スターシーズ株式会社

スターシーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木雅順、東証スタンダード市場：コード番号3083、以下「当社」）は、米国におけるAIインフラ事業の本格展開に向け、米国子会社の設立に向けた準備を開始することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.設立準備開始の目的および背景

当社は、「日本の製造業が、世界の最先端技術を再び取り戻す」ことを事業ミッションに掲げております。

近年、生成AIの急速な普及を背景に、世界のデータセンター市場は拡大を続けており、市場規模は2025年には前年比約8.8％増の約4,525億ドルに達し、2029年には約6,241億ドルに成長すると見込まれています（出典：ジェトロ「地域・分析レポート」）。とりわけ米国ではAIインフラ需要の急拡大に伴い、多くのグローバル企業がデータセンター事業への大規模な投資や拠点展開を加速させており、今後も力強い成長が続くものと見込まれております。

こうした市場環境のもと、当社は地政学的リスクの高まりや経済安全保障の要請を踏まえ、特定の地域に依存しないサプライチェーンの強靭化と、液冷・蓄電技術の融合を成長戦略として推進し、米国のAI革命を日本品質の技術で支える礎を築くことを目指しております。具体的には、AIデータセンター向け最先端サーバー製品の製造・出荷を中心に、メイド・イン・ジャパンの拠点としての展開を推進しており、これらのサーバー製品に加え、コンテナ型の液体冷却技術にも高い知見を有しております。

当社はこのビジョンの実現に向け、日本国内で製造したAIデータセンター向け最先端サーバー製品を米国へ輸出し、現地において今後新たに構築を予定するデータセンターへ導入・運用していく構想を描いております。これらのサーバー製品に、当社が高い知見を有するコンテナ型の液体冷却インフラを組み合わせることで、米国市場における競争力の確立を目指してまいります。

この度設立に向けて準備を開始する米国法人は、単なる現地拠点にとどまらず、現地の有力な企業との合弁（ジョイント・ベンチャー）をはじめとする協業の可能性を含め、パートナーシップの構築を通じて共同でデータセンター事業を推進していくための戦略的拠点（橋頭堡）としての役割を担うことを想定しております。

また、米国では連邦・州の双方でデータセンター誘致に向けた政策支援が活発化しており、現地に拠点を設けることは、こうした事業環境を最大限に活用するうえでも有効と考えております。当社はこれらを総合的に勘案し、現地における先進的な技術動向の把握や優秀な人材の確保もあわせて進めながら、この度、米国法人の設立に向けた準備を開始することといたしました。

２．設立を予定している子会社の概要（現在想定している内容）

３．今後の展開について

- 名称： 未定（仮称：Starseeds US, Inc.）- 所在地： 米国（詳細は選定中）- 代表者（予定）： 最高経営責任者（CEO） 鈴木 雅順- 事業内容： 米国企業との合弁・協業等によるデータセンター事業の構築・推進、AIデータセンター向け最先端サーバー製品・液体冷却インフラの展開、及び現地における先進的な技術・人材の確保- 資本金： 未定- 設立予定日： 未定- 出資比率： スターシーズ株式会社 100％（予定）

当社は現在、現地の関連法令や設立手続き等の精査を含め、子会社設立に向けた具体的な準備を進めております。名称・所在地・資本金・設立時期等の詳細につきましては、確定次第、改めて速やかに当社ホームページ等にてお知らせいたします。

【将来の見通しに関する注意事項】

本お知らせに記載されている子会社設立の計画、米国企業との合弁・協業に関する構想、並びにデータセンターの構築・運営に関する記述は、本発表日現在において当社が入手可能な情報および当社の判断に基づくものであり、確定した事実ではありません。実際の事業展開は、今後のパートナー企業との協議状況、現地の法規制や許認可の動向、設備投資を巡る経済情勢その他の様々な要因により、記載内容と異なる可能性があるほか、これらの計画自体が変更または中止となる場合があります。

■お問合せ先

スターシーズ株式会社

管理部 竹谷 治郎

TEL：03-6721-5891

E-mail：kanribu@starseeds.co.jp

URL：https://starseeds.co.jp/