独占取材｜カナダで38年、市民が国を動かした軌跡「プロフェッショナルな影響力の作り方」全3篇を6月29日公開

株式会社旗指物

大麻由来成分、カンナビノイド専門ECサイト「リキッド通販ショップ(https://www.thch-vape.shop)」を運営する株式会社旗指物（はたさしもの）は、特集記事「プロフェッショナルな影響力の作り方(https://www.thch-vape.shop/guide/column/citizen-movement-advocacy-strategy-guide)」全3篇を、2026年6月29日に公開します。本特集は、カナダで38年間にわたり市民運動を率いてきたNORML Canada事務局長ジェナウェイ・キャビオン氏への独占インタビューを軸に、「ふつうの市民が、暴力を使わずに社会を変えていく方法」を、理念ではなく実践の記録として全年齢層を対象に体系的に整理したものです。米国で大麻の連邦法上の位置づけを見直す公聴会が開かれる同日に合わせて公開します。

背景、この記事を作った理由

おかしいと感じた瞬間から、社会は変えられる。

日本では、社会の制度や政策について、自分が声を上げていいのかどうか、正直よくわからない、という感覚が根強くあります。「市民運動は昔の話」「政治的な発言はリスクがある」、私たち自身も、そういう空気の中で育ってきました。

一方で、調べれば調べるほど、ごくふつうの市民が、長い時間をかけて、粘り強く社会を変えてきた記録が世界には数多くあります。本特集は、その「なぜ」という気持ちから生まれました。

対象は、Z世代を含めた全年齢層です。「政策は偉い人が考えるもの」という感覚を、「世界ではこんなふうに変えられる」という実感に変えていただけるような記事を目指しました。私たちは専門家ではありません。だからこそ、できるだけ一次情報に近いところから事実を集め、読者のみなさんと一緒に学んでいきたいと思っています。

本特集ならではの「一次情報」

本特集は、他媒体の引用や要約ではなく、独自に取材・分析した記録を中心に構成しています。

本特集の核心 なぜ38年かかったのか、直面した5つの壁

独占取材・専門家の直接見解- 独占インタビュー カナダで38年間にわたり薬物政策の改革と人権保護を訴えてきた市民団体・NORML Canada（National Organization for the Reform of Marijuana Laws）の事務局長ジェナウェイ・キャビオン氏が、38年の市民運動を、日本語メディア初のインタビューで語ります。※ NORMLは、政治家や議員が公式に相談に来るほどの影響力を持つ団体です。年間2,000回以上メディアに登場する認知度で、米国における「市民運動の最高峰」に位置づけられます。独自の事例検証・比較分析- マット・バロン裁判のケーススタディ 市民のための違法行為が、6～7年におよぶ裁判を経て、裁判官に「社会に必要なサービス」と判断された経緯を日本語で検証。- 日本とカナダの法制度比較 両国の法制度の成熟過程と司法判断のあり方を、史実に基づいて比較分析。- 2018年合法化時の日本メディア横断分析 主要5紙の報道傾向を独自に分析。当時広がっていた誤解を、8年後の事実をもとに検証します。

本特集の独占インタビューで、キャビオン氏はこう語っています。

「法律を動かすきっかけは、たった一人の政治家で十分です。その意味で、カナダは本当に運が良かった。ジャスティン・トルドーという、大麻の恩恵を個人的に知っていた政治家が現れてくれたからです。」

では、なぜその「たった一人」に出会うまでに、38年もの時間が必要だったのか。記事では5つの壁を記録しています。

- 薬物に対する社会的スティグマ(偏見)の根深さ 1990年の合法化支持率はわずか22%。「大麻＝危険」という偏見が社会全体に根付いており、市民運動家たちは「おかしな人たち」として扱われ続けました。世論が過半数を超えるまでに20年以上を要しました。- 保守政権下での逆風 ハーパー保守政権の約10年間、大麻政策は厳罰化の方向に逆戻りしました。医療用制度の利用条件が厳格化され、患者アクセスは改善どころか後退。市民運動は守りの局面を強いられました。- 横断的な制度改革の困難性 大麻規制は、医療・刑事司法・税制・流通・広告規制が複数の省庁にまたがります。一つの法律を変えても、他の制度が壁となって実効性が生まれない状況が続きました。- 裁判所に頼るしかない立法の壁 議会は動かない。だから裁判所に訴える。R. v. Parker（2000年）をはじめとする憲法訴訟を積み重ね、「医療アクセスは憲法上の権利」という判例を一件ずつ積み上げていきました。- 世代間の価値観ギャップ 1980年代に活動を始めた人々の多くは、2018年の完全合法化時に60～70代でした。価値観が異なる世代を巻き込みながら運動を継続することが必要でした。

これら5つの壁を乗り越くために、38年という歳月が必要でした。偏見との闘い、政権交代への対応、複雑な制度設計、繰り返す裁判、世代を超えた対話。すべてが同時進行で進む長期戦の中で、「共感できる政治家」に出会う機会が初めて生まれたのです。

専門家の声

Amanda Reiman, PhD MSW｜New Frontier Data Chief Knowledge Officer / UC Berkeley

「大麻政策は変わり続ける。その過程に参加することが、自分が見たいと思う世界を作るための、重要で強力な手段である。」

Stanton Peele｜Drug Policy Alliance Fellow / 社会心理学博士

「良い面も負の面もある。自分の人生にどう適合するかを考慮した、慎重な使用が必要である。」

なぜ「6月29日」なのか

2026年6月29日、米国では大麻の連邦法上の位置づけを見直す公聴会が開催されます。50年以上続いた分類政策の、ひとつの転換点になる日です。

公衆衛生、経済政策、刑事司法など、複数の論点が交差するこの公聴会は、大麻により逮捕・起訴された人々の渡航制限のあり方など、私たちが思っている以上に広い影響を持っています。世界でいま何が起きているのかを、できる限り丁寧に伝えたいと思い、この日に合わせて公開することにしました。

公聴会の概要については、下記の動画もあわせてご参照ください。

公開コンテンツ

【リキッド通販ショップについて】

- 米国公聴会の説明動画 https://www.youtube.com/watch?v=qeSc7ZxW2TE[表: https://prtimes.jp/data/corp/135391/table/8_1_5f9410d8cee8d0c5844ab48956e45dee.jpg?v=202606290451 ]

当社が運営するリキッド通販ショップは、厳選された高品質な大麻由来のカンナビノイド製品を提供する、安全で信頼性の高いオンラインプラットフォームです。また、商品の販売にとどまらず、大麻やサイケデリックに関する正しい理解を促し、認知と自由な選択を支援する「私的使用合法化」活動にも取り組んでいます。

お問い合わせ先

社名：株式会社旗指物

所在地：東京都新宿区四谷三栄町16番11号

Email：info@routeflags.com

WEB：https://blog.routeflags.com

Youtube：https://www.youtube.com/@Cannabinoid-niki-h2o

Instagram：https://www.instagram.com/annat.wright/

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関連リンク

NORML Canada https://norml-canada.org/

ハッシュタグ

#米国公聴会 #市民運動 #認知的自由