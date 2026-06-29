こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
共立女子大学 建築・デザイン学部の定員増が文部科学大臣に正式認可されました
〜入学定員変更（定員増）が正式に認可。2027年4月から、入学定員を100人から150人に増加し、「コクリエイトコース※１」を新設〜
共立女子大学・共立女子短期大学 （東京都千代田区）建築・デザイン学部の入学定員変更（定員増）が、文部科学大臣より正式に認可されました。これにより2027年4月から、入学定員を100人から150人に増加し、「コクリエイトコース※１」を新設。3コース体制で教育を展開します。
※1 コクリエイト（Co-create）とは「Co=共に,共同の」「create＝創造する」を合わせた言葉です。
【建築・デザイン学部概要】
名称建築・デザイン学部 建築・デザイン学科定員変更時期令和9（2027）年4月入学定員150名（変更前：100名）収容定員600名（変更前：400名）学部紹介ページhttps://www.kyoritsu-wu.ac.jp/academics/undergraduate/ken_design/2027special/
設置背景
本学は2007年度に家政学部に建築・デザイン学科を設置し、建築・デザイン学部を2023年度に開設。
これまで、生活者や美術の視点から「空間」や「モノ」などを総合的に捉え、創造的に提案・実践でき
る人材を約20年にわたり輩出してきました。新コースでは、共立の専門性をさらに深化させる教育展開
をスタート。これまで培ってきた「建築」「デザイン」の専門性を活かしながら「まちづくり」「地域
コミュニティ」「企画デザイン」などを軸とした価値創造を目指し、「社会課題・地域課題を解決する
ための実践的な学び」を拡大・強化します。
コクリエイトコースの特色
“共に創る”という意味のCo-createをコース名に冠したように、地域や企業など、さまざまな立場の人 と対話、協力しながら課題の解決に取り組みます。人の生活を豊かにするため、新たな価値を創造する企画をデザインするコースとして、まちづくりや商品企画で、人の生活を豊かにするため新たな価値を創出できる力を養います。
さらにハードを整えるだけでなく、地域資源の活用、住民参加型の活動、イベントの企画・運営といったソフト面からもまちづくりを推進できる人材を育成します。
▼本件に関する問い合わせ先
共立女子大学 入試・広報課
住所：東京都千代田区一ツ橋2-2-1
TEL：03-3237-5927
メール：koho.gr@kyoritsu-wu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
共立女子大学・共立女子短期大学 （東京都千代田区）建築・デザイン学部の入学定員変更（定員増）が、文部科学大臣より正式に認可されました。これにより2027年4月から、入学定員を100人から150人に増加し、「コクリエイトコース※１」を新設。3コース体制で教育を展開します。
【建築・デザイン学部概要】
名称建築・デザイン学部 建築・デザイン学科定員変更時期令和9（2027）年4月入学定員150名（変更前：100名）収容定員600名（変更前：400名）学部紹介ページhttps://www.kyoritsu-wu.ac.jp/academics/undergraduate/ken_design/2027special/
設置背景
本学は2007年度に家政学部に建築・デザイン学科を設置し、建築・デザイン学部を2023年度に開設。
これまで、生活者や美術の視点から「空間」や「モノ」などを総合的に捉え、創造的に提案・実践でき
る人材を約20年にわたり輩出してきました。新コースでは、共立の専門性をさらに深化させる教育展開
をスタート。これまで培ってきた「建築」「デザイン」の専門性を活かしながら「まちづくり」「地域
コミュニティ」「企画デザイン」などを軸とした価値創造を目指し、「社会課題・地域課題を解決する
ための実践的な学び」を拡大・強化します。
コクリエイトコースの特色
“共に創る”という意味のCo-createをコース名に冠したように、地域や企業など、さまざまな立場の人 と対話、協力しながら課題の解決に取り組みます。人の生活を豊かにするため、新たな価値を創造する企画をデザインするコースとして、まちづくりや商品企画で、人の生活を豊かにするため新たな価値を創出できる力を養います。
さらにハードを整えるだけでなく、地域資源の活用、住民参加型の活動、イベントの企画・運営といったソフト面からもまちづくりを推進できる人材を育成します。
▼本件に関する問い合わせ先
共立女子大学 入試・広報課
住所：東京都千代田区一ツ橋2-2-1
TEL：03-3237-5927
メール：koho.gr@kyoritsu-wu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/