株式会社エン全国のメガフランチャイジー企業限定 第二の成長ブランド戦略パートナーを募集

株式会社エン全国のメガフランチャイジーを大募集！10社限定

株式会社エン（本社：東京都町田市、代表取締役社長：杉本孝太郎）は、高級とんかつブランド「慶（YOI）」の全国展開に向け、多店舗展開の実績を持つメガフランチャイジー企業を対象に、全国10社限定で戦略パートナーの募集を開始いたします。

本募集は、新たにフランチャイズ事業へ参入する企業ではなく、すでに複数ブランド・多店舗を運営し、高い店舗運営力や人材育成ノウハウを持つ企業との協業を目的としています。

第二・第三の成長ブランドを共に育てる

近年、多くのメガフランチャイジー企業では、一つのブランドだけに依存せず、複数ブランドを展開することで事業ポートフォリオを構築しています。

株式会社エンでは、そのような成長戦略を推進する企業に向け、高級とんかつブランド「慶（YOI）」を第二・第三の成長ブランドとして提案いたします。

このような企業を募集します

すでに全国または広域で店舗展開を行う企業を対象としています。

例えば、

・飲食チェーン運営会社 ・コンビニエンスストア運営会社 ・カフェチェーン運営会社 ・ラーメンチェーン運営会社 ・買取・リユース事業会社 ・美容サロン運営会社 ・パーソナルジム運営会社 ・サービス業の多店舗展開企業 ・異業種で新規事業を検討している企業

など、多店舗運営の経験を持つ企業との連携を積極的に進めます。

メガフランチャイジー企業が参入するメリット

１. 第二・第三の収益の柱を構築

既存ブランドに加え、高付加価値な高級飲食ブランドを事業ポートフォリオへ加えることで、中長期的な成長戦略を実現できます。

２. 多店舗運営ノウハウをそのまま活用

採用、人材育成、店舗管理、エリアマネジメントなど、既存事業で培った経営資源を活用しながら新ブランドへ参入できます。

３. 高級業態への参入

「慶（YOI）」は、ブランド豚、ご飯、味噌汁、接客、空間づくりまでこだわった高級とんかつブランドです。

既存の低価格業態とは異なる市場への参入が可能となります。

４. 地域共創モデルによる差別化

地域企業、生産者、金融機関などと連携し、地域に根差した店舗づくりを推進します。

５. 全国展開を見据えたパートナーシップ

単なる加盟契約ではなく、本部と戦略を共有しながらブランド価値を高めるパートナーシップを構築します。

なぜ全国10社限定なのか

株式会社エンでは、加盟企業数を追求するのではなく、ブランド価値を共有し、長期的に成長できる企業との連携を重視しています。

そのため、第一期募集は全国10社限定とし、各企業への支援体制を充実させながら、高品質なブランド展開を目指します。

代表取締役社長 杉本孝太郎 コメント

「全国には、多店舗運営で優れた実績を持つ企業が数多く存在します。

私たちは、その経営ノウハウと『慶（YOI）』のブランド力を掛け合わせることで、新たな高級飲食ブランドを全国へ広げたいと考えています。

単なる加盟募集ではなく、第二・第三の成長ブランドを共に育てる戦略パートナーとして、長期的な企業間連携を築いてまいります。」

ブランド開発の原点となったYouTube動画

高級とんかつブランド「慶（YOI）」は、多くの方々に支持された人気とんかつ店「とんかつひとみ」で培った経験やノウハウをもとに、新たなブランドとして開発しました。

ブランド構想の原点となった「とんかつひとみ」のYouTube動画は、3年前・2年前に公開された動画でありながら、合計６５万再生（２７万回再生・３８万回再生）を記録。現在も多くの視聴者にご覧いただいています。

当時の店舗運営や商品づくり、外国人のお客様からの評価など、「慶（YOI）」のブランドコンセプトにつながる背景をご覧いただけます。

ぜひ、ブランドの世界観を動画でもご確認ください。



YouTube動画１.（2７万回再生）

【衝撃の日本食体験】OMG、、、やばい、、まじでやばい、、オージーカップル、日本の高級とんかつのクオリティに感動で思わず唸る

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=95_S1n0SNrE ]

YouTube動画２.（38万回再生）

【日テレZIP提供動画】日本は夢の中にいるみたい、、グルメな新婚アメリカ人夫妻も感動！初めて食べるサクサクジューシーなとんかつがうますぎる

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=yMcFJDnHtCc ]

会社概要

会社名：株式会社エン

代表者：代表取締役社長 杉本孝太郎

本社：東京都町田市高ヶ坂4-34-1

本部事務所：東京都町田市玉川学園7-4-11 NSプラザ1B

設立：2015年12月1日（創業：2015年1月）

資本金：5,550千円

決算期：11月

従業員数：社員25名

パート・アルバイト80名

事業内容：

・高級とんかつ専門店運営

・フランチャイズ本部運営

・加盟開発支援

・飲食店コンサルティング

ブランド：

高級とんかつ 慶（YOI）

URL：株式会社エン 公式サイト

https://en-foodbiz.com

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エン

フランチャイズ事業部

本部事務所：

東京都町田市玉川学園7-4-11 NSプラザ1B

FC加盟担当 佐々木 俊太郎

MAIL：sasaki@en-foodbiz.com