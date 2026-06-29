トップチームスタッフ就任のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

この度、ツエーゲン金沢ではトップチームのフィジカルコーチに中村 壮馬氏、分析担当に松井 章尚氏が就任することとなりましたのでお知らせいたします。

中村 壮馬 / Souma NAKAMURA プロフィール

◼️役職

トップチーム フィジカルコーチ



◼️生年月日

2002年10月14日



◼️出身地

〇〇〇〇〇〇



◼️指導歴

2025年～ 新潟経営大学サッカー部フィジカルコーチ

◼️コメント

はじめまして。

今シーズンより加入させていただくこととなりました、新潟経営大学の中村 壮馬です。

ツエーゲン金沢に関わるすべての皆様に感謝の気持ちを持ち、この素晴らしいご縁に応えられるよう、全力で取り組んでまいります。

チームの勝利に貢献できるよう精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。

松井 章尚 / Akihisa MATSUI プロフィール

◼️役職

トップチーム 分析担当



◼️生年月日

1998年5月1日



◼️出身地

愛知県



◼️指導歴

2023年～2024年 JAPANサッカーカレッジ サッカーコーチ研究科

◼️コメント

初めまして。

この度、分析担当として就任いたしました、松井章尚です。

この素晴らしいクラブで分析担当としてのキャリアをスタートできることを、大変嬉しく思います。

チームの力になれるよう、自分の持てる力を最大限発揮し、クラブとともに成長していけるよう日々精進してまいります。

応援よろしくお願いいたします。