世界が注目する日本カルチャーの発信地大阪日本橋オタロードの中心に「Minn 難波日本橋」6月26日開業

株式会社SQUEEZE

ホテル・観光業界のAX（AI Transformation）を推進する株式会社SQUEEZE（本店：北海道北広島市、代表取締役CEO：舘林真一、証券コード：558A）は、2026年6月26日、世界が注目する日本カルチャーの発信地・大阪日本橋オタロードの中心に、アパートメントホテル「Minn 難波日本橋」を開業いたしました。

大阪日本橋は、アニメ・ゲーム・キャラクター文化をはじめとする日本カルチャーの集積地として国内外から多くのファンが訪れるエリアです。SQUEEZEとして難波エリア初進出となる本施設は最大約300名収容の規模を有し、最大8名まで宿泊可能な客室を備えることで、ファミリーやグループ旅行、推し活遠征など多様な滞在ニーズに対応します。

また、日本カルチャーとの高い親和性を活かし、将来的なIPコラボレーションやコンテンツ連携も見据えた空間設計を採用。宿泊を通じて日本カルチャーをより深く楽しめる、新たな滞在拠点を目指します。



■ 本物件における「開発・取得・運用」の連携と、主要株主とのシナジーについて



本施設は、当社の主要株主であり戦略的パートナーである第一リアルター株式会社 が不動産開発を担い、同じく上場時の親引けで資本参画いただいた株式会社大和証券グループ本社傘下の大和証券リアルティ株式会社がアセットの取得・保有を担い、当社が独自のAXプラットフォーム「suitebook」を用いた運営を担う、「開発・取得・運用」の各機能が連携する強固なビジネスモデルに基づく案件です。

本案件は、こうした「資本」と「事業」の連携による独自の価値創造サイクルが、すでに実証段階を経て力強く稼働している事実を、改めて具体的にお示しする象徴的なプロジェクトとなります。

今後も、パートナー企業各社がそれぞれの得意領域（開発・保有）にリソースを集中させ、当社が「運営の価値創造」に特化するという、不動産の「所有と運営の分離」を徹底した「アセットライト戦略」を推進してまいります。本モデルにより、全国主要都市への連続的な展開をさらに加速させてまいります。



■ 日本カルチャーの発信地・大阪日本橋オタロードにおける新たな滞在ニーズ

大阪日本橋オタロードは、アニメ・ゲーム・キャラクター文化をはじめとする日本有数のサブカルチャー集積地として、国内外から多くの来訪者を集めるエリアです。近年は訪日外国人旅行者の増加に加え、イベント参加や聖地巡礼、推し活を目的とした来訪も拡大しており、日本カルチャーを体験するために訪れる旅行者のニーズが高まっています。

また、こうした旅行者の多くは友人同士や家族で訪れる傾向があり、グループで同じ時間や体験を共有できる滞在スタイルへの需要も拡大しています。

「Minn 難波日本橋」は、大阪日本橋オタロードの中心に位置し、なんば駅から徒歩圏内、関西国際空港からも南海線でアクセス可能な利便性を備えています。日本カルチャーを目的に訪れる国内外のファンはもちろん、大阪観光を楽しむ旅行者にとっても快適な滞在拠点を提供します。

また、将来的なIPコラボレーションやコンテンツ連携も見据え、日本カルチャーとの親和性を活かした柔軟な空間演出に対応可能な設計を採用。宿泊を通じて、日本カルチャーをより深く楽しめる新たな滞在体験の創出を目指します。

■ 最大8名で楽しむグループ滞在とIPコラボレーションを見据えた客室について

日本古来の精神と現代的な感性が調和する「和魂洋才」と、大阪らしい「粋」をコンセプトに設計されています。全室40平方メートル 以上のゆとりある空間に加え、バンクベッドを採用することで最大8名まで宿泊可能な客室を実現しました。

友人同士の旅行や推し活遠征、ファミリーでの滞在など、多様なグループ旅行ニーズに対応し、同じ空間で時間や体験を共有できる滞在環境を提供します。

■ 施設概要

施設名：Minn 難波日本橋

所在地：〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目1-25

アクセス：

大阪メトロ堺筋線・千日前線「日本橋駅」徒歩5分

近鉄奈良線「近鉄日本橋駅」徒歩5分

南海線・大阪メトロ御堂筋線「なんば駅」徒歩8分

客室数：48室

最大収容人数：299名

開業：2026年6月26日

公式HP：https://staytuned.asia/ja/brands/minn/hotels/minn-namba-nipponbashi



■ 「Minn - your second home」 について

「Minn」は、グループや家族の「みんな」と、 宿泊施設を意味する「inn」を掛け合わせたホテ ルブランドで、「みんなで一緒に泊まれる」をコ ンセプトとしています。 キッチン付き25平方メートル 以上のお部屋を中心に、暮らすように滞在できる空間を提供。24時間対応の クラウドレセプションとキーレス運用により、 到着から出発までシームレスな宿泊体験を実現 しています。

【「Minn」紹介ページ： https://staytuned.asia/ja/brands/minn (https://staytuned.asia/ja/brands/minn)】

■ 株式会社SQUEEZEは2026年4月22日に東京証券取引所グロース市場に上場いたしました

URL: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000223.000015235.html

■ 株式会社SQUEEZEについて

会社名：株式会社SQUEEZE（SQUEEZE Inc.）

上場：東証グロース（証券コード：558A）

所在地：北海道北広島市栄町1丁目52番

創業：2014年9月1日

代表者：代表取締役CEO 舘林真一

事業内容：次世代オペレーションプラットフォーム「suitebook」を中心としたAX（AI Transformation）プラットフォームの提供、AIを活用した収益最大化や業務効率化の支援、ホテルの企画・運営およびBPOによる運営支援

URL： https://squeeze-inc.co.jp/