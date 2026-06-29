地下鉄博物館40周年×京都鉄博10周年記念 「ちかはく・メモリアル40」コラボイベント

西日本旅客鉄道株式会社

地下鉄博物館(東京都江戸川区)の開館40周年を記念したイベント「ちかはく・メモリアル40」と開館10周年を迎えた京都鉄道博物館(京都市下京区)のコラボイベントを開催♪当館ではプロムナードのクハ103形１号車の特別ラッピングや鉄道ジオラマで走行する模型の相互交換、両館の館長対談も♪ぜひ、この機会にお越しください。

▲地下鉄博物館▲京都鉄道博物館

103系ラッピング

当館の収蔵車両クハ103形１号車の一部に帝都高速度交通営団(現 東京メトロ)300形電車をイメージしたラッピングを実施します。また車内に両館紹介パネルを展示します。

【展示期間】７月16日(木)～11月30日(月)

【展示場所】プロムナード

▲クハ103形１号車

鉄道模型交換運転

東京メトロとJR西日本の「東西線」にちなんで、当館の321系電車の模型が地下鉄博物館に、地下鉄博物館の15000系電車の模型が当館に登場！各館それぞれの鉄道ジオラマ内で走行します。

【開催期間】７月16日(木)～８月30日(日)

【開催場所】本館２F 鉄道ジオラマ

▲321系電車(HOゲージ模型)

館長対談

地下鉄博物館長の米元 和重氏と当館館長の松岡 俊宏が初対談。どんな話題が飛び出すか、ご期待ください！

【開 催 日】９月27日(日)

【開催時刻】14：00 所要時間約60分

【開催場所】本館３F ホール

【テ ー マ】「東の東西線、西の東西線」

【定 員】50名

【参加方法】開催時刻の15分前から開催場所を開場します。

▲15000系電車(HOゲージ模型)