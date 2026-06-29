【株式会社デイトナ】HenlyBegins ツーリングバッグ・GIVI ハードケースが簡単に取り付け可能！高強度トッププレートを採用した「クロスリンクキャリア」を発売
株式会社デイトナ（静岡県周智郡森町一宮4805 代表取締役 織田哲司、以下「デイトナ」）は、繊維強化プラスチック製の高強度トッププレートを採用した「クロスリンクキャリア」を発売いたしました。
クロスリンクキャリア
CB1000F/SE（'26）装着例
荷物積載例
繊維強化プラスチック製の高強度トッププレートを採用。HenlyBeginsのイージーリングベルトや、GIVI モノロックトップケース＆タンクロックが簡単に取り付けられる。
【 特許出願中 】
高強度の繊維強化プラスチック製トッププレート
ベルト固定に耐える高強度素材
高密度リブで構造的にも強い
裏側には六角ナット用ロックナットストッパー
水抜き穴とボルトキャップで水たまりと錆を防ぐ
旅の可能性を広げる3つの専用取り付け方法
◇ イージーリングベルト
イージーリングベルト装着例
HenlyBegins シートバッグ積載例
中心のリングがキャリア中央にはまり、簡単にセンター出しが可能。バッグを外した時のベルト脱落も防止。
◇ GIVI モノロック汎用ベース
GIVI 汎用ベースプレート装着例
GIVI モノロックケース積載例
GIVIモノロックケースの汎用ベースプレートに適合。専用のボルト穴を用意。
◇ GIVI タンクロックアタッチメント
GIVI タンクロックアタッチメント装着例
GIVI タンクロックバッグ積載例
GIVIタンクロックをキャリアに装着可能。別売のBF01アタッチメントを使って取り付けます。専用のボルト穴を用意。
CB1300SF（'10～'25）
装着例
・CB1300SF（'10～'25）（66040） 標準価格（税込）\20,900(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66040/)
CB1000F/SE（'26）
装着例
構成部品
・CB1000F/SE（'26）（66037） 標準価格（税込）\29,700(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66037/)
CB400SF（'14～'21）
装着例
・CB400SF（'14～'21）（66038） 標準価格（税込）\19,800(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66038/)
PCX125（'10～'25）、PCX150（'12～'20）、PCX160（'21～'25）
装着例
・PCX125（'10～'25）、PCX150（'12～'20）、PCX160（'21～'25）（66036(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66036/)）
標準価格（税込）\18,700(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66036/)
XSR900/GP（'22～'26）
装着例
・XSR900/GP（'22～'26）（66064） 標準価格（税込）\23,650(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66064/)
GSX-8S/8R（'26）
装着例
・GSX-8S/8R（'26）（66039） 標準価格（税込）\35,200(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66039/)
▶株式会社デイトナ 公式SNSアカウント
ー公式Instagram：( daytona.co.jp/ (https://www.instagram.com/daytona.co.jp/))
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▶デイトナ公式アプリ
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株式会社デイトナについて
株式会社デイトナ本社・テストコース
株式会社デイトナは、静岡県周智郡森町に本社を置くオートバイアフターパーツメーカーです。昭和47年（1972年）の設立以来、バイク文化の創造企業としてチャレンジを続け、独自の企画開発力でバイクライダーのニーズに対応する商品・サービスを提供することで、世界のライダーに支持されるブランドを目指しています。
株式会社デイトナ
所在地 ：静岡県周智郡森町一宮4805
代表者 ：代表取締役社長 織田哲司
URL ：https://www.daytona.co.jp