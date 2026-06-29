HYTE、ヨーロッパ5都市コンサート上映ツアー開催記念マウスパッド「HYTE hololive English 3rd Concert -All for One- Desk Pad」発売

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株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、2026年5月から6月にかけて実施されたヨーロッパ5都市コンサート上映ツアーの開催を記念したマウスパッドHYTE hololive English 3rd Concert -All for One- Desk Padを2026年6月下旬より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。

◆HYTE hololive English 3rd Concert -All for One- Desk Pad
HYTE hololive English 3rd Concert -All for One- Desk Padは、ホロライブEnglishにより2026年5月から6月にかけて実施されたヨーロッパ5都市コンサート上映ツアーの開催を記念し、メインビジュアルデザインをプリントしたマウスパッドです。約900 mm幅のXLサイズの全面にメインビジュアルをプリントし、キーボードからマウスまでデスク全体をカバーすることが可能です。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353883/images/bodyimage1】

◆HYTE hololive English 3rd Concert -All for One- Desk Pad製品特徴

・全面にメインビジュアルをプリントしたXLサイズのマウスパッド
マウスパッドは900×400 mmのXLサイズで、マウスだけでなくキーボードなどを含めたデスク全体をカバーすることが可能です。布製のなめらかな表面はマウスや腕の摩擦を低減し、快適な操作感を実現します。

【発売詳細】

◆型番
hololive English 3rd Concert -All for One- Desk Pad

◆発売日
2026年6月下旬

◆市場想定価格
オープン価格

◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/hyte-hololive-english-3rd-concert-all-for-one-desk-pad/

◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/07/HYTE-hololive-English-3rd-Concert-All-for-One-Desk-Pad.zip

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

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