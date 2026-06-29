“長く愛し、自分らしく育てる”時代へ。festariaから新シリーズ〈Wish upon a star(R) VINTAGE〉が誕生

フェスタリアホールディングス株式会社

フェスタリアホールディングス株式会社（本社：東京都品川区西五反田、代表取締役社長：貞松 隆弥）は、festariaのオリジナルプレミアムカット “Wish upon a star(R)” ダイヤモンドから、新たなシリーズ〈Wish upon a star(R) VINTAGE〉を2026年6月17日（水）より公式オンラインショップにて先行発売いたします。

近年、消費者の価値観は「所有すること」から「長く愛し、自分らしく育てること」へと変化しています。

〈Wish upon a star(R) VINTAGE〉は、そうした時代背景の中で誕生しました。素材が持つ本来の魅力を活かしながら、身に着ける人それぞれの人生や想いとともに歩み、時を重ねるほどに価値を深めていくシリーズです。

大地に宿る生命力を凝縮したかのような温もりあるブラウンダイヤモンドと、時を重ねることで独自の風合いを育むシルバー素材を組み合わせたデザイン。異なる個性を持つふたつの素材が響き合い、身に着ける人の歩んできた時間や記憶に寄り添いながら、唯一無二の存在感を生み出します。

【商品ラインナップ】

・ネックレス/チャーム

オンラインショップ：https://onlineshop.festaria.jp/feature/wishuponastarvintage

コンセプト「時とともに育つ、美しさ。」

あるがままの輝きを大切にしながら、自分らしく人生を紡いでいく。

ブラウンダイヤモンドが持つ自然の温もりと、ヴィンテージライクなシルバーの深みが重なり合うことで、かけがえのない想いや記憶を映し出すジュエリーへと昇華しました。

トレンドに左右されることなく、長く愛用することで魅力を増していくデザインは、日常のスタイリングに自然に溶け込みながら、確かな個性を演出します。

シリーズの特徴

■ 温もりを宿すブラウンダイヤモンド

肌なじみの良いブラウンダイヤモンドを採用。柔らかな色彩と自然な輝きが、洗練された大人のスタイルを演出します。

■ ヴィンテージライクなシルバーの質感

深みのあるシルバー素材を使用し、使い込むほどに愛着が増す風合いを表現。経年変化も魅力の一つとしてお楽しみいただけます。

■ 自由なレイヤードスタイル

重ね着けすることで、自分らしいコーディネートを楽しめるデザイン設計。シーンやスタイルに合わせた多彩なアレンジが可能です。

■ ジェンダー・世代を超えて楽しめるコレクション

性別や年齢を問わず着用できるボーダーレスなデザインを追求。

大切な方とのシェアジュエリーとしてもおすすめです。

発売概要

発売日：2026年6月17日（水）

販売店舗：festaria ONLINE SHOP(https://onlineshop.festaria.jp/)

商品価格：22,000円（税込）～69,300円（税込）

【festaria bijou SOPHIAについて】

festaria bijou SOPHIAは、2006年に誕生したジュエリーブランドです。

festariaは、イタリア語のfesta=特別な と aria=場所・空間をあわせた造語。ジュエリーを通じ、豊かな想いに出逢う特別な場所、人生をわたしらしく楽しみ、わたしらしく輝くためのジュエリーと出逢う特別な場所でありたいとの想いを込め、知性と美しさを兼ね備えた、現代女性のためのジュエリーを提案してきました。

ブランドを象徴する “Wish upon a star(R)” DIAMONDは、真上から見るとふたつの星が浮かび上がる独自のカット。 「星に願いを」という想いを込め、身に着ける人の夢や希望を応援するジュエリーとして、多くの方に愛されています。

ブランド誕生から20年。 これからも、身に着ける方の人生に寄り添い、永く愛されるジュエリーをお届けしてまいります。

公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/festaria_official/

X ：https://x.com/festaria_jp

Facebook：https://www.facebook.com/festaria.jp

TikTok：https://www.tiktok.com/@festaria_official

＜本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先・緊急連絡先＞

『festaria』 PR担当（株式会社サダマツ）

担当：松村（050-3528-6627）／中島（050-3354-4954）代表TEL：03-6633-7091

Mail: press@festaria.co.jp

【フェスタリアホールディングス株式会社 概要】

会社名 フェスタリアホールディングス株式会社

代表者 代表取締役社長 貞松 隆弥

所在地 〒141-0031 東京都品川区西五反田7丁目20番9号 KDX西五反田ビル5階

設立 1962年4月（創業：1920年4月）

1920年創業、国内外の百貨店をメインに87店舗（国内78店舗、海外９店舗：2026年4月現在）を展開する日本発のジュエリーブランド。festaria（フェスタリア）とは、イタリア語で「特別な」を意味するfestaと、「空間・雰囲気」を指すariaをあわせた造語です。

URL https://www.festaria.jp/