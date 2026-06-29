【ウェスティンホテル東京】龍天門「飲茶アフタヌーンティー“メロン・マンゴー＆香港ディライツ”」 蒸したて本格点心をはじめ人気の広東料理や香港菓子 季節のスイーツを中国茶とともに

マリオット・インターナショナル

都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京（東京都目黒区 総支配人チャールズ・ジャック）は、2026年7月1日（水）から2026年8月31日（月）までの期間、広東料理「龍天門」にて、1日20食限定、夏限定の「飲茶アフタヌーンティー“メロン・マンゴー＆香港ディライツ”」をご提供いたします。

ワゴンで運ばれる本格点心や龍天門自慢の広東料理を取り入れたセイボリー10品と、香港で親しまれる伝統菓子にメロンやマンゴーなど夏のエッセンスを加えたスイーツ10品の全20種類を、香り高い中国茶の数々とともにご堪能いただけます。また、ご好評いただいている平日のご提供に加え、土・日・祝日もご提供しております。

『飲茶アフタヌーンティー“メロン・マンゴー＆香港ディライツ”』（イメージ）

ワゴンで運ばれる点心をはじめ人気のセイボリーや香港菓子を味わう

飲茶アフタヌーンティー“メロン・マンゴー&香港ディライツ”

広東料理の神髄を余すところなく表現しながら創造性あふれる料理を提供する広東料理「龍天門」では、夏限定の「飲茶アフタヌーンティー”メロン・マンゴー&香港ディライツ“」をご提供いたします。

香港で親しまれる飲茶文化と、夏の果実の瑞々しく芳醇な味わいを織り込んだこの季節ならではのアフタヌーンティーに仕立てました。

＜香港スイーツ・メロン＆マンゴースイーツ＞

スイーツには、瑞々しいメロンや芳醇なマンゴーを主役にした全10品をラインナップ。しっとりとしたスポンジ生地にメロンの爽やかな甘みを重ねた「メロンのショートケーキ」をはじめ、フレッシュメロン・マンゴー・スイカを贅沢にあしらった「杏仁豆腐」、なめらかな口当たりの「赤肉メロンのブランマンジュ」、濃厚な果実感を楽しめる「マンゴープリンのグラスデザート」など、暑い季節に嬉しい爽やかな味わいを並べます。さらに、龍天門自慢のサクッとしたパイ生地が特徴の「マカオエッグタルト」や、愛らしいハスの実餡入り「アニマル饅頭」、外は香ばしく中はふんわりと焼き上げた「香港エッグワッフル」など、香港で長く愛されるスイーツも取り揃えました。

＜セイボリー＞

セイボリーには、華やかな桂花陳酒の香りをまとわせた「東京ミニトマトの桂花陳酒漬け」や、焼き物師が香ばしく焼き上げる「クリスピーポークのチャイナバーガー」など、龍天門ならではの味わいを少しずつお楽しみいただけます。

また、点心師が手掛ける「とうもろこしの蒸し餃子」、「ドライトマト入り“赤”の小籠包」、「大山鶏の焼売 干し貝柱添え」の3種類を、香港の伝統的なワゴンスタイルでお席までお届けいたします。蒸籠を開けた瞬間に立ち上る香りや湯気とともに、本格飲茶ならではのライブ感をご体感いただけます。

＜中国茶セレクション・オプション（担々麺・炒飯）＞

ドリンクは、菊花茶やレモングラス、ローズマリーをブレンドした龍天門オリジナルのウェルカムハーブティーにはじまり、金芽紅茶や白龍珠などの香り高く上質な中国茶、TWGティー2種など全9種類をフリーフローでご提供。点心の繊細な旨みや香港スイーツ、メロンやマンゴーの爽やかな甘みを引き立て、味わいの余韻をより豊かなものにします。

ご希望に応じて、不動の人気を誇る「くるみ入り小さな担々麺」または「叉焼入り炒飯」をオプションでご用意し、より満足感のあるひとときをお楽しみいただけます。

香港の街角で親しまれる飲茶文化と夏の果実の芳醇な味わい。龍天門ならではの飲茶アフタヌーンティーで、優雅な午後のひとときをお過ごしください。

飲茶アフタヌーンティー“メロン・マンゴー&香港ディライツ”（イメージ）- 期間：2026年7月1日（水）～2026年8月31日（月）- 時間：１.14:00～16:00 ２.14:30～16:30（平日）１.13:45～15:45（土・日・祝）※2時間制（30分前にL.O.）- 料金：\8,200（税・サービス込）- 数量：1日限定20食- 場所：広東料理「龍天門」（2F）- H P：https://www.ryutenmontokyo.com/jp/(https://www.ryutenmontokyo.com/jp/)- 予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-ryutenmon/reserve(https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-ryutenmon/reserve)

※要オンライン予約、およびオンライン事前決済

【スイーツ】全10品

・龍天門自慢のマカオエッグタルト

・アニマル饅頭

・香港エッグワッフル バニラアイス フレッシュアップルマンゴー マンゴーソース

・メロンのショートケーキ

・フレッシュメロン・マンゴー・スイカの杏仁豆腐

・赤肉メロンのブランマンジュ

・ひよこ型のパイナップルケーキ

・ンゴー型のクリームチーズとホワイトチョコレート マンゴー包み

・マンゴータピオカ乾杯スタイルで

・マンゴープリンのグラスデザート

スイーツ（イメージ）

【セイボリー】全10品

●前菜

・東京ミニトマトの桂花陳酒漬け・クラゲのレモン豆板醤漬け

・黒酢の芳醇な香りとオリジナルラー油の“よだれ鶏”

・パイナップル入り酢豚

・海老の発酵調味料 麹のチリソース炒め

・龍天門自慢の焼き物クリスピーポークのチャイナバーガー

セイボリー（イメージ）

●焼き＆揚げ点心

・海老揚げ餃子マンゴーマヨネーズ

・ベジタブル＆フルーツの生春巻き 香港スイートチリソース

●アフタヌーンティー仕立てのプレミアム点心 飲茶ワゴンでご提供

・とうもろこしの蒸し餃子

・ドライトマト入り“赤”の小籠包

・大山鶏の焼売干し貝柱添え

飲茶アフタヌーンティー“メロン・マンゴー&香港ディライツ”（イメージ）

【お食事】（オプション）

・名物くるみ入り小さな担々麺 \800

・叉焼入り炒飯 \600

お食事（イメージ）

【ティーセレクション】※フリーフロー

オリジナルハーブティーやポットでご提供する中国茶、TWGのティー2種類など、合計9種類のドリンクをフリーフローでご用意いたします。

●ウェルカムドリンク

・龍天門オリジナルブレンドハーブティー（甘菊花、レモングラス、ローズマリー、ペパーミント、レモンバーム）

オリジナルハーブティー（イメージ）

●中国茶

・鉄観音烏龍茶（アイス・ポット）

・金芽紅茶（アイス・ポット）

・白龍珠（ポット）

・茉莉花茶（アイス）

●TWGティー（ポット）

・ゲイシャブロッサムティー

・フレンチアールグレイ

広東料理「龍天門」広東料理「龍天門」

ご予約・お問い合わせ：

広東料理「龍天門」Tel.03-5423-7787

HP : https://www.ryutenmontokyo.com/jp/

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-ryutenmon/reserve

※メニュー内容や営業時間、メニューご提供時間は変更になる場合がございます。

営業時間について：https://westintokyoshop.com/pages/info

ウェスティンホテル東京について

緑豊かな洗練された街、恵比寿に位置するウェスティンホテル東京は、2024年10月に開業30周年を迎えた日本を代表するヨーロピアンスタイルのホテルです。2023年に大規模リノベーションを経てグランドオープンし、ご来館いただくお客様にウェルビーイングに満ちたご滞在をお手伝いする「都会のウェルネスホテル」として、心身の安らぎと活力を与える数々の独自のプログラムを提供しております。全客室に、ウェスティンホテル＆リゾートが安眠を追求し、雲の上の寝心地と称される最新の「ヘブンリーベッド」を完備し、快適な睡眠をお約束いたします。 また、ホテル内には個性豊かなレストランとバー・ラウンジの他、本格的なヨーロピアンスパ「ル・スパ・パリジエン」では心身のリラックスに役立つ極上のスパメ ニューをご提供しております。ホテルの敷地内には、英国のチェルシーフラワーショーで何度もゴールドメダルを獲得した世界的にも有名なランドスケープアーティスト石原和幸氏デザインによる、都会の中の緑のオアシス「ウェスティン ガーデン」 があり、四季折々に異なる景観をお楽しみいただけます。

ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する3つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約45の国と地域に245軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、Heavenly(R) Bed（ヘブンリーベッド）、TRXフィットネス器具を備えたフィットネススタジオやHypericeとBalaの最新リカバリーと筋力トレーニングを特徴とする多目的なギア貸出プログラムなどの特徴的なWestinWORKOUT(R)（ウェスティンワークアウト）、Eat Well（イートウェル）メニューの美味しく栄養価の高いメニューなど、個性的なウェルネス体験をお楽しみいただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook（facebook.com/Westin）、XやInstagram（@westin）で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。