BAPE(R)とadidas OriginalsがFIFA ワールドカップ 2026 に合わせてサッカーファンを一つにする最新コレクション

株式会社 ノーウェア

A BATHING APE(R) (以下、BAPE(R))は、adidas Originalsと再びタッグを組み、FIFA ワールドカップ 2026に際してサッカーファンに一体感をもたらす新コレクションを発売します。

コレクションの主役は、周囲の視線を引きつけるホームユニフォームとアウェイユニフォームです。いずれもそれぞれのユニフォームにマッチする「ADIZERO EVO SL （アディゼロ エヴォ エスエル）」を共にリリースします。

[ホームユニフォームデザイン]

BAPE(R)ホームユニフォームは今大会開催国へのリスペクトを表現しました。adidas を象徴するチームガイスト テンプレートをベースとして、 グリーン、レッド、ブルーのトレフォイルABC CAMOを配置しています。フロントには A BATHING APE(R) エンブレムと 3 つの BAPE STA (TM)（ベイプ スタ） ロゴ、左裾には BAPE STA (TM)ロゴ、バックには BAPE(R) 創業年を表す「93」、そしてバック下部の裾に 2026 年を意味する「2W0G2M6」プリントをあしらいました。ADIZERO EVO SL は、左右非対称のカラーリングになっています。右足外側と左足内側に BAPE STA(TM)ロゴ、また片足ずつに A BATHING APE(R) テキストロゴが施されています。

販売：北米および中南米限定

[アウェイユニフォームデザイン]

BAPE(R) アウェイユニフォームは世界中のサッカーファンをたたえ、ワールドサッカーの精神を体現したデザインです。ホームユニフォームと同じテンプレートをベースとして、グレー、ゴールド、ピンクのトレフォイル ABC CAMO をあしらい、ホームユニフォームと同じディテールで仕上げました。同様にこれと合わせるシューズとして、左右非対称でホワイト、ライトブルー、ピンク、ゴールドに仕上げた ADIZERO EVO SL も展開します。

販売：北米と中南米を除いた、日本を含む地域限定

BAPE(R)とadidas Originalsによる最新コレクションは、全国のBAPE STORE(R)およびBAPE.COMオンラインストアにて2026年7月5日(日)より発売開始します。

BAPE(R) X ADIDAS SS26 WORLD CUP COLLECTION AWAY JERSEYCOLOR: WHITE\16,500- (税込)BAPE(R) X ADIDAS SS26 WORLD CUP COLLECTION ADIZERO EVO SL AWAYCOLOR: WHITEMENS:\33,000- (税込)LADIES':\33,000- (税込)

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