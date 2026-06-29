ナガオカ 演奏音の響きを抑え、室内環境を快適に整えるピアノマット / チェアマットを発売
ナガオカは、 「ナガオカトレーディング」 ブランドから 演奏音の響きを抑え、室内環境を快適に整える静音マット ピアノマット 「NPM01」 とチェアマット「NPM02」を全国の家電量販店・ECサイトにて、2026年6月30日より発売いたします。
メーカー想定売価は「NPM01」 10,000円(税抜) / 11,000円(税込)、「NPM02」 5,000円(税抜) /
5,500円(税込)。
ベージュ
グレー
ダークブラウン
※画像上のピアノ本体/チェア本体は付属いたしません
ピアノマット 「NPM01」 /チェアマット「NPM02」は演奏音の響きを抑え、室内環境を快適に整える静音マットです。打鍵時に広がる音の反響をやわらげ、室内での音のまとまりを改善し、吸音性能（NRC 0.35）により音の反射を抑え、クリアで聴きやすい音環境を実現いたします。本体カラーはベージュ、グレー、ダークブラウンの3色展開となっております。
■ 特長
・打鍵音、ペダル音対策に
・音の広がりを抑え、やさしい響きに
・演奏音のまとまりを向上
・室内の音環境を快適にサポート
・適度なクッション性で床への負担を軽減
・ピアノ演奏時の不要な反響を抑え、心地よい演奏空間作りをサポート
■ピアノ用マットは滑り止め付き、チェア用マットの裏面はフローリングを傷つけにくい不織布素材
左：椅子用マット裏 / 右：ピアノマット裏側
NPM01 製品仕様
品名 ナガオカトレーディング ピアノマット
型番 NPM01BE/NPM01GR/NPM01DBR
JAN 4967736084284（NPM01BE） / ベージュ
4967736084307（NPM01GR） / グレー
4967736084291（NPM01DBR） / ダークブラウン
本体価格 10,000円(税抜) / 11,000円(税込)
本体材質(表・裏面) ポリプロピレン熱可塑性エラストマー
重量 1060g
本体サイズ 1540mm × 600mm × 10mm
騒音低減率 35％
原産国 中国
NPM02製品仕様
品名 ナガオカトレーディング チェアマット
型番 NPM02BE/NPM02GR/NPM02DBR
JAN 4967736084321（NPM02BE） / ベージュ
4967736084345（NPM02GR） / グレー
4967736084338（NPM02DBR） / ダークブラウン
本体価格 5,000円(税抜) / 5,500円(税込)
本体材質(表・裏面) ポリプロピレン熱可塑性エラストマー
重量 470g
本体サイズ 1000mm × 600mm × 10mm
原産国 中国
製品URL
https://www.nagaoka.co.jp/item/npm01_npm02.html
プレスリリースURL
https://www.nagaoka.co.jp/release/202606001799.html
問い合わせ先
Email ： info@nagaokatrd.co.jp
株式会社ナガオカトレーディング 営業部まで