2026阿波おどりで新たな観覧体験が誕生　川辺の特等席「雅やび」を販売開始

徳島市

～有名連の踊り込みや新町川クルーズ、お食事の提供、藍場浜演舞場SS席など特別な100分を提供～

2026年6月29日

阿波おどり未来へつなぐ実行委員会（徳島県徳島市）は、阿波おどりの新たな魅力を発信し、持続的な発展と来場者満足度の向上を目的として、2026阿波おどり期間中の特別企画「川辺の特等席『雅やび』」を実施いたします。

「雅やび」は、新町川の新桟橋を舞台に、喧騒から少し離れた川辺の特別空間で、阿波おどりを五感で楽しんでいただくプレミアム観覧プランです。

会場では、有名連による踊り込みを間近で観覧できるほか、踊り手との記念撮影、新町川クルーズ、お食事やフリードリンクなどをご用意。さらに、阿波おどり本来の迫力ある演舞もお楽しみいただけるよう、藍場浜演舞場SS席チケットもセットにした、これまでにない特別な体験をご提供します。

接待や企業インセンティブ、大切なご家族・ご友人との特別な時間など、阿波おどりをより深く、より優雅に楽しみたい方へ向けた限定企画です。

「川辺の特等席『雅やび』」概要

開催期間

2026年8月12日（水）～8月15日（土）

会場

徳島市新町橋河畔桟橋

販売数

１部５セット限定（1日2部入替制）

販売価格

1セット 495,000円（税込）

利用人数

1セット最大5名

利用時間

100分

※利用時間内は自由に入退場いただけます。





提供内容

・川辺の特別観覧席（100分）

・有名連による踊り込み

・有名連との記念撮影

・電動船HARMO艇による新町川クルーズ（約10～20分）

・MCによるおもてなし

・「雅やび」特製折詰

・フリードリンク（アルコール・ソフトドリンク）

・藍場浜演舞場SS席チケット

・THE AWAODORI公式グッズ

抽選申込について

申込期間

2026年7月4日（土）10:00～7月12日（日）23:59

申込方法など詳細は、阿波おどり公式ウェブサイトをご確認ください。

「雅やび」に込めた想い

阿波おどりは、徳島が世界に誇る伝統文化です。

「雅やび」は、川辺というロケーションを活かし、演舞を見るだけではなく、踊り手との交流、水辺の景観、食、舟遊びなど、徳島ならではの魅力を一体となって体験できる新しい観覧スタイルとして企画しました。

阿波おどりの新たな価値創出と地域の魅力発信につながる特別なコンテンツとして、多くの皆様にお楽しみいただければ幸いです。

お問い合わせ

阿波おどり未来へつなぐ実行委員会

TEL：088-678-5181

E-mail：info@awaodorimirai.com