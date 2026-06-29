【高輪エリアのプリンスホテル】学びと発見に満ちた、親子で楽しむ夏 おもてなしの心に触れる「キッズ体験イベント」を開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドホテルスタッフのお仕事を体験

ザ・プリンス さくらタワー東京、グランドプリンスホテル高輪、グランドプリンスホテル新高輪（所在地：東京都港区高輪 3-13-1、総支配人：今井歩）は、ホテルならではのおもてなしに触れ親子で学ぶ「夏の自由研究にぴったり！キッズ体験イベント」を2026年8月3日（月）、10日（月）、11日（火・祝）の3日間限定で開催いたします。

猛暑が続く近年の夏において、ご家族で快適に過ごせる体験へのニーズが高まる中、ホテルで働くスタッフが講師となり、“学び”と“体験”を掛け合わせたキッズ体験イベントをお届けいたします。フランス料理のレストランで楽しむテーブルマナー講座をはじめ、1泊2日の宿泊をしながら学ぶホテルのお仕事体験など、実践を通して興味や関心を広げ、おもてなしの心への理解を深める多彩な体験をご提案いたします。

テーブルマナー講座

グランドプリンスホテル高輪の「フランス料理 ル・トリアノン」にて、毎年ご好評の「テーブルマナー講座」を本年も開催。シェフソムリエがお子さまとコミュニケーションを取りながらテーブルマナーを基礎から丁寧にレクチャーし、料理長がこの日のために考案した特別なコース料理を親子で味わい、マナーを楽しく学んでいただけます。

ホテリエとしての知識やスキルの基礎を学ぶバーテンダー体験

グランドプリンスホテル新高輪では、「1泊2日の宿泊プランでホテルのお仕事体験」を初開催。「挨拶」や「荷物運び」といった接客の基礎から、「ベッドメイク」などのハウスキーピング業務、さらにはバーテンダーの体験まで、ホテリエとしての知識やスキルを実践的に学びながら、ホテル業務の楽しさやおもてなしの魅力をより深くご体感いただけます。

夏限定イベント「ICE Park Day」

お仕事体験を修了した翌日は、ダイヤモンドプールで開催する限定イベント「ICE Park Day」にご参加いただき、涼やかなプールで冷たい氷を思い切りお楽しみいただけます。氷彫刻師による迫力のパフォーマンスと、氷のオブジェをプールへダイブさせる演出により、ここだけの特別な体験をご用意。さらに、各イベントではオリジナルの自由研究フォーマットと記念に修了証をお渡しいたします。

お子さまの学びと発見につなげる、親子で楽しむ夏のひとときをお届けいたします。

「夏の自由研究にぴったり！キッズ体験イベント」概要

【期 日】 2026年8月3日（月）、10日（月）、11日（火・祝）

※内容により日程が異なります。

【内 容】 8月3日（月） …テーブルマナー講座

8月10日（月）、11日（火・祝） …1泊2日の宿泊プランでホテルのお仕事体験

【対 象】 Seibu Prince Global Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員さま

※6～12才の小学生のお子さまが対象となります。

【料 金】 内容により異なります。詳細は、Webサイトよりご確認ください。

テーブルマナー講座

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/takanawa-area/kids_event/料理長考案のスペシャルコース

【日 時】 2026年8月3日（月）12:00NOON～2:00P.M.

【場 所】 フランス料理 ル・トリアノン（グランドプリンスホテル高輪1F）

【対 象】 6～12才（小学生）

【料 金】 Seibu Prince Global Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員さま限定

おとな1名 \10,000

お子さま1名 \8,000

※事前のご予約制となります。

※消費税・サービス料が含まれております。

※お子さまのみのご参加はできかねます。

※4名以上でご参加の場合、テーブルが分かれてのご案内となる場合がございます。

※服装はスマートカジュアルでお越しください。

1泊2日の宿泊プランでホテルのお仕事体験

当ホテルで活躍をするホテルスタッフより、ホテリエとしての基本的な実務やおもてなしを学ぶ

ご体験をしていただけます。

ロビーサービスのお仕事体験ハウスキーピングのお仕事体験

【日 時】 2026年8月10日（月）、11日（火・祝）

※当日は「メインバー あさま」にて、受付をいたします。

＜時間＞11:30A.M.～12:00NOON

【内 容】 宿泊のお仕事体験、バーテンダー体験、朝食、プール入場券

【場 所】 グランドプリンスホテル新高輪

【対 象】 6～12才（小学生）

【料 金】 ＜Seibu Prince Global Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員さま限定＞ \45,000

※上記料金はおとな1名、お子さま1名の場合となります。

※消費税・サービス料が含まれております。（宿泊税別）

【人 数】 お子さま5名限定

※事前のご予約制となります。

※ご体験中は、黒ベストと蝶ネクタイをご着用いただきます。シャツなどの蝶ネクタイが着用できる服装でお越しください。

＜“学び”と“体験”の二日間＞

＜1日目＞

🌟宿泊のお仕事体験

・ロビーサービス・・・ご挨拶、荷物運びなど

・ハウスキーピング・・・ベッドメイク、タオルアートなど

🌟バーテンダーのお仕事体験

・「バーテンダーのお仕事とは」「シェイカーの振り方」などを学ぼう！

・ホテルパティシエ特製スイーツを楽しむ

＜2日目＞

🌟プールでおもいっきり楽しもう

ダイヤモンドプールで開催する限定イベント「ICE Park Day」をお楽しみいただけます。

ホテルの氷彫刻師による迫力あるパフォーマンスの後、完成した氷のオブジェをプールへダイ

ブさせ、とびきり涼しいプール体験をお届けいたします。

※当社のレストランなどにおける食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。※写真はイメージです。※上記内容はリリース時点（6月29日）の情報です。