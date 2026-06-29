HARUTA for SALON adam et rope′3つのブラウンで魅せる、特別な別注ローファー

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」）が運営する「SALON adam et rope' （サロン アダム エ ロペ）」は、「HARUTA（ハルタ）」別注チャームローファーを発売します。本商品は、「J‘aDoRe JUN ONLINE」にて予約開始中、2026年8月1日（土）より「SALON adam et rope'」各店にて展開します。

創業100年を超える老舗革靴ブランド「HARUTA」との別注ローファーが、今シーズンも登場。

昨夏発売後、瞬く間に完売した人気モデルをベースに、26AWシーズンは「BROWN」をテーマにアップデートしました。

艶やかなガラスレザー、柔らかなスエード、豊かな表情を持つチェロキーの3素材を採用。それぞれ異なる質感で表現されたブラウンが、足元に奥行きと品格をもたらします。

デザインにはHARUTA定番ローファーをベースに、SALON adam et rope'ならではのエッセンスをプラス。甲部分には、オリジナルウェアにも使用している艶やかなゴールドをあしらい、クラシカルなコインローファーを思わせるアクセントを添えました。

重厚感のあるルックスながら、ソールには軽量ボリュームソールを採用。見た目以上の軽やかな履き心地を実現しています。履き込むほどに足に馴染み、経年変化も楽しめる長く愛用できる一足です。

伝統あるHARUTAのものづくりと、SALON adam et rope'の洗練された感性が融合した特別なローファーは、さまざまなブラウンの魅力を纏いながら、秋冬のスタイリングを足元から彩ります。

HARUTA for SALON（ハルタ フォー サロン）

別注チャームローファー

price : \23,100（tax in）

color : Glass leather,Suede,Cherokee,(Black web限定カラーで再登場)

size : 22.5,23.5,24.5,25,(25.5 web限定サイズ)（cm）

-HARUTA-

100年以上の歴史を持つ革靴メーカー『株式会社 ハルタ』が展開するブランド。トラッドシューズの伝統を大切に守りながら、工夫や遊びも感じられるような靴づくりを追求し、積み重ねてきました。どんなコーディネートにも溶け込むスタンダードな靴を通して、衣服を自分らしくまとう愉しみを足元から支えます。

【取り扱い店舗】

「SALON adam et rope'」NEWoMan新宿店、アトレ吉祥寺店、天王寺MIO店、CoCoLo新潟店、香林坊大和店、アトレ恵比寿店、NEWoMan高輪店、福岡店

「J‘aDoRe JUN ONLINE」商品ページ：https://www.junonline.jp/salon-adam-et-rope/product/shoes/loafers/SBA66020

【ブランドサイト】

「SALON adam et rope'」公式HP：https://salon.adametrope.com/

「SALON adam et rope'」公式Instagram：https: //www.instagram.com/salonadametrope/(https://www.instagram.com/salonadametrope/)