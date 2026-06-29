かき氷専門店『しろいくも』梅田2026 年7 月1 日（水）グランドオープン！毎年大好評『ブランド桃のかき氷』が今年も登場

株式会社LIFEstyle【和歌山県産あら川の桃】丸ごともも\2,800【山梨県産日川白鳳】生ももロイヤルミルク～北海道ミルクジェラート～\2,800【山梨県産日川白鳳】生メロンと生もものゴールデンミルク\2,900【和歌山県産紀の里白鳳】生ももミルク\2,300

株式会社LIFE style（本社大阪市北区）は“かき氷専門店”『しろいくも』梅田は2026 年7 月1 日（水）のグランドオープンを記念して『ブランド桃』をふんだんに使用した『桃フェス』を開催致します！

“かき氷専門店”『しろいくも』が今年も帰ってきます！グランドオープンを記念して毎年大好評をいただいている日本が誇る『ブランド桃』をふんだんに使用した『桃フェス』を開催いたします！

芳醇な香りと口いっぱいに広がる果汁が魅力の『ブランド桃』みずみずしく、そのままかぶりつけば果汁が滴り落ちるほどのジューシーさをお楽しみいただけます。そんな旬の『ブランド桃』を透き通った溶けにくい『純氷』を丁寧に削ったふわふわのかき氷と合わせ、見た目にも華やかな期間限定メニューをご用意しました。毎年一番人気の『 丸ごともも』は和歌山県産『あら川の桃』を丸ごと1 玉贅沢にトッピング。桃のヨーグルトソースと『あら川の桃』を使用した『果実蜜』をたっぷりとかけ、桃本来の甘みと爽やかな酸味を存分に味わえる一杯です。『生ももミルク』はかき氷一面を『果実蜜』と練乳ソースで彩り、和歌山県産『紀の里白鳳』とふわふわの生クリームをトッピング。桃の豊かな香りとミルクのまろやかな甘さが絶妙に調和します。『生ももロイヤルミルク～北海道ミルクジェラート～』は『果実蜜』の上に山梨県産『日川白鳳』をふんだんに散りばめ、仕上げに北海道ミルクジェラートを贅沢にトッピング。桃とミルクが織りなす濃厚な味わいをご堪能いただけます。さらに、果肉感あふれる山梨県産『日川白鳳』とフレッシュなメロンを贅沢に使用した『生メロンと生もものゴールデンミルク』も登場。素材本来の甘さと芳醇な香りをダイレクトに楽しめる、この季節ならではの特別なかき氷も続々登場します。見た目も心も桃で満たされるこの時期限定の『桃フェス』を是非お楽しみください♪

- かき氷専門店『しろいくも』かき氷専門店【しろいくも】とは

透き通った溶けにくい純氷を丁寧に削ったかき

氷に旬のフルーツやフレッシュな果実蜜をふん

だんに使用した、かき氷専門店。旬のフルーツ

の美味しさを最大限に生かしたこの季節しか味

わえない自慢のかき氷です。

■店舗情報

店舗名 ：しろいくも梅田（シロイクモウメダ）



業態 ：かき氷専門店



住所 ：大阪府大阪市北区芝田1-6-6



TEL ：06-6372-5012



営業時間：11:00～21:00



定休日 ：無休



Instagram：https://www.instagram.com/shiroikumo_umeda/?hl=ja