最新トレンドECサイト『Shoplist』にて、限定特価で購入できるイベント『Shoplist しょぴ得』を2026年7月1日より開催！限定特価&クーポンで7日間お得をお届け！

SHOPLIST株式会社

SHOPLIST株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：キム・ヤンス）は、最新トレンドECサイト『Shoplist』にて、期間限定イベント「Shoplist しょぴ得」を2026年7月1日（水）0:00から7月7日（火）23:59まで開催いたします。ファッション・韓国コスメ・日用雑貨など幅広いジャンルのアイテムが限定特価で登場するほか、クーポン配布・ポイント還元など、お得な施策が盛りだくさんの7日間です。

『Shoplist しょぴ得』とは

『Shoplist しょぴ得』とは、ファッション・韓国コスメ・日用雑貨など多彩なジャンルのアイテムを限定特価で購入できる、7日間の期間限定イベントです。24時間限定の特別特価アイテムや、4,000円以上・7,000円以上で使えるお得なクーポンに加え、抽選で当たる全額ポイント還元チャンス、まとめ買いに嬉しい全員対象のポイント還元、そして期間中送料無料まで、毎日訪れるたびに新しいお得が見つかります。

特設URL：https://shop-list.com/women/lp/column/2607_shopitoku

※開催期間中のみ公開予定

キャンペーン１.：タイムセール／24時間限定特価アイテム登場

毎日限定した特価アイテムをご用意します。対象アイテムは数量・時間ともに限定のため、売り切れ次第終了となります。お見逃しのないよう、毎日ご覧ください。

キャンペーン２.：お得なクーポン配布（※クーポン同士の併用不可）

期間中、以下のクーポンを配布いたします。

・4,000円(税込)以上のご購入で500円OFF

・7,000円(税込)以上のご購入で1,000円OFF

※Shoplistサイト内で新規会員登録 または ログインして、バナーをクリックすることでクーポンを獲得できます。

※クーポン同士の併用はできません。ご購入金額や用途に合わせてお選びください。

キャンペーン３.：7/1(水)限定｜アプリ購入で10人に1人、全額ポイント還元

2026年7月1日(水)のみ、アプリにて10,000円(税込)以上ご購入いただいた方のうち、抽選で購入金額の全額をShoplistポイントとして還元いたします。

キャンペーン４.：期間中送料無料

『Shoplist しょぴ得』開催期間中、対象アイテムご購入時の送料が無料となります。複数アイテムのまとめ買いにもぜひご活用ください。

『Shoplist』について

『Shoplist』は、2012年7月に日本でサービスを開始したECサイトであり、取扱高規模は日本2～3位規模のプラットフォームとして成長してきました。レディース・メンズ・キッズファッションに加え、ビューティー、ライフスタイル雑貨など、多彩なカテゴリの商品をワンストップで提供しています。1万坪規模の自動化物流センター（SHOPLISTロジスティクスセンター）を自社で保有しており、物流インフラと運用効率の面でも高い競争力を誇っています。今後は、従来の日本国内向けローカル志向から脱却し、K-BeautyやK-Fashionを中心とした韓国コンテンツカテゴリを拡充していき、年間取扱高300億円以上の達成を目指します。

https://shop-list.com/

【本リリースに関するお問い合わせ】

SHOPLIST株式会社 広報担当

Email： pr_ml@shoplist.com

社名 ：SHOPLIST株式会社

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目3-14 恵比寿SSビル

設立 ：2018年3月14日

資本金 ：1億2,000万円（2026年3月末）

事業内容：最新トレンドECサイト『Shoplist』の企画、開発、運営