女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研」でYouTubeでひと月200件のリスト獲得ができるまでロードマップ 成果事例解説セミナーを開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354046/images/bodyimage1】
株式会社アクティブノート(東京都調布市、代表取締役社長:長瀬葉弓)が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研( https://www.active-note.jp/ )」は、2026年6月21日(日)、6月22日(月)、6月23日(火)に、YouTubeでひと月200件のリスト獲得ができるまでロードマップ 成果事例解説セミナーを開催したことをお知らせします。
【セミナーの背景と目的】
集客を頑張っているにもかかわらず、「発信したいことはあるのに文章を書く時間が取れない」「投稿、メルマガ、LP。やることが多すぎて手が回らない」「AIが便利らしいのは聞くけれど、どこから触ればいいのかわからない」といった悩みを抱える女性起業家が増えています。
本セミナーは、動画から申込みへつなぐYouTube集客の仕組みを実例とともに学び、ひと月200件のリスト獲得を目指すロードマップを提供するために開催いたしました。
YouTubeでSEO対策をして安定集客を実現し、ひと月200件のリスト獲得を目指す。そして再現性の高いロードマップを公開することで、動画をつくる、視聴者を集める、申込みにつなぐ、リストを増やすという4つのステップを体系的に学んでいただきました。
【セミナー概要】
セミナー名称:YouTubeでひと月200件のリスト獲得ができるまでロードマップ 成果事例解説セミナー
開催日時:
・2026年6月21日(日) 20:00-21:30
・2026年6月22日(月) 13:00-14:30
・2026年6月23日(火) 10:00-11:30
開催形式:オンライン(Zoom)
参加費:無料
講師:集まる集客(R)コンサルタント 雪野由香
詳細URL: https://www.agentmail.jp/form/ht/72485/2/
【セミナー内容】
本セミナーでは、以下のロードマップに沿って、YouTube集客で成果を出すための具体的な方法を解説しました。
・動画をつくる
YouTubeで効果的な動画制作の基本から、視聴者に響くコンテンツづくりまでを実例とともに紹介。
・視聴者を集める
YouTubeSEO対策を活用し、検索で"探してくれる人"に届く仕組みを構築する方法を解説。
・申込みにつなぐ
動画からリスト登録への導線設計と、視聴者を顧客に変えるための実践的なテクニックを公開。
・リストを増やす
ひと月200件のリスト獲得を実現した成果事例をもとに、再現性の高い集客ロードマップを提供。
【講師紹介】
雪野由香
集まる集客(R)コンサルタント
もともとはインスタで1年半も発信を頑張っていたものの、家事や育児を後回しにしながら投稿を続けた結果、LINE登録わずか22件、お客様も3名だけ。何をどう改善すればいいか分からず、自己投資220万円を超えていました。
そんな中で出会ったのが「YouTube検索集客」。検索で"探してくれる人"に届く仕組みを取り入れたことで、たった1ヶ月半でメルマガ登録50件、会社を辞めて二週間で月商7桁を達成し、理想の働き方を実現することができました。
現在は、同じように「もう限界かも…」と悩んでいるママ起業家さんに、再現性ある集客導線と、反応が取れる"届け方"を届ける活動をしています。
集まる集客は、15年間SEOを研究してきたチームです。AIもSEOも、突き詰めれば「どれだけ信頼される情報を発信できるか?」これがすべて。YouTubeでもAIに紹介される集客の仕組みをすでに取り入れています。
【こんな方を対象にしたセミナーです】
・講師、コンサル、カウンセラー、セラピスト、コーチ、個人サロン経営者
株式会社アクティブノート(東京都調布市、代表取締役社長:長瀬葉弓)が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研( https://www.active-note.jp/ )」は、2026年6月21日(日)、6月22日(月)、6月23日(火)に、YouTubeでひと月200件のリスト獲得ができるまでロードマップ 成果事例解説セミナーを開催したことをお知らせします。
【セミナーの背景と目的】
集客を頑張っているにもかかわらず、「発信したいことはあるのに文章を書く時間が取れない」「投稿、メルマガ、LP。やることが多すぎて手が回らない」「AIが便利らしいのは聞くけれど、どこから触ればいいのかわからない」といった悩みを抱える女性起業家が増えています。
本セミナーは、動画から申込みへつなぐYouTube集客の仕組みを実例とともに学び、ひと月200件のリスト獲得を目指すロードマップを提供するために開催いたしました。
YouTubeでSEO対策をして安定集客を実現し、ひと月200件のリスト獲得を目指す。そして再現性の高いロードマップを公開することで、動画をつくる、視聴者を集める、申込みにつなぐ、リストを増やすという4つのステップを体系的に学んでいただきました。
【セミナー概要】
セミナー名称:YouTubeでひと月200件のリスト獲得ができるまでロードマップ 成果事例解説セミナー
開催日時:
・2026年6月21日(日) 20:00-21:30
・2026年6月22日(月) 13:00-14:30
・2026年6月23日(火) 10:00-11:30
開催形式:オンライン(Zoom)
参加費:無料
講師:集まる集客(R)コンサルタント 雪野由香
詳細URL: https://www.agentmail.jp/form/ht/72485/2/
【セミナー内容】
本セミナーでは、以下のロードマップに沿って、YouTube集客で成果を出すための具体的な方法を解説しました。
・動画をつくる
YouTubeで効果的な動画制作の基本から、視聴者に響くコンテンツづくりまでを実例とともに紹介。
・視聴者を集める
YouTubeSEO対策を活用し、検索で"探してくれる人"に届く仕組みを構築する方法を解説。
・申込みにつなぐ
動画からリスト登録への導線設計と、視聴者を顧客に変えるための実践的なテクニックを公開。
・リストを増やす
ひと月200件のリスト獲得を実現した成果事例をもとに、再現性の高い集客ロードマップを提供。
【講師紹介】
雪野由香
集まる集客(R)コンサルタント
もともとはインスタで1年半も発信を頑張っていたものの、家事や育児を後回しにしながら投稿を続けた結果、LINE登録わずか22件、お客様も3名だけ。何をどう改善すればいいか分からず、自己投資220万円を超えていました。
そんな中で出会ったのが「YouTube検索集客」。検索で"探してくれる人"に届く仕組みを取り入れたことで、たった1ヶ月半でメルマガ登録50件、会社を辞めて二週間で月商7桁を達成し、理想の働き方を実現することができました。
現在は、同じように「もう限界かも…」と悩んでいるママ起業家さんに、再現性ある集客導線と、反応が取れる"届け方"を届ける活動をしています。
集まる集客は、15年間SEOを研究してきたチームです。AIもSEOも、突き詰めれば「どれだけ信頼される情報を発信できるか?」これがすべて。YouTubeでもAIに紹介される集客の仕組みをすでに取り入れています。
【こんな方を対象にしたセミナーです】
・講師、コンサル、カウンセラー、セラピスト、コーチ、個人サロン経営者