HYTE、「tokidoki x hololive English -Advent-」限定コラボキーキャップ＆マウスパッド発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、アパレルブランド「tokidoki」とホロライブEnglish -Advent-、HYTEのコラボレーションにより実現したキーキャップ＆マウスパッドtokidoki x hololive English -Advent- Keycap + Mouse Padを株式会社 駿河屋での限定発売として、2026年6月下旬より出荷開始いたします。
◆tokidoki x hololive English -Advent- Keycap + Mouse Pad
HYTE tokidoki x hololive English -Advent-Keycap + Mouse Padは、アパレルブランド「tokidoki」とホロライブEnglish-Advent-、HYTEのコラボレーションにより実現した、限定デザインのキーキャップとマウスパッドのセットモデルです。キーキャップにはhololive English -Advent-のメンバー「シオリ・ノヴェラ 」 さん、「古石ビジュー」さん、「ネリッサ・レイヴンクロフト」さん、「フワワ・アビスガード」さん、「モココ・アビスガード」さん5人をモチーフにしたグラデーションカラーとアイコンを各所にあしらい、JIS配列に対応したキーの他、異なるカラーやアイコンを配置した置き換え用のキーも多数同梱。高耐久なPBT樹脂に摩耗に強い昇華印刷を使用しています。マウスパッドは約900 mm幅のXLサイズの全面にメインビジュアルをプリントし、キーボードからマウスまでデスク全体をカバーすることが可能です。
※JIS配列を含めた各種キーボードレイアウトに対応（※全てのキーボードとの対応を保証するものではありません）
※Cherry MX互換のキーキャップです
※キーボード本体は付属しません
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354053/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354053/images/bodyimage2】
【発売詳細】
◆型番
tokidoki x hololive English Advent Keycap Bundle
◆発売日
2026年6月下旬以降、順次出荷開始
◆市場想定価格
21,190円（税込）
◆製品紹介・購入ページ（駿河屋.JP）
https://www.suruga-ya.jp/blog/?q=tokidoki_hololive260220.html
※駿河屋店舗では本店ゲーム館のみのお取り扱いとなります
◆製品情報ページ（リンクスインターナショナル）
https://www.links.co.jp/item/tokidoki-x-hololive-english-advent-keycap/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/tokidoki-x-hololive-English-Advent-Keycap-11.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆tokidoki x hololive English -Advent- Keycap + Mouse Pad
HYTE tokidoki x hololive English -Advent-Keycap + Mouse Padは、アパレルブランド「tokidoki」とホロライブEnglish-Advent-、HYTEのコラボレーションにより実現した、限定デザインのキーキャップとマウスパッドのセットモデルです。キーキャップにはhololive English -Advent-のメンバー「シオリ・ノヴェラ 」 さん、「古石ビジュー」さん、「ネリッサ・レイヴンクロフト」さん、「フワワ・アビスガード」さん、「モココ・アビスガード」さん5人をモチーフにしたグラデーションカラーとアイコンを各所にあしらい、JIS配列に対応したキーの他、異なるカラーやアイコンを配置した置き換え用のキーも多数同梱。高耐久なPBT樹脂に摩耗に強い昇華印刷を使用しています。マウスパッドは約900 mm幅のXLサイズの全面にメインビジュアルをプリントし、キーボードからマウスまでデスク全体をカバーすることが可能です。
※JIS配列を含めた各種キーボードレイアウトに対応（※全てのキーボードとの対応を保証するものではありません）
※Cherry MX互換のキーキャップです
※キーボード本体は付属しません
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354053/images/bodyimage2】
【発売詳細】
◆型番
tokidoki x hololive English Advent Keycap Bundle
◆発売日
2026年6月下旬以降、順次出荷開始
◆市場想定価格
21,190円（税込）
◆製品紹介・購入ページ（駿河屋.JP）
https://www.suruga-ya.jp/blog/?q=tokidoki_hololive260220.html
※駿河屋店舗では本店ゲーム館のみのお取り扱いとなります
◆製品情報ページ（リンクスインターナショナル）
https://www.links.co.jp/item/tokidoki-x-hololive-english-advent-keycap/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/tokidoki-x-hololive-English-Advent-Keycap-11.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
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E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
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