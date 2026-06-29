新宿線・大江戸線「森下」駅徒歩2分の賃貸マンションを取得

ＪＲ東海不動産株式会社

ＪＲ東海不動産株式会社（本社：東京都港区港南一丁目8番27号、代表取締役：早川直樹）は、2026年6月に東京都江東区新大橋にて賃貸マンション『Belleviage Morishita(ベルヴィアージ モリシタ)』を取得しましたのでお知らせいたします。当社としては、収益不動産（賃貸マンション）の3棟目の取得となります。

外観写真（2024年撮影）東京駅からのアクセスのイメージ

■取得の背景・目的

本物件は、都営新宿線および都営大江戸線「森下」駅徒歩2分という優れた立地にあり、都心主要エリアへのアクセスに優れています。また、周辺は賃貸需要が十分見込まれ、利便性と生活環境のバランスが良いエリアです。共用部と一部の住戸はリノベーション済みであり、今後順次残り住戸のリノベーションを実施することで、物件価値が向上する余地があることも評価しました。

■物件の特徴

既に共用部および一部住戸のリノベーションが実施されており、設備や内装のグレードアップが図られています。共用部にはオートロックや宅配ボックスなどの設備が整っており、入居者の利便性・快適性も配慮されています。また、今後順次専有部のリノベーションを実施し、デザイン性および機能性の向上を図り、入居者ニーズに応える住空間を提供していきます。

※リノベーションを実施した部屋のイメージ※リノベーション後のエントランス写真（2024年撮影）■アクセス

・都営新宿線/大江戸線「森下駅」より徒歩約2分

※新宿へ直通18分、六本木へ直通22分

・東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」より徒歩13分

※大手町へ直通４分

■物件概要

■ 今後の方針

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131423/table/12_1_b817bd915439bd4ca438548cab8c718d.jpg?v=202606290352 ]

引き続きＪＲ東海グループの不動産ディベロッパーとして、東海道新幹線沿線を中心に新たな物件の取得や開発を行い、沿線の価値を高めるよう不動産事業を積極的に推進してまいります。

＜お問合せ先＞

ＪＲ東海不動産 経営企画部企画課

電話：03-4346-2452

JR東海不動産株式会社

当社は不動産の開発や活用を通じてＪＲ東海の沿線エリアの価値向上・発展を目指すJR東海グループの総合不動産会社です。