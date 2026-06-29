ABEMA、7月6日（月）『男子バスケットボールFIBAワールドカップ予選 日本×韓国』、宿敵・韓国とのアウェー戦にて元日本代表の篠山竜青選手＆辻直人選手の解説出演が決定！特別対談企画も配信開始

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年7月6日（月）に無料生中継する『男子バスケットボールFIBAワールドカップ予選 日本×韓国』において、解説に元日本代表の篠山竜青選手と辻直人選手が出演することをお知らせいたします。また本日6月29日（月）より、本中継に出演する篠山竜青選手に加え、橋本竜馬選手、片峯聡太氏による特別対談企画の配信を開始いたします。

本試合は、『FIBA バスケットボールワールドカップ2027』の出場権を争うアジア地区予選において、重要な一戦です。日本代表はグループB（日本、中国、韓国、台湾）に所属し、ここまで4試合を終えて3勝1敗。7月3日（金）の中国戦、または7月6日（月）の韓国戦で勝利を収めれば、2次予選進出が決定。一方で、1次予選での戦績は2次予選へそのまま持ち越されるため、韓国戦は今後の戦いを左右する重要な一戦となります。

そんな注目の韓国戦の解説として、元日本代表の川崎ブレイブサンダース・篠山竜青選手と、群馬クレインサンダーズ・辻直人選手の出演が決定いたしました。

篠山竜青選手は、男子バスケットボール日本代表の元キャプテンで、長年にわたり日本バスケットボール界を牽引している選手の一人。また辻直人選手は、高精度のシュートを武器とし、日本男子バスケトップリーグ史上初となる個人通算1500本の3ポイントシュート成功という偉業を達成するなど、“稀代のピュアシューター”としても知られている選手です。

ABEMAでは、そんな現役トップ選手2人ならではの視点で、両チームの注目選手や試合展開のポイントを深掘りしながら、注目の日韓戦をお届けいたします。

出演決定に際し、篠山選手、辻選手からのコメントも到着。篠山選手は「日本一丸で応援しましょう！！」と、視聴者へメッセージを送ったほか、辻選手は、今回の代表メンバー構成について「確実にこのWindowを勝ちに行ってるなと思った」と期待を寄せました。（※コメント全文は下記に掲載）

なお、本試合の中継は放送枠を拡大し、試合開始1時間の18時30分より放送を開始。試合直前の会場や両チームの様子など、現地最新映像を交えた拡大版でお届けいたします。

さらにABEMAでは本日より、本中継に出演する篠山竜青選手に加え、元日本代表でベルテックス静岡所属の橋本竜馬選手、福岡大学附属大濠高等学校男子バスケットボール部の片峯聡太ヘッドコーチによる特別対談企画の配信を開始。本企画は、篠山竜青選手、橋本竜馬選手、元横浜ビー・コルセアーズの湊谷安玲久司朱氏が主催するバスケットボールクリニック「88 Special Camp 2026」の開催を記念した特別企画です。講師として参加する片峯聡太氏を交え、次世代育成をテーマに、日本バスケットボール界の未来や選手育成について語り合います。

ぜひABEMA だけのスペシャルコンテンツとともに、FIBAワールドカップ出場へ向けた重要なアウェー戦を、お楽しみください。

【出演者コメント全文】

＜篠山竜青選手 コメント全文＞

(C)KBT

Q.アウェー戦の難しさや試合展開など、韓国戦のポイントを教えてください。

A.会場一体で飲み込もうとしてくると思います。出だしでパンチを喰らうと巻き返すのはかなりしんどくなるので、試合の入りに注意したいところです。

Q.今回は比江島選手や若手メンバーも追加で招集されましたが、今回の代表メンバー構成に対してはどのような意図を感じますか？

A.改めて競走が促されるような構成になっているのではと思います。

Q.視聴者へのメッセージをお願いします。

A.日本一丸で応援しましょう！！

＜辻直人選手コメント全文＞

(C)GUNMA CRANE THUNDERS

Q.アウェー戦の難しさや試合展開など、韓国戦のポイントを教えてください。

A.韓国アウェイは最近の日本同様に凄まじい声援があり、選手たちの気迫も試合の出だしから感じられるものがあります。フィジカルなディフェンス、アグレッシブなオフェンスが試合開始直後から出してくるので、そこで相手にやられ、勢いに乗らせない事がとても大事です。

Q.今回は比江島選手や若手メンバーも追加で招集されましたが、今回の代表メンバー構成に対してはどのような意図を感じますか？

A.比江島選手のインタビューで「今の国内選手でベストメンバーで臨みたい」と桶谷監督から話があったエピソードを聞いて、確実にこのWindowを勝ちに行ってるなと思いました。

彼自身のコンディションが心配ではありますが、チームは万全の体制で臨んでくれると思います。

Q.視聴者へのメッセージをお願いします。

A.サッカーの流れそのままでバスケも日本一丸！

熱烈応援で選手たちを後押ししましょう！

■『男子バスケットボールFIBAワールドカップ予選 日本×韓国』 放送概要

放送日時：2026年7月6日（月）午後6:30～（TIP OFF 午後7:30）

放送URL：https://abema.tv/channels/world-sports/slots/DDjvQyJQiwHY9M

※本試合は、ABEMAでの無料生中継に加え、BS朝日でも放送される予定です。

※放送日時・内容および放送形態は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■特別対談企画の配信も

・「88BASKETBALL×福大大濠 SPECIAL CAMP 2026 密着取材」

（C）AbemaTV, Inc.

配信URL：https://abema.tv/video/episode/38-438_s40_p568

・「高校バスケ日本一！福大大濠・片峯HCが語る育成論」

（C）AbemaTV, Inc.

配信URL：https://abema.tv/video/episode/38-438_s40_p569

・「篠山・橋本・片峯が選ぶ最強の日本代表」

（C）AbemaTV, Inc.

配信URL：https://abema.tv/video/episode/38-438_s40_p570

配信日時：2026年6月29日（月）午後5時～

■「ABEMA」について

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/