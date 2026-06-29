LA SPORTIVA、国内初となるショップインショップを石井スポーツ ヨドバシ池袋店にオープン

日本用品株式会社

イタリアのアウトドアブランド LA SPORTIVA（ラ・スポルティバ／輸入総代理店：日本用品株式会社）は、2026年6月30日（火）、国内初となるショップインショップを石井スポーツ ヨドバシ池袋店にオープンいたします。

本ショップでは、マウンテン、ハイキング、アプローチ、マウンテンランニング、クライミングと全カテゴリのフットウェア、さらにはアパレル、エクイップメントまで、ブランドのアイデンティティが凝縮されたプロダクトを幅広くラインナップ。LA SPORTIVAブランドでは日本最大級の品揃えとなります。

■オープン記念 ノベルティキャンペーン

LA SPORTIVA製品を税込\15,000円以上ご購入のお客様へ、先着でLA SPORTIVAオリジナル手ぬぐいをプレゼントいたします。ノベルティはなくなり次第終了となります。

■石井スポーツ ヨドバシ池袋店

オープン日：2026年6月30日（火）

住所：東京都豊島区南池袋1丁目28番1号 6階

営業時間：9:30～22:00

定休日：なし

駐車場：680台

■会社概要

1928年にイタリアで創業したLA SPORTIVA（ラ・スポルティバ）は、高品質な登山靴をはじめとするアウトドア製品を展開する総合ブランドです。1969年より日本用品株式会社が日本国内での輸入販売を担い、50年以上にわたる信頼のパートナーシップを築いています。

会社名：日本用品株式会社

所在地：東京都台東区北上野2-21-7

代表者：代表取締役 佐藤 義朗

設立：1951年6月16日

資本金：9,132万円

事業内容：スポーツ用品の輸入販売、スポーツ等に関するイベントの企画・運営 等

公式サイト：https://lasportiva.jp

Instagram：https://instagram.com/lasportivajp/

Facebook：https://www.facebook.com/LaSportiva.Japan

X：https://x.com/lasportiva_jp