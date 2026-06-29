＜リニューアルオープン記念＞世界三大珍味の贅沢ディナーと選べる2種のオリジナルスタンド！ロマンティックな大聖堂の夜景を眺める大人のご褒美ナイト『イブニングハイティー』新メニュー販売

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）が運営する、ストリングスホテル 名古屋は開業10周年を迎え、2026年7月1日（水）に1階「ニューヨークラウンジ」「グラマシースイート」をリニューアルオープンいたします。この記念すべきリニューアルを祝し、大人の夜のご褒美として2種類の「新作イブニングハイティー」を販売開始いたします。

19世紀のイギリスで夕食の習慣として生まれた「ハイティー」。ストリングスホテル 名古屋では、この歴史ある食文化を、メイン料理やお酒にも合う現代のディナースタイルへとアレンジしてご提供。窓の向こうに広がるライトアップされた大聖堂の景色を眺めながら、非日常の優雅な時間をお楽しみいただけます。

◆イブニングハイティーHP：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_13673/

◆グラマシーイブニングハイティーHP：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_17408/

▲ニューヨークラウンジ イメージ▲グラマシースイート イメージ

◆ニューヨークラウンジ： ホテルのシンボル“大聖堂”をモチーフにした「5段スタンド」

ストリングスホテル 名古屋の象徴である大聖堂をオマージュした、圧倒的な存在感を放つ5段の特別なスタンドが登場。一皿ごとにシェフのこだわりが詰まった、洗練されたお食事をライトアップされた大聖堂を眺めながらお楽しみいただけます。

◆グラマシースイート：マンハッタンの夜景をモチーフにした「煌びやかなスタンド」

スタイリッシュなニューヨークの夜をイメージし、光と輝きを纏ったシックなデザインのスタンド。お食事はシャンパンやワインなどのアルコールと相性抜群で、水辺や緑の見えるロケーションと共に、心安らぐ贅沢な夜をお過ごしいただけます。

◆世界三大珍味を使用したセイボリー7種やメインディッシュの別皿料理／パティシエ特製スイーツ2種

お食事のメニューは、贅沢な芳醇さが広がる国産ポークリエットのクロケットをトリュフディップで味わう一品や、濃厚なフォアグラの旨味にマンゴーパッションの絶妙な甘美と酸味を合わせたフレンチトースト風のパンペルデュ、爽やかなシトラスの香りが引き立てるオシェトラキャビアとズワイガニのマリネ、爽やかな梅のムースと紫蘇香るゼリーを重ねた旬魚のタルタル、彩り美しいズッキーニのルーロなど7種の特製セイボリーと、パティシエ特製の季節の2種のスイーツ、瑞々しい旬のフルーツ盛り合わせをご用意。メインの別皿の料理には、時間をかけて柔らかく煮込んだ、ボリューム感のある愛知県三河ポークの白ワイン煮込みをご堪能いただけます。

また、ハイティーとともにお召し上がりいただくドリンクは、こだわりの紅茶やハーブティー、ブレンドティーなど幅広くセレクトし、お替り自由のフリーフローでお楽しみいただけます。華やかな乾杯の席にふさわしいシャンパンやスパークリングワインなど、お食事に合うアルコールもご用意。大切なお相手とのアニバーサリーや、大人の女子会、日々の疲れを癒やすご褒美タイムなど、それぞれの用途でご利用いただけます。

新しく生まれ変わった上質な空間で、アフタヌーンティーとディナーの要素を融合させた特別なハイティーとともに、記憶に残るロマンティックな夜をお過ごしください。

ニューヨークラウンジ『イブニングハイティー』販売概要

▲大聖堂をモチーフにした5段のスタンドで提供

■販売開始：2026年7月1日（水）～9月13日（日）

■販売場所：1階カフェラウンジ「ニューヨークラウンジ」

■販売時間：16:00～21:30（L.O.20:00）

■料金：※消費税込・サービス料15％別

ティーセレクションプラン 1人 平日6,522円～／土日祝6,957円～

※フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュフレール」を含むドリンクお代わり自由

※スパークリング付き・アルコールフリーフローのプランもご用意しております

■電話番号：052-589-0787（レストラン代表電話）

■HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_13673/

■メニュー：※食材は仕入れ状況により、一部内容が変更となる場合がございます

＜スタンド＞

1段目：旬魚のタルタルと梅のムース 紫蝱香るゼリー／国産ボークリエットのクロケット トリュフのディップ

2段目：オシェトラキャビアとズワイガニのシトラスマリネ ズッキーニのルーロ仕立て／生ハムとオレンジリコッタのタルトレット

3段目：フォアグラとパンペルデュ マンゴーパッションのビガラードソース／ゴルゴンゾーラクリームのサブレサンド

4段目：季節のスイーツ2種

5段目：季節のフルーツ／アジアンフィッシュバーガー

＜別皿料理＞

愛知県三河ポークの白ワイン煮込み

＜ドリンク＞

フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュフレール」のティーセレクションや紅茶・コーヒー・ソフトドリンクなど数種類がお替り自由

【大聖堂側・窓際確約】 キャンドルシートプラン ※席数限定

ライトアップされたお城のような大聖堂を臨む窓際席を、幻想的なキャンドルでロマンティックに装飾した「キャンドルシートプラン」を

17時以降のお時間で1日2席限定でご用意。日中とはひと味違った雰囲気のラウンジで、夜の贅沢なひとときをお過ごしいただけます。

■販売時間：17：00～21：30（L.O. 20：30）

※店舗営業時間は、11：00～21：30（L.O. 20：30）

■内容：「イブニングハイティー」＋キャンドル装飾

■料金：平日 1名 8,696円～ 土日祝 1名9,131円～ （消費税込・サービス料15％別）

■電話番号：052-589-0787（レストラン代表）

■ホームページ：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_13673/

※当プランは2名様でのご利用となります

※1日2席限定

※3日前までに要予約

▲キャンドルシート イメージ

【店舗概要】

▲店舗内観 イメージ

【店名】

1階カフェラウンジ「ニューヨークラウンジ」

【営業時間】11:00～21:30（L.O.20:00）

【電話番号】052-589-0787（レストラン代表）

【HP】https://www.strings-group.jp/nagoya/restaurant/newyork/

グラマシースイート『グラマシー イブニングハイティー』販売概要

▲マンハッタン（ニューヨーク）の夜景をモチーフにした煌めくスタンドで提供

■販売開始：2026年7月1日（水）～9月13日（日）

■販売場所：1階フレンチレストラン「グラマシースイート」

■販売時間：月～木 16:00～21:00（L.O.19:30）／金土日祝 16:00～22:00（L.O.20：00）

■料金：※消費税込・サービス料15％別

ティーセレクションプラン 1人 平日6,522円～／土日祝6,957円～

※フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュフレール」を含むドリンクお代わり自由

※スパークリング付き・アルコールフリーフローのプランもご用意しております

■電話番号：052-589-0787（レストラン代表電話）

■HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_17408/

■メニュー：※食材は仕入れ状況により、一部内容が変更となる場合がございます

＜フード＞

旬魚のタルタルと梅のムース 紫蝱香るゼリー／国産ボークリエットのクロケット トリュフのディップ／オシェトラキャビアとズワイガニのシトラスマリネ ズッキーニのルーロ仕立て／生ハムとオレンジリコッタのタルトレット／フォアグラとパンペルデュ マンゴーパッションのビガラードソース／ゴルゴンゾーラクリームのサブレサンド／季節のスイーツ2種／季節のフルーツ／アジアンフィッシュバーガー

＜別皿料理＞

愛知県三河ポークの白ワイン煮込み

＜ドリンク＞

フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュフレール」のティーセレクションや紅茶・コーヒー・ソフトドリンクなど数種類がお替り自由

＜個室プランのご紹介＞

▲カーテン個室（小） イメージ▲カーテン個室（大） イメージ

＜店舗概要＞

▲店舗内観 イメージ

【店名】

1階フレンチレストラン「グラマシースイート」

【営業時間】

＜ランチ＞平日：11:30～15:00（L.O. 14:00）

土日祝：11:00～15:00（L.O. 14:00）

＜ディナー＞

平日（月～木）：17:00～21:00（L.O. 19:30） 金土日祝：17:00～22:00（L.O. 20:00）

【電話番号】052-589-0787（レストラン代表）

【HP】https://www.strings-group.jp/nagoya/restaurant/cafe/