HYTE、ヨーロッパ5都市コンサート上映ツアー開催記念マウスパッド「HYTE hololive English 3rd Concert -All for One- Desk Pad」発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、2026年5月から6月にかけて実施されたヨーロッパ5都市コンサート上映ツアーの開催を記念したマウスパッドHYTE hololive English 3rd Concert -All for One- Desk Padを2026年6月下旬より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆HYTE hololive English 3rd Concert -All for One- Desk Pad
HYTE hololive English 3rd Concert -All for One- Desk Padは、ホロライブEnglishにより2026年5月から6月にかけて実施されたヨーロッパ5都市コンサート上映ツアーの開催を記念し、メインビジュアルデザインをプリントしたマウスパッドです。約900 mm幅のXLサイズの全面にメインビジュアルをプリントし、キーボードからマウスまでデスク全体をカバーすることが可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353883/images/bodyimage1】
◆HYTE hololive English 3rd Concert -All for One- Desk Pad製品特徴
・全面にメインビジュアルをプリントしたXLサイズのマウスパッド
マウスパッドは900×400 mmのXLサイズで、マウスだけでなくキーボードなどを含めたデスク全体をカバーすることが可能です。布製のなめらかな表面はマウスや腕の摩擦を低減し、快適な操作感を実現します。
【発売詳細】
◆型番
hololive English 3rd Concert -All for One- Desk Pad
◆発売日
2026年6月下旬
◆市場想定価格
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/hyte-hololive-english-3rd-concert-all-for-one-desk-pad/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/07/HYTE-hololive-English-3rd-Concert-All-for-One-Desk-Pad.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆HYTE hololive English 3rd Concert -All for One- Desk Pad
HYTE hololive English 3rd Concert -All for One- Desk Padは、ホロライブEnglishにより2026年5月から6月にかけて実施されたヨーロッパ5都市コンサート上映ツアーの開催を記念し、メインビジュアルデザインをプリントしたマウスパッドです。約900 mm幅のXLサイズの全面にメインビジュアルをプリントし、キーボードからマウスまでデスク全体をカバーすることが可能です。
◆HYTE hololive English 3rd Concert -All for One- Desk Pad製品特徴
・全面にメインビジュアルをプリントしたXLサイズのマウスパッド
マウスパッドは900×400 mmのXLサイズで、マウスだけでなくキーボードなどを含めたデスク全体をカバーすることが可能です。布製のなめらかな表面はマウスや腕の摩擦を低減し、快適な操作感を実現します。
【発売詳細】
◆型番
hololive English 3rd Concert -All for One- Desk Pad
◆発売日
2026年6月下旬
◆市場想定価格
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/hyte-hololive-english-3rd-concert-all-for-one-desk-pad/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/07/HYTE-hololive-English-3rd-Concert-All-for-One-Desk-Pad.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
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広報担当 西田
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