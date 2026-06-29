なかやまきんに君さんが登場！フードデリバリー『Rocket Now』タクシーアプリ『GO』提携発表会開催！

CP One Japan合同会社

送料・サービス料無料のフードデリバリーサービス『Rocket Now（ロケットナウ）』は、GO株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中島 宏）が運営するNo.1*タクシーアプリ『GO』との提携を行います。これに伴い、2026年6月29日（月）に竹芝ポートホールで「フードデリバリー『Rocket Now』タクシーアプリ『GO』提携発表会」を開催いたしました。

今回の提携により、『Rocket Now』で料理を注文すると『GO』の会員ステータスアップにつながり、『GO』でタクシーに乗ると『Rocket Now』のクーポンがもらえる、“使うほど、もう一方がお得になる”という新しいサービスを提供します。

* Sensor Tower調べ - タクシー配車関連アプリにおける、日本国内ダウンロード数(App Store/Google Play合算値) - 調査期間：2020年10月1日~2026年3月31日

イベント当日は、CP One Japan合同会社 CEOジョシュ・チョウ、 『Rocket Now』 ゼネラルマネージャー ダニエル・ジャラミロ、GO株式会社 代表取締役社長 中島 宏の3名が登壇。各社の事業説明に続き、今回の提携の狙いと両社の事業戦略についてパネルディスカッションを実施しました。さらに、ゲストのなかやまきんに君さんがオリジナルラッピング車両から登場。お馴染みの筋肉ルーレットを通して本提携の魅力をユーモアたっぷりに伝え、会場を盛り上げました。

「移動」と「食」、それぞれの常識を変えてきた2社がタッグ 各社代表が事業戦略をプレゼンテーション

発表会の冒頭、まずCP One Japan合同会社 CEO ジョシュ・チョウと『Rocket Now』ゼネラルマネージャー ダニエル・ジャラミロが登壇し、加盟店の商品を“送料・サービス料無料”かつ「お店と同じ価格」を実現するフードデリバリーサービス『Rocket Now』の事業について説明しました。CEOジョシュは、「Rocket Now」が豊富な選択肢の中から手頃な価格で素早く料理を届けることで、「利便性」と「手頃な価格」のトレードオフを解消するために誕生したサービスであることを発表しました。

続いて、Rocket Nowのゼネラルマネージャーであるダニエル・ジャラミロは、Rocket Nowがお客様だけでなく、飲食店（加盟店）やデリバリーパートナーに対しても価値を生み出し、すべてのステークホルダーにとってウィン・ウィンとなる成長機会を創出していると述べました。

続いて、GO株式会社 代表取締役社長 中島 宏が登壇し、47都道府県で展開するNo.1タクシーアプリ『GO』の事業について紹介しました。また、ビジョンとして「日本を動かす、社会インフラへ。」を挙げ、「自動運転や物流DXなど新たな事業領域を拡大するとともに、『GO』アプリの価値向上を通じて、より必要とされる社会インフラを目指します」とコメントしました。

その後3名による対談が行われました。今回の提携の核について、ゼネラルマネージャー ダニエルは「一方を使うほど、もう一方もお得に便利になる」とコメント。具体的には、『Rocket Now』で注文するごとに『GO』アプリの乗車実績としてカウントされ、会員ステータスの昇格を後押しする仕組みを紹介しました。また、『GO』を使うことで、『Rocket Now』で使える20％オフクーポンを最大毎月2枚貰えることについても説明しました。さらに、「このプログラムが、有料会員への登録や特別な手間を一切必要とせず、日々の生活の中で2つのサービスを併用するだけで、お客様が「自然と、より多くの特典を受けられる」シームレスな体験を実現するために設計されたものである」と強調しました。

これを受け中島社長は、『GO』のステータス特典について「スタンダードから最高ランクのエメラルドまでの6段階あり、ステータスが上がるとアプリが使いやすくなる各種特典が拡充される」と説明し、今回の連携により、『Rocket Now』でのご注文がステータスアップの後押しとなる旨についても語りました。

今回の提携の意義について、CEO ジョシュは、「『GO』は3,500万以上、『Rocket Now』は700万以上のダウンロード数を突破しています。このパートナーシップによって、非常に多くの方々へ自然な形で『Rocket Now』を知っていただける仕組みが生まれる、これこそが、最大の魅力です」とコメントしました。「さらに、このパートナーシップによって、便利な移動と食のサービスを組み合わせた「唯一無二の価値」を提供しながら、新しいお客様へ自然な形でフードデリバリーを知っていただく仕組みが生まれる」と付け加えました。

また中島社長は、「『GO』というサービスに価値を感じていただきたい」と語りました。

今後の展望について、中島社長は「引き続き顧客価値を向上させること、より多くの人に利用いただくことが『GO』にとって大事なことです。多くの人により便利な移動を提供し、幸せになっていただきたい。」、ゼネラルマネージャー ダニエルは、「No.1タクシーアプリ『GO」との提携は、彼らの持つ幅広い顧客基盤にアプローチすることでフードデリバリーの利用を拡大していくための重要なステップである」と改めて強調しました。

さらに、このパートナーシップを通じて、フードデリバリーと移動の双方を、よりスマートで、よりお得な日々の選択肢へと進化させていく意向を明確にしました。

【提携背景】「体験」を進化させ、生活者の「当たり前」を変える

『Rocket Now』は、「フードデリバリーは送料・サービス料がかかるもの」という業界の常識に対し、一部の対象加盟店において“送料・サービス料無料”かつ「お店と同じ価格」という新たな価値を打ち出し、急速に支持を広げてきました。

一方の『GO』は、No.1タクシーアプリとして圧倒的な規模を誇り、アプリによる乗車を広め、移動をよりスマートで効率的な体験へと進化させてきました。

「食」と「移動」という、一見すると異なる領域で事業を展開してきた両社ですが、その提供価値の根底には“時間を大切にしたい”という生活者の共通したニーズがあります。料理をデリバリーで楽しむ人も、タクシーで移動する人も、その先には「限られた時間を、自分らしく豊かに使いたい」という想いが共通して存在します。

こうしたビジョンと方向性の一致のもと、両社は提携プログラム「乗っトク、食っトク。」を通じて、移動と食のそれぞれの場面で、生活者に新たな価値を提供してまいります。

なかやまきんに君さんがタクシーに乗って登場！

2社の対談に続いて、「It's My Life」の音楽が流れる中、『Rocket Now』×『GO』のオリジナルラッピングを施したタクシー車両に乗って、ゲストのなかやまきんに君さんが登場しました。車両のドアを開けたなかやまきんに君さんは、おなじみのポージングで会場を盛り上げ、「どうもーーーーやってきましたーーーー！なかやまきんに君です！パワー！」とコメントし笑いを誘いました。

筋肉で提携をアピール！渾身の新ギャグを初披露

続くトークセッションでは、「『移動』と『食』の二刀流ということで、私もヤーとパワーの二刀流で26年やらせていただいているので、それで呼んでいただけたのだと思います」「筋肉には時間も大切なので、『Rocket Now』と『GO』の提携は筋肉にとっても良い」と、『Rocket Now』と『GO』への想いをコメントしました。また、今回の提携による『乗っトク、食っトク』のキャンペーンとして、『Rocket Now』の20%オフクーポンや、『GO』に乗ることで毎月貰える『Rocket Now』のクーポン（1人最大2枚、20%オフ）、『Rocket Now』で注文することによる『GO』のステータスアップの促進という3つの施策を聞いたなかやまきんに君さんは、「1回だけでなく、オトクが継続していくというのは、まさに筋トレですね」と笑いを誘いました。「『Rocket Now』と『GO』を使って、時間ができたら常に新しいギャグを考えていきたいです」と語り、ユーモアを交えながらサービスの便利さをアピールしました。

その後、『Rocket Now』と『GO』をセットで使うべきかどうか、お馴染みの筋肉ルーレットで判定していただきました。なかやまきんに君さんは、「つーかう！パワー！」と、得意のボディビルポーズと掛け合わせたギャグで「乗っトク、食っトク。」の魅力を表現しました。披露後、なかやまきんに君さんは「今回のサービスをぜひ利用してください！ヤー！」と笑顔でコメント。なかやまきんに君さんらしいパフォーマンスで、発表会を大いに盛り上げました。

登壇者プロフィール

CP One Japan合同会社 CEO ジョシュ・チョウ

テクノロジー、金融、オペレーションの各分野で豊富な経験を持つビジネスリーダー。急成長する消費者向けプラットフォームの拡大、戦略的変革の推進、そして部門横断型チームを構築して短期間で成果を出すことにおいて、確かな実績を持っています。

2022年からCoupangに在籍しており、それ以前はCenterbridge Partnersでプライベート・エクイティ、Goldman Sachsで投資銀行業務に従事していました。

ミシガン大学スティーブン・M・ロス・スクール・オブ・ビジネスにて経営学の学士号を優秀な成績で取得し卒業しています。

『Rocket Now』 ゼネラルマネージャー ダニエル・ジャラミロ

国内事業の成長戦略・営業戦略・オペレーションを統括。ユーザーに寄り添ったデリバリー体験の構築に注力しながら、加盟店とのパートナーシップ強化やスケーラブルなイノベーション推進を担っています。以前はフードパンダ・フィリピンのマネージングディレクターを務め、同社の戦略的成長とオペレーションを指揮。フードパンダおよびデリバリーヒーローでも複数の管理職を歴任し、グローバル市場でのブランド拡大に貢献してきました。ロス・アンデス大学（コロンビア）でインダストリアル・エンジニアリングの学位、INSEADでMBAを取得しています。

GO株式会社 代表取締役社長 中島 宏

立教大学卒業後、経営コンサルティング会社に入社。2004年12月、株式会社ディー・エヌ・エーに入社。2009年に執行役員に就任し、人事部門と新規事業部門などを管掌。2015年よりオートモーティブ領域管掌となり同時に複数の子会社社長を兼任。2019年に常務執行役員に就任。2020年4月よりGO株式会社(当時：Mobility Technologies)の代表取締役社長に就任。

ゲストプロフィール

なかやまきんに君

出身：福岡県

生年月日：1978/09/17

NSC(吉本興業養成所)大阪校22期生として、2000年にデビューして以来、お笑い芸人として活動。

2006年～2011年まで、アメリカ・ロサンゼルスへ筋肉留学を経験。2021年末に吉本興業を退社し独立。

近年はYouTubeでの発信やオンラインフィットネスなどにも注力。

『Rocket Now（ロケットナウ）』について

『Rocket Now』は、送料とサービス料が無料のフードデリバリーサービスです。和食、洋食、ヘルシー志向の料理など多彩なジャンルの料理から、デザートやドリンクまで迅速かつお得にお楽しみいただけます。サービスは、北海道、東北（宮城）、関東（東京・神奈川・埼玉・千葉）、中部（愛知・静岡）、関西（大阪・京都・兵庫・三重・奈良・滋賀・和歌山）、広島、九州（福岡）を中心に展開中です。

『Rocket Now』のアプリは、グローバルマーケットインテリジェンス企業の「センサータワー（Sensor Tower）」が主催する「Sensor Tower APAC Awards 2025」にて、「2025年に世界でローンチされた飲食店注文・フードデリバリーアプリ部門」で「世界最多ダウンロード数を記録」したアプリに認定されました。また、『Best App Award 2025』において、カテゴリ別部門ショッピングカテゴリ優秀賞を受賞。iOS／Androidの両アプリストアのダウンロード数は、フードデリバリーアプリ部門10カ月連続1位を獲得しました※1。アプリはサービス開始※2から18カ月で700万ダウンロードを突破するなど成長を続けています。

※1 2025年7月～2026年4月 iOS、Android 統合ベース

※2 2025年1月14日 サービスリリース時点 （出所：Global Market Intelligence: Sensor Tower）

●App Store：https://apps.apple.com/jp/app/rocket-now/id6739188587

●Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cpone.customer&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cpone.customer&hl=ja)

CP One Japanについて

CP One Japan合同会社は、NYSE（ニューヨーク証券取引所）に上場しているFortune 150のテクノロジー企業Coupang, Inc.（NYSE: CPNG）の日本法人です。CP One Japanは、日本国内で「Rocket Now（ロケットナウ）」ブランドのフードデリバリーサービスを運営しており、Coupangの技術力と革新的な物流ソリューションを生かして、迅速で信頼性の高い顧客志向のフードデリバリーサービスを日本の消費者に提供することに尽力しています。

タクシーアプリ『GO』について

『GO』は2020年9月よりスタートしたNo.1※タクシーアプリです。タクシー車両とのリアルタイムな位置情報連携とAIを活用した高度なマッチング技術によって、より「早く乗れる」体験を追求しています。

※Sensor Tower調べ - タクシー配車関連アプリにおける、日本国内ダウンロード数(App Store/Google Play合算値) - 調査期間：2020年10月1日~2026年3月31日

●アプリ名 ：GO

●対応エリア：全国47都道府県

●アプリ機能：

1.タクシーなどの配車(今すぐ呼ぶ/事前確定運賃/AI予約/複数台など)

2.お支払い手段の事前登録による配車時及び後部座席タブレットでの「GO Pay」

3.電子領収書発行 ※一部機能は一部地域での提供

●対応決済：Visa / Mastercard / JCB / American Express / Diners Club / d払い / PayPay / Apple Pay

●App Store： https://itunes.apple.com/jp/app/id1254341709

●Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dena.automotive.taxibell