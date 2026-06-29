JR広島駅手荷物サービス「Crosta広島」が移転リニューアル！

西日本旅客鉄道株式会社

広島駅構内にて営業中の手荷物サービス店舗「Crosta広島」が、2026年7月1日（水）より移転リニューアルいたします。

今回の移転により、店舗は以前よりもアクセスしやすく分かりやすい場所へと生まれ変わります。（広島駅新幹線改札口を出て左折し、通路を直進してすぐの場所となります。）

株式会社ジェイアール西日本マルニックス（本社：大阪市淀川区宮原３丁目５番２４号 新大阪第一生命ビル 代表取締役社長 岡田 学）では、「Crosta（クロスタ）」という名称で、キャリーケース等の「手荷物一時預り」や手荷物をホテルまで配送する「キャリーサービス」を京都駅、新大阪駅、大阪駅、広島駅、博多駅で展開しております。

国内のお客様に加え、海外からのお客様にもお気軽にご利用いただくことで手ぶら観光を推進しております。特に「キャリーサービス」をご利用いただければ、広島駅に到着されたお客様がホテルにチェックインされるまで、手ぶらで身軽に広島観光をお楽しみいただけます。

１ 移 転 日 ２０２６年７月１日（水）

２ 場 所 ＪＲ広島駅2階（下記地図をご参照ください）

※なお、移転に伴い、現在広島駅1階にて営業中の店舗は、2026年6月30日（火）をもちまして営業を終了いたします。

３ 営業時間 午前９時～午後８時（年中無休）

４ 運営事業者 株式会社ジェイアール西日本マルニックス

５ 取扱業務

手荷物一時預り １，０００円（税込）／個

キャリーサービス 広島市内 １，５００円（税込）／個

宮島口・宮浜温泉 ２，３００円（税込）／個

宮 島 ２，５００円（税込）／個

（キャリーサービスは、お客様の手荷物を広島駅から広島市内、宮島口・宮浜温泉、宮島のホテルへ当日配送を行うサービスです。）

６ その他

6月24日（水）より、「Crosta広島」でお預かりしたお荷物を新幹線でお運びし、「Crosta新大阪」「大阪市内ホテル」「京都市内ホテル」へ配送する「Same-day Delivery WEST」のサービスを開始しております。

西日本の都市間で手荷物を当日配送することにより、お客様の利便性向上や手荷物に関する課題解決を図り、関西などを観光されるお客様により気軽な「手ぶら観光」をお楽しみいただけます。