/406_1_4017f6557094335e5b7846ceef793f2c.jpg?v=202606290951 ]

※本サービスのご利用にはCoincheck口座の開設が必要です。口座開設方法はこちらをご確認ください。

https://coincheck.com/ja/article/267

※暗号資産は価格変動等により損失が生じる場合があります。

■暗号資産へのポイント交換レートアップキャンペーン

サービス開始を記念し、期間中に永久不滅ポイントをCoincheckで暗号資産に交換いただいたお客様を対象に、交換額に応じて特典を付与するキャンペーンを実施いたします。

- キャンペーン期間： 2026年6月29日（月）～2026年7月31日（金）- 内容： 期間中は、100ポイント＝500円相当（通常時：100ポイント＝450円相当）にて交換できます。

※当社通常条件との比較です。

※交換時点でのCoincheckにおけるレートに基づき暗号資産が付与されます。

※暗号資産の価格は変動します。

※交換後の価値を保証するものではありません。

※本キャンペーンにおける暗号資産の付与主体は、コインチェック株式会社です。

キャンペーン詳細 :https://www.saisoncard.co.jp/present-campaign/entry/crypto2606/

両社は、暗号資産を日常生活の中で活用できる環境の構築に向け、顧客体験を起点としたサービス連携を通じて、ポイント・決済・投資を組み合わせた新たな価値提供の実現にむけ検討を進めてまいります。

■会社概要

商号：株式会社クレディセゾン

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F

設立：1951年5月1日

代表者：代表取締役（兼）社長執行役員COO 水野 克己

事業内容：ペイメント・リース・ファイナンス・不動産関連・グローバル

URL ：https://corporate.saisoncard.co.jp/

商号：コインチェック株式会社（英語表記：Coincheck, Inc.）

本社：〒150-6227 東京都渋谷区桜丘町1番4号 渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド27階

設立：2012年8月28日

代表取締役：蓮尾 聡、井坂 友之

暗号資産交換業登録：関東財務局長 第00014号

コインチェック株式会社コーポレートサイト：https://corporate.coincheck.com/

本リリースに記載された将来の見通しに関する事項は、発表日現在における両社の判断によるものであり、実際の結果はさまざまな要因により異なる可能性があります。

暗号資産交換業の提供主体はコインチェック株式会社であり、株式会社クレディセゾンが暗号資産交換業を行うものではありません。

キャンペーンにおける暗号資産の付与主体はコインチェック株式会社であります。

暗号資産は価格変動等により損失が生じるおそれがございます。

暗号資産は預金ではなく、元本保証の対象ではございません。

交換数量は交換時点のCoincheck所定レートにより変動いたします。

顧客基盤の活用にあたっては、個人情報保護法その他関係法令および各社プライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。

AML/CFTを含む関係法令・規制を遵守し、内部管理体制の整備・強化に努めます。