ナガオカ　演奏音の響きを抑え、室内環境を快適に整えるピアノマット / チェアマットを発売

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株式会社ナガオカトレーディング

ナガオカは、 「ナガオカトレーディング」 ブランドから 演奏音の響きを抑え、室内環境を快適に整える静音マット ピアノマット 「NPM01」 とチェアマット「NPM02」を全国の家電量販店・ECサイトにて、2026年6月30日より発売いたします。


メーカー想定売価は「NPM01」 10,000円(税抜) / 11,000円(税込)、「NPM02」 5,000円(税抜) /


5,500円(税込)。




　　　　　　　ベージュ

　　　　　　　　グレー

　　　　　　ダークブラウン

　






　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※画像上のピアノ本体/チェア本体は付属いたしません



ピアノマット 「NPM01」 /チェアマット「NPM02」は演奏音の響きを抑え、室内環境を快適に整える静音マットです。打鍵時に広がる音の反響をやわらげ、室内での音のまとまりを改善し、吸音性能（NRC 0.35）により音の反射を抑え、クリアで聴きやすい音環境を実現いたします。本体カラーはベージュ、グレー、ダークブラウンの3色展開となっております。



■ 特長


・打鍵音、ペダル音対策に


・音の広がりを抑え、やさしい響きに


・演奏音のまとまりを向上


・室内の音環境を快適にサポート


・適度なクッション性で床への負担を軽減


・ピアノ演奏時の不要な反響を抑え、心地よい演奏空間作りをサポート





■ピアノ用マットは滑り止め付き、チェア用マットの裏面はフローリングを傷つけにくい不織布素材



　　　　　　　　　　　　　　左：椅子用マット裏　　　/　　　右：ピアノマット裏側


NPM01 製品仕様


品名 ナガオカトレーディング　ピアノマット


型番 　NPM01BE/NPM01GR/NPM01DBR


JAN　 4967736084284（NPM01BE） / ベージュ


4967736084307（NPM01GR） / グレー


4967736084291（NPM01DBR） / ダークブラウン


本体価格 10,000円(税抜) / 11,000円(税込)


本体材質(表・裏面) ポリプロピレン熱可塑性エラストマー


重量 1060g


本体サイズ 1540mm × 600mm × 10mm


騒音低減率 35％


原産国 中国



NPM02製品仕様


品名 　　　　　　　　　　　 ナガオカトレーディング　チェアマット


型番 　　　　　　　　　　　 NPM02BE/NPM02GR/NPM02DBR


JAN　　　　　　　　　　　　4967736084321（NPM02BE） / ベージュ


4967736084345（NPM02GR） / グレー


4967736084338（NPM02DBR） / ダークブラウン


本体価格 5,000円(税抜) / 5,500円(税込)


本体材質(表・裏面) ポリプロピレン熱可塑性エラストマー


重量 470g


本体サイズ 1000mm × 600mm × 10mm


原産国 中国




製品URL


https://www.nagaoka.co.jp/item/npm01_npm02.html


プレスリリースURL


https://www.nagaoka.co.jp/release/202606001799.html



問い合わせ先


Email ： info@nagaokatrd.co.jp


株式会社ナガオカトレーディング　営業部まで