八千代グリーンエナジー株式会社との系統用蓄電池設置工事請負契約締結のお知らせ

株式会社サンヴィレッジ

株式会社サンヴィレッジ（本部：東京都千代田区、代表取締役 三村 挑嗣、以下「当社」）と八千代グリーンエナジー株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長 水野高志、以下「八千代グリーンエナジー」）は高圧の系統用蓄電池設置工事請負契約を締結しました。愛知県豊橋市で２MW/8MWhの高圧蓄電所を建設し、2027年1月の運転開始を目指します。本案件は、三重県桑名市系統用蓄電所に続く、両社のパートナーシップによる第２号案件となります。

当社は2012年の創業以来、「地域との調和と協調」を理念に掲げ、「安全・安心な発電所・蓄電所の実現」をポリシーとして事業を展開してまいりました。再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、電力系統の安定化や需給バランスの維持が重要な社会課題となる中、当社はアグリゲーション事業を中核に、需給調整機能の高度化に取り組んでいます。今後は全国で250カ所・総出力500MW規模の系統用蓄電所の開発・建設を目標に、エネルギーインフラの整備を通じてエネルギーの安定供給と脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

蓄電所の概要

蓄電所の容量 ：2MW/8MWh（高圧）

設置場所 ：愛知県豊橋市（中部電力管内）

蓄電池システム ：SUNGROW製 ST510CS-4H キャビネット型蓄電システム

完成時期 ：2026年11月～12月予定

完成イメージ

【八千代グリーンエナジー】

社 名：八千代グリーンエナジー株式会社

代 表：代表取締役社長 水野高志

所 在 地：東京都台東区浅草橋5-20-8

事業内容：太陽光発電などの再生可能エネルギー事業の開発・運営管理等

会社ホームページ：https://yge.co.jp/

【サンヴィレッジ】

社 名：株式会社サンヴィレッジ

代 表：代表取締役 三村 挑嗣

東京本部：東京都千代田区大手町１丁目５－１ 大手町ファーストスクエア ウエストタワー 2階

事業内容：太陽光発電所、系統用蓄電所の開発と再生可能エネルギー事業

会社ホームページ：https://sunvillage-co-ltd.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社サンヴィレッジ

TEL：03-6810-2685

info@sunvillage-co-ltd.com