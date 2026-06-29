不動産オーナーとの接点を持つ事業者起点の一括査定プラットフォーム『mochikomi』、受付開始2カ月で事前登録50拠点・お問い合わせ100件超

「不動産に関する相談に携わるすべての事業者・専門家の皆様に」、幅広い事業者の登録が進む

JNIホールディングス株式会社

『mochikomi』は、不動産オーナーとの接点を持つ法人を起点に、売却相談を不動産事業者へつなぐBtoBtoC型の不動産一括査定プラットフォームです。

従来の一括査定では、オーナー自身が複数の不動産会社へ直接相談するケースが一般的でした。『mochikomi』では、オーナーと日常的な接点を持つ事業者がオーナーの同意に基づき相談情報を登録することで、オーナー負担軽減と、関係事業者の収益機会創出を支援します。

現在、2026年8月末頃のサービス本稼働に向け、事前登録を受け付けており、受付開始2カ月で事前登録50拠点を突破し、100件を超えるお問い合わせを頂いております。より多くの事業者の皆さまに価値を提供できるプラットフォームを目指し、サービス本稼働までに事前登録300拠点を目標としております。



現在、『mochikomi』には以下のような法人様から登録をいただいております。

【情報提供者】情報を出す側

不動産管理会社

税理士などの士業事務所

保険代理店

金融関連事業者

相続・資産承継支援事業者

M&A仲介事業者

建築会社

不動産関連事業者

ーーーー登録企業さまの声（一部抜粋）

「売買専任担当がいない場合でも、売却相談を収益機会につなげられる点に期待ができる」

「今まで複数社への査定依頼は対応負担が大きかったため、より簡単に依頼できる」

「オーナー様ごとの異なる売却条件やご希望に対し、複数の不動産会社の提案を比較できる ため、より納得感のある選択肢を提示できそう」

「頻度は多くないが、売却相談を受ける機会はある。初期費用・月額費用なく利用ができ、 必要な時に活用しやすい」

【情報取得者】情報を買う側

売買系不動産会社

不動産開発事業者

ーーーー登録企業さまの声（一部抜粋）

「他の一括査定と異なり、情報を選んで買えるので余計なコストがかからない」

「月額無料なので気に入った物件情報のみの費用」

「何度もしていた架電が不要、資料がすぐ揃うのにも期待」

今後の展望

現在、『mochikomi』は一都三県（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）を中心にサービス展開の準備を進めています。

今後は関西・九州エリアなど主要都市へ対象地域を順次拡大し、全国の不動産売却相談が、より適切に比較・検討される環境づくりを目指してまいります。

また、管理会社・士業・金融機関など、不動産オーナーとの接点を持つ事業者と、不動産会社などの情報取得者をつなぐことで、不動産売却相談の新たな流通基盤となることを目指してまいります。

サービス概要

サービス名：mochikomi（モチコミ）

サービスサイト：https://mochikomi.jp/

情報提供者向けページ：https://mochikomi.jp/lp/provider/

情報取得者向けページ：https://mochikomi.jp/lp/buyer/

JNIホールディングス株式会社について

JNIホールディングス株式会社は、不動産業界をはじめとする様々な分野で培った実務経験とテクノロジーを融合し、業界の課題解決や顧客体験の向上につながるプロダクトの開発に取り組んでいます。

『mochikomi』はその取り組みの一つとして、不動産売却相談の新たな流通基盤の構築を目指しています。

会社概要

会社名：JNIホールディングス株式会社

代表者：代表取締役 澁澤亨典

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア6階

URL：https://jni-hd.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

JNIホールディングス株式会社

mochikomi運営事務局

E-mail：info@mochikomi.jp