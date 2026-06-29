SNS採用支援のトレプロが建築施工管理人材の採用に特化の特設サイトをオープン

株式会社トレプロ

SNSを活用した採用支援を専門とする株式会社トレプロ （以下、トレプロ 本社：〒107-6035東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル35階、代表取締役 金山 卓真）は、2026年6月29日（月）より、建築施工管理人材採用支援の開始に伴い、特設サイト（https://kensetsu.tre-pro.co.jp/）をオープンいたします。

建築施工管理業界の採用状況

建築業界における施工管理職の採用市場は、現在極めて深刻な人手不足に直面しており、「超売り手市場」の状態が続いています。また、2026年3月時点で、施工管理職（建築・土木技術者）の有効求人倍率は7.10倍に達しており、先行指標である新規求人倍率は9.77倍という驚異的な水準となっています（2026年3月時点）。これは1人の求職者を約7～10社が奪い合う、過酷な採用競争環境を意味し、企業側の採用難が極めて深刻であることを示しています。※1

さらに、2024年12月時点での施工管理職の有効求人倍率は5.67倍と報告されており、この高い水準が継続していることが確認されています。

建築業界で施工管理職を採用するにあたっての最大の課題は「応募が来ない」という根本的な問題です。建設需要の拡大に対して、少子高齢化による若年層の入職者は減少しているため、求人を出しても応募が集まらず、複数の求人媒体を試しても改善しないケースが多く報告されています。※2

※1 : 出典「【2026年】建築土木業界の採用動向と生存戦略」

https://graem.co.jp/construction-recruitment-trends-2026/

※2 : 出典「施工管理求人の倍率と地域差を徹底分析！市場動向と求人数」

https://sekojob.com/article/detail/62

この「応募が来ない」という問題の背景には、求職者の目に留まりにくい求人募集や、他社との差別化ができていない募集条件など、根本的な情報発信に問題があると考えています。さらに、採用ページが分かりづらい、求職者の知りたい情報が載っていないといった情報提供そのものの課題により、潜在的な求職者が応募をためらう傾向が強まっていると考えています。

トレプロのSNS採用支援は、コスト効率、応募者の質と量、採用資産の蓄積、地方企業の採用力向上、採用導線の最適化など、複数の観点で従来手法を上回る優位性を有しています。300社以上の支援実績、万本以上の動画作成実績、98.2%のクライアント満足度という強みを活かし、建築業界の施工管理職全体の採用力の底上げを目指します。

他採用方法との比較

SNS採用は、従来の採用手法に比べてコストパフォーマンスに優れています。SNS採用に切り替えることで、人材紹介会社の紹介費用や広告掲載にかかる広告掲載費用などが発生せず、1つの投稿が多くの人に届き1人あたりの採用コストが削減できます。その結果、採用コストの80％減を実現することが可能です。また、実際に社員が職場環境や仕事の魅力、やりがいをリアルに発信することで、その企業に対する「ファン」が集まり、投稿やフォロワーは企業の長期的な資産として蓄積されます。

申し込み後の運用の流れ

トレプロのSNS運用は、5つの段階的なプロセスで構成されています。

ステップ１.：ヒアリング

クライアント企業の採用ニーズ、現状の課題、目標などを詳しくヒアリングし、企業ごとに課題解決に向けた最適な戦略を設計します。

ステップ２.：企画・構成

SNS運用の目的に合わせて、どのようなコンテンツを、どのような頻度で発信するかを企画・構成します。目的に沿ったコンテンツ戦略を立案し、効果的な情報発信を実現します。

ステップ３.：撮影・編集

実際の職場環境や社員の様子を撮影、企業のブランドイメージに合わせて編集します。企業に沿った高品質なビジュアルコンテンツを制作、求職者に企業の魅力を効果的に伝えます。

ステップ４.：投稿・配信

編集したコンテンツをSNSに投稿し、適切なタイミングと方法で配信・拡散を行います。投稿配信を通じて、より多くの潜在的な求職者にリーチします。

ステップ５.：効果測定

SNS投稿の閲覧数、エンゲージメント、応募数などの分析ツールを活用して測定します。得られたデータを基に、今後のコンテンツ戦略を改善し、採用効果を最大化します。

トレプロは単なるSNSのコンテンツ制作だけでなく、戦略立案から効果測定まで、採用成功に必要なすべてのプロセスを、ワンストップで提供しています。

株式会社トレプロについて

TikTok運用代行を中心に広告代理業、AI研修事業、システム開発など多岐にわたる分野を

提供しています。

「ありがとう」だけじゃ物足りない！感謝・感動・感激を創造し続けることを理念に掲げ、持てる知識・ノウハウを最大限に活かし、お客様にとっての最高のパートナーでありたいと願っています。挑戦を恐れず、共に成長し続ける仲間と、革新的なソリューションで社会に貢献していきたい。

それが私の、そして私たちの決意です。

会社概要

名称 株式会社トレプロ

URL https://tre-pro.co.jp/

設立 2025年10月

代表者 代表取締役 金山 卓真

所在地 東京本社 (株式会社マテリアル内)

〒107-6035東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル35階

事業内容 TikTok運用代行、広告代理業、AI研修事業

システム開発・アプリ制作(iOS,Android)・Webサイト制作

クリエイティブ制作（映像・アニメーション・マンガ・音楽・ロゴなど）

特設サイト https://kensetsu.tre-pro.co.jp/