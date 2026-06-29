ナガオカ　演奏音の響きを抑え、室内環境を快適に整えるピアノマット / チェアマットを発売

株式会社ナガオカトレーディング

ナガオカは、 「ナガオカトレーディング」 ブランドから 演奏音の響きを抑え、室内環境を快適に整える静音マット ピアノマット 「NPM01」 とチェアマット「NPM02」を全国の家電量販店・ECサイトにて、2026年6月30日より発売いたします。

メーカー想定売価は「NPM01」 10,000円(税抜) / 11,000円(税込)、「NPM02」 5,000円(税抜) /

5,500円(税込)。

ベージュグレーダークブラウン

※画像上のピアノ本体/チェア本体は付属いたしません

ピアノマット 「NPM01」 /チェアマット「NPM02」は演奏音の響きを抑え、室内環境を快適に整える静音マットです。打鍵時に広がる音の反響をやわらげ、室内での音のまとまりを改善し、吸音性能（NRC 0.35）により音の反射を抑え、クリアで聴きやすい音環境を実現いたします。本体カラーはベージュ、グレー、ダークブラウンの3色展開となっております。

■ 特長

・打鍵音、ペダル音対策に

・音の広がりを抑え、やさしい響きに

・演奏音のまとまりを向上

・室内の音環境を快適にサポート

・適度なクッション性で床への負担を軽減

・ピアノ演奏時の不要な反響を抑え、心地よい演奏空間作りをサポート

■ピアノ用マットは滑り止め付き、チェア用マットの裏面はフローリングを傷つけにくい不織布素材

左：椅子用マット裏 / 右：ピアノマット裏側

NPM01 製品仕様

品名 ナガオカトレーディング ピアノマット

型番 NPM01BE/NPM01GR/NPM01DBR

JAN 4967736084284（NPM01BE） / ベージュ

4967736084307（NPM01GR） / グレー

4967736084291（NPM01DBR） / ダークブラウン

本体価格 10,000円(税抜) / 11,000円(税込)

本体材質(表・裏面) ポリプロピレン熱可塑性エラストマー

重量 1060g

本体サイズ 1540mm × 600mm × 10mm

騒音低減率 35％

原産国 中国

NPM02製品仕様

品名 ナガオカトレーディング チェアマット

型番 NPM02BE/NPM02GR/NPM02DBR

JAN 4967736084321（NPM02BE） / ベージュ

4967736084345（NPM02GR） / グレー

4967736084338（NPM02DBR） / ダークブラウン

本体価格 5,000円(税抜) / 5,500円(税込)

本体材質(表・裏面) ポリプロピレン熱可塑性エラストマー

重量 470g

本体サイズ 1000mm × 600mm × 10mm

原産国 中国

製品URL

https://www.nagaoka.co.jp/item/npm01_npm02.html

プレスリリースURL

https://www.nagaoka.co.jp/release/202606001799.html

問い合わせ先

Email ： info@nagaokatrd.co.jp

株式会社ナガオカトレーディング 営業部まで