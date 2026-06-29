『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』新イベント「Summer Collection 2026」開催！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向けゲーム『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ（以下、『黒猫のウィズ』）』にて、2026年6月29日（月）より新イベント「Summer Collection 2026」を開催しております。

【『黒猫のウィズ』公式サイト URL】https://colopl.co.jp/magicianwiz/(https://colopl.co.jp/magicianwiz/)

■「Summer Collection 2026」開催概要

ストーリーイベントを2026年6月29日（月）より開催しております。また、同時にガチャ「Summer Collection 2026」も開催し、ガトリン（CV：吉岡麻耶）、ルミス（CV：佐倉綾音）、セリアル（CV：山本希望）、チオ（CV：鷲見友美ジェナ）、ツバキ（CV：下屋則子）が登場しております。

■「Summer Collection 2026 ガチャ」開催期間

2026年6月29日（月）16：00～8月31日（金）15：59 予定

■ガチャ登場キャラクター

ガトリン（CV：吉岡麻耶）

ルミス（CV：佐倉綾音）

セリアル（CV：山本希望）

チオ（CV：鷲見友美ジェナ）

ツバキ（CV：下屋則子）

【サマーフェスキャンペーン開催！】

夏の『黒猫のウィズ』を目一杯お楽しみいただけるように、様々なキャンペーンを開催いたします。この機会に『黒猫のウィズ』をたくさん遊んでみてください。

■サマーフェス週末無料ガチャ

期間中の金曜日、土曜日、日曜日にログインすると毎回10連ガチャを無料で1回引けます。

開催期間：2026年7月3日（金）～8月3日（月）15：59 予定

※登場精霊などの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

■水着精霊セレクションガチャ

期間中、水着を着た精霊のみが登場する特別なガチャを開催中です。初回は10連ガチャを無料で1回引けます。

開催期間：2026年6月29日（月）～7月31日（金）15：59 予定

※登場精霊などの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

■サマーフェスログインボーナス

期間中にログインをすると、毎日無償クリスタルが1個受けとれます。最大17個のクリスタルが獲得できるのでぜひログインしてみてください。

開催日時：2026年6月29日（月）16：00～2026年7月17日（金）15：59 予定

【「黒ウィズサマーチャレンジ2」開催！】

専用のクイズパネルを解きながら各階層のステージを突破し、手に入れたコインで豪華な限定報酬を交換できる「黒ウィズサマーチャレンジ2」を開催中です。クエストをクリアして集めた「コイン」と交換することで、デッキの戦力を強化できるイベント限定の「潜在結晶」が手に入ります。

開催期間：2026年6月29日（月）～8月31日（月）15：59 予定

■報酬カード紹介

波打ち際の給仕役 アリオテス・ゲー

【クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ 基本情報】

クイズに答えながらクエストを進めるクイズ＆カードバトルRPG。ゲームの舞台は魔法の息づく架空世界・クエス＝アリアス。プレイヤーは魔法使いとなり、一流の魔法使いを目指します。2026年3月5日に13周年を迎えました。

◆アプリ名：クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ

◆価格：アイテム課金制

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/magicianwiz/

◆公式X：https://x.com/colopl_quiz

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/wiz/21e3ycu2/

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。