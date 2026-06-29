【株式会社デイトナ】HenlyBegins ツーリングバッグ・GIVI ハードケースが簡単に取り付け可能！高強度トッププレートを採用した「クロスリンクキャリア」を発売

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株式会社デイトナ

株式会社デイトナ（静岡県周智郡森町一宮4805 代表取締役 織田哲司、以下「デイトナ」）は、繊維強化プラスチック製の高強度トッププレートを採用した「クロスリンクキャリア」を発売いたしました。




クロスリンクキャリア


CB1000F/SE（'26）装着例


荷物積載例

繊維強化プラスチック製の高強度トッププレートを採用。HenlyBeginsのイージーリングベルトや、GIVI モノロックトップケース＆タンクロックが簡単に取り付けられる。



【 特許出願中 】



高強度の繊維強化プラスチック製トッププレート


ベルト固定に耐える高強度素材

高密度リブで構造的にも強い


裏側には六角ナット用ロックナットストッパー

水抜き穴とボルトキャップで水たまりと錆を防ぐ


旅の可能性を広げる3つの専用取り付け方法

◇ イージーリングベルト





イージーリングベルト装着例

HenlyBegins シートバッグ積載例

中心のリングがキャリア中央にはまり、簡単にセンター出しが可能。バッグを外した時のベルト脱落も防止。



◇ GIVI モノロック汎用ベース





GIVI 汎用ベースプレート装着例

GIVI モノロックケース積載例

GIVIモノロックケースの汎用ベースプレートに適合。専用のボルト穴を用意。



◇ GIVI タンクロックアタッチメント





GIVI タンクロックアタッチメント装着例

GIVI タンクロックバッグ積載例

GIVIタンクロックをキャリアに装着可能。別売のBF01アタッチメントを使って取り付けます。専用のボルト穴を用意。




CB1300SF（'10～'25）


装着例


・CB1300SF（'10～'25）（66040）　　標準価格（税込）\20,900(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66040/)



CB1000F/SE（'26）


装着例

構成部品

・CB1000F/SE（'26）（66037）　　標準価格（税込）\29,700(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66037/)



CB400SF（'14～'21）


装着例


・CB400SF（'14～'21）（66038）　　標準価格（税込）\19,800(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66038/)



PCX125（'10～'25）、PCX150（'12～'20）、PCX160（'21～'25）


装着例


・PCX125（'10～'25）、PCX150（'12～'20）、PCX160（'21～'25）（66036(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66036/)）


　標準価格（税込）\18,700(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66036/)



XSR900/GP（'22～'26）


装着例


・XSR900/GP（'22～'26）（66064）　　標準価格（税込）\23,650(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66064/)



GSX-8S/8R（'26）


装着例


・GSX-8S/8R（'26）（66039）　　標準価格（税込）\35,200(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66039/)



▶株式会社デイトナ 公式SNSアカウント


ー公式Instagram：( daytona.co.jp/ (https://www.instagram.com/daytona.co.jp/))


ー公式X：( DAYTONA_JP(https://x.com/DAYTONA_JP) )


ー公式Threads：( @daytona.co.jp(https://www.threads.com/@daytona.co.jp) )


ー公式Facebook：( daytona.co.jp(https://www.facebook.com/daytona.co.jp) )


ー公式YouTube：( daytona174(https://www.youtube.com/user/daytona174) )


ー公式YouTube：（ ライド ア バイク！(https://www.youtube.com/channel/UCbMphxCbWZffi0nCw_UtOVw) ）



▶デイトナ公式アプリ


https://yappli.plus/daytona_sns_2026



株式会社デイトナについて


株式会社デイトナ本社・テストコース

株式会社デイトナは、静岡県周智郡森町に本社を置くオートバイアフターパーツメーカーです。昭和47年（1972年）の設立以来、バイク文化の創造企業としてチャレンジを続け、独自の企画開発力でバイクライダーのニーズに対応する商品・サービスを提供することで、世界のライダーに支持されるブランドを目指しています。



株式会社デイトナ


所在地　：静岡県周智郡森町一宮4805
代表者　：代表取締役社長 織田哲司
URL　　：https://www.daytona.co.jp