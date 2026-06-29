【株式会社デイトナ】HenlyBegins ツーリングバッグ・GIVI ハードケースが簡単に取り付け可能！高強度トッププレートを採用した「クロスリンクキャリア」を発売

株式会社デイトナ

株式会社デイトナ（静岡県周智郡森町一宮4805 代表取締役 織田哲司、以下「デイトナ」）は、繊維強化プラスチック製の高強度トッププレートを採用した「クロスリンクキャリア」を発売いたしました。

クロスリンクキャリア

CB1000F/SE（'26）装着例荷物積載例

繊維強化プラスチック製の高強度トッププレートを採用。HenlyBeginsのイージーリングベルトや、GIVI モノロックトップケース＆タンクロックが簡単に取り付けられる。

【 特許出願中 】

高強度の繊維強化プラスチック製トッププレート

ベルト固定に耐える高強度素材高密度リブで構造的にも強い裏側には六角ナット用ロックナットストッパー水抜き穴とボルトキャップで水たまりと錆を防ぐ

旅の可能性を広げる3つの専用取り付け方法

◇ イージーリングベルト

イージーリングベルト装着例HenlyBegins シートバッグ積載例

中心のリングがキャリア中央にはまり、簡単にセンター出しが可能。バッグを外した時のベルト脱落も防止。

◇ GIVI モノロック汎用ベース

GIVI 汎用ベースプレート装着例GIVI モノロックケース積載例

GIVIモノロックケースの汎用ベースプレートに適合。専用のボルト穴を用意。

◇ GIVI タンクロックアタッチメント

GIVI タンクロックアタッチメント装着例GIVI タンクロックバッグ積載例

GIVIタンクロックをキャリアに装着可能。別売のBF01アタッチメントを使って取り付けます。専用のボルト穴を用意。

CB1300SF（'10～'25）

装着例

・CB1300SF（'10～'25）（66040） 標準価格（税込）\20,900(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66040/)

CB1000F/SE（'26）

装着例構成部品

・CB1000F/SE（'26）（66037） 標準価格（税込）\29,700(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66037/)

CB400SF（'14～'21）

装着例

・CB400SF（'14～'21）（66038） 標準価格（税込）\19,800(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66038/)

PCX125（'10～'25）、PCX150（'12～'20）、PCX160（'21～'25）

装着例

・PCX125（'10～'25）、PCX150（'12～'20）、PCX160（'21～'25）（66036(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66036/)）

標準価格（税込）\18,700(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66036/)

XSR900/GP（'22～'26）

装着例

・XSR900/GP（'22～'26）（66064） 標準価格（税込）\23,650(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66064/)

GSX-8S/8R（'26）

装着例

・GSX-8S/8R（'26）（66039） 標準価格（税込）\35,200(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66039/)

▶株式会社デイトナ 公式SNSアカウント

ー公式Instagram：( daytona.co.jp/ (https://www.instagram.com/daytona.co.jp/))

ー公式X：( DAYTONA_JP(https://x.com/DAYTONA_JP) )

ー公式Threads：( @daytona.co.jp(https://www.threads.com/@daytona.co.jp) )

ー公式Facebook：( daytona.co.jp(https://www.facebook.com/daytona.co.jp) )

ー公式YouTube：( daytona174(https://www.youtube.com/user/daytona174) )

ー公式YouTube：（ ライド ア バイク！(https://www.youtube.com/channel/UCbMphxCbWZffi0nCw_UtOVw) ）

▶デイトナ公式アプリ

https://yappli.plus/daytona_sns_2026

株式会社デイトナについて

株式会社デイトナ本社・テストコース

株式会社デイトナは、静岡県周智郡森町に本社を置くオートバイアフターパーツメーカーです。昭和47年（1972年）の設立以来、バイク文化の創造企業としてチャレンジを続け、独自の企画開発力でバイクライダーのニーズに対応する商品・サービスを提供することで、世界のライダーに支持されるブランドを目指しています。

株式会社デイトナ

所在地 ：静岡県周智郡森町一宮4805

代表者 ：代表取締役社長 織田哲司

URL ：https://www.daytona.co.jp