トップチームスタッフ就任のお知らせ
株式会社石川ツエーゲン
◼️役職
◼️コメント
◼️役職
◼️コメント
この度、ツエーゲン金沢ではトップチームのフィジカルコーチに中村 壮馬氏、分析担当に松井 章尚氏が就任することとなりましたのでお知らせいたします。
中村 壮馬 / Souma NAKAMURA プロフィール
◼️役職
トップチーム フィジカルコーチ
◼️生年月日
2002年10月14日
◼️出身地
〇〇〇〇〇〇
◼️指導歴
2025年～ 新潟経営大学サッカー部フィジカルコーチ
◼️コメント
はじめまして。
今シーズンより加入させていただくこととなりました、新潟経営大学の中村 壮馬です。
ツエーゲン金沢に関わるすべての皆様に感謝の気持ちを持ち、この素晴らしいご縁に応えられるよう、全力で取り組んでまいります。
チームの勝利に貢献できるよう精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。
松井 章尚 / Akihisa MATSUI プロフィール
◼️役職
トップチーム 分析担当
◼️生年月日
1998年5月1日
◼️出身地
愛知県
◼️指導歴
2023年～2024年 JAPANサッカーカレッジ サッカーコーチ研究科
◼️コメント
初めまして。
この度、分析担当として就任いたしました、松井章尚です。
この素晴らしいクラブで分析担当としてのキャリアをスタートできることを、大変嬉しく思います。
チームの力になれるよう、自分の持てる力を最大限発揮し、クラブとともに成長していけるよう日々精進してまいります。
応援よろしくお願いいたします。