Shopifyストアにタブ切り替え式の特集コレクションを設置できるアプリ「シンプル特集コレクションタブ｜お手軽おすすめ商品表示」をリリース

株式会社UnReact

「シンプル特集コレクションタブ｜お手軽おすすめ商品表示」は、Shopify ストアに「新着」「セール」「人気」などの複数のコレクションをタブで切り替えて表示できるアプリです。ホーム・商品・コレクションなど、あらゆるページにおすすめ商品をスッキリ並べて表示でき、お客様が気になるカテゴリーをワンタップで見比べられるようにします。

本アプリは、2026年6月2日 10:00 に正式公開いたしました。



PC・モバイルの列数、画像の縦横比、カードのデザイン、セール・NEW・売り切れバッジ、星評価、クイックビュー、カートへ直接追加まで、細かい部分まで管理画面から調整できます。テーマの雰囲気にあわせた見た目を、コーディングなしで作れます。



ノーコードでテーマに追加できます。料金は Basic Plan 月額 ＄3.99（または年額 ＄39.99 で 16% お得）で、インストールから 7 日間の無料体験が可能です。

▼ アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-186-ur-featured-col-app?locale=ja

▼ ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-186-ur-featured-col-app/guide

■ Shopify とは

Shopifyは、世界175ヶ国100万ショップ以上で利用されているECプラットフォームです。低コストで本格的なネットショップを開設でき、豊富なデザインテンプレートやアプリによる機能拡張が可能です。日本でも多くのブランドやショップがShopifyを活用してオンラインストアを運営しています。

■ 「シンプル特集コレクションタブ｜お手軽おすすめ商品表示」について「シンプル特集コレクションタブ｜お手軽おすすめ商品表示」について

タブで切り替えられる特集コレクションをストアに設置できます。



「シンプル特集コレクションタブ｜お手軽おすすめ商品表示」は、ホーム・商品・コレクションなどあらゆるページに、タブ切り替え式のコレクション一覧を配置できるアプリです。「新着」「セール」「人気」といった最大 4 つのコレクションをひとつのブロックにまとめられるので、お客様は気になるカテゴリーをワンタップで切り替えながら、すっきりと商品を見比べられます。列数や余白、画像の縦横比などのレイアウトはもちろん、セール・NEW・売り切れバッジ、星評価、クイックビュー、カートへの直接追加まで、細かく設定できます。コーディングは一切不要で、テーマの雰囲気にあわせた見た目に仕上げられるのも魅力です。



主な特徴は以下のとおりです。

■ 最大 4 つのコレクションをタブで切り替え表示最大 4 つのコレクションをタブで切り替え表示

複数のコレクションをタブで切り替えて表示できます。



特集したいコレクションを最大 4 件までタブにまとめて表示できます。 「新着」「セール」「人気」など、お客様が気になるカテゴリーをワンタップで切り替えられるので、ひとつのブロックで多くの商品に触れてもらえます。2 件以上選ぶと自動でタブの切り替え UI が表示され、各タブのラベルも自由に設定できます。

■ 5種類のレイアウトからお好みのスタイルで表示5種類のレイアウトからお好みのスタイルで表示

グリッドやカルーセルなど、お好みのスタイルで商品を見せられます。



グリッド（タイル状に整列）とカルーセル（横スクロール）の表示モードや、PC・モバイルそれぞれの列数を切り替えられます。 商品数が多い場合はカルーセルで省スペースに、商品をしっかり見せたい場合はグリッドで、と用途に合わせて選べます。ストアの世界観にあわせた並べ方が可能です。

■ 見出し・カード・ボタンを細かくカスタマイズ見出し・カード・ボタンを細かくカスタマイズ

タイトルやカード、ボタンの見た目を細かく調整できます。



タイトルやサブタイトルの文字サイズ・色、カードのスタイルや角の丸み、ボタンのデザインまで、管理画面から細かく調整できます。 画像の縦横比や表示方法（カバー／コンテイン）も選べるため、サイズの異なる画像でも統一感のある見た目に揃えられます。ブランドの雰囲気にあわせて自由に仕上げられます。

■ バッジ・星評価・クイックビュー・カート追加に対応バッジ・星評価・クイックビュー・カート追加に対応

セール・NEW・売り切れバッジや、カートへの直接追加に対応しています。



セール・NEW・売り切れバッジで商品を目立たせられるほか、星評価の表示、クイックビュー、カートへの直接追加にも対応しています。 Shopify Product Reviews や Judge.me などのレビューデータを星で表示したり、商品ページに移動せずにモーダルで詳細を確認してもらったりと、購買を後押しする機能が揃っています。

■ 1 クリックでテーマに追加1 クリックでテーマに追加

管理画面からワンクリックでテーマに追加できます。



アプリの管理画面でテーマを選んで「テーマに追加」を押すだけで、すぐにストアへ反映できます。 テーマエディタを開いて手動で探す手間がなく、初めての方でもかんたんに設置できます。特定のページや任意の位置に置きたい場合は、手動での追加にも対応しています。

▼参考記事- Shopifyで特集コレクションタブを表示できるアプリについて徹底解説｜ご利用ガイド(https://unreact.jp/shopify-apps/sa-186-ur-featured-col-app/guide)- Shopify に特集コレクションタブを設置できるアプリ6選を紹介！(https://unblog.unreact.jp/blog/2jqs_b60t8)- 【Shopify】特集コレクションをタブで表示できるアプリ5選！おすすめ商品表示でストアを魅力的に(https://qiita.com/eijiSaito/items/ec607c25aa80d7b31d56)

▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/