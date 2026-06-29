「giftee for Business」、日東精工の新設株主優待に採用　オリジナルの地域特産品デジタルカタログギフトと「giftee Box(R)」から株主が選択可能に

株式会社ギフティ

eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社：東京都品川区／代表取締役：太田 睦、鈴木 達哉／以下、ギフティ)は、デジタルギフトを活用した法人および自治体向けサービス「giftee for Business」(※2)が、日東精工株式会社(本社：京都府綾部市／代表取締役社長：荒賀 誠／以下、日東精工)の新設株主優待プログラムに採用いただき、2026年3月～5月の期間に対象株主への優待品贈呈を実施しましたことをお知らせいたします。ギフティは、「カタログギフトシステム」(※3)を活用し、日東精工オリジナルのデジタルカタログギフトをオリジナルの株主優待として編纂・生成しております。また、デジタルギフトボックス「giftee Box(R)」(※4)を優待として、また、優待品を効率的に配布するソリューションをあわせて提供しております。なお、綾部市特産品をカタログギフト化するにあたり株式会社キッチハイク(本社：北海道檜山郡厚沢部町／代表取締役CEO：山本 雅也／以下、キッチハイク)との連携のもと実現しております。

株主優待制度を導入する上場企業数は、全上場銘柄の35%にあたる約1,600社(2025年7月末時点)にのぼり、全上場銘柄における実施割合も6年ぶりに増加に転じたことが直近の動向として公表されています。(※5)。一方で、BtoB事業を主体とする法人の場合、自社製品・サービスの性質上、株主へ直接贈呈できる優待品を自社で用意することが難しいという構造的な課題があります。そのため、贈呈品としてはプリペイドカードや商品券といった汎用的な金券類に頼らざるを得ないケースが多く、企業独自のオリジナリティのある優待品や株主の満足度を高める優待品の提供が難しいという側面がありました。

「giftee for Business」は、2016年のサービス開始以来、アンケートの謝礼や来店促進、SNSを活用したキャンペーン等、業界を問わず様々な法人のキャンペーンやプロモーション・マーケティング施策のニーズに対応しており、導入案件数は、累計81,000件(※6)を突破しております。特に主力プロダクトである「giftee Box(R)」ならびに「えらべるPay(R)」(※7)は、受け取り手が交換するギフトを選択でき、全国でご利用いただける利便性の高さから、全国規模のキャンペーンや株主優待をはじめとした法人の各種施策に活用いただいております。また、デジタルギフトの提供に加え、株主優待を効率的に配布するための各種ソリューションも併せて提供しています。また、ギフティは、2025年4月より本格提供を開始した、コンセプトにあわせ厳選した商品をオリジナルのギフトカタログとして編纂・生成する「カタログギフトシステム」を活用して法人オリジナルのデジタルカタログギフトを編纂することも可能です。ギフティの「カタログギフトシステム」により生成されたカタログギフトは、受取手がオンラインで商品を閲覧し、付与されたチケットを使って好きな商品を選んで申し込めるデジタルカタログギフトです。配送で受け取る商品に加え、店舗や施設で利用できるeギフトや体験ギフトなど多様な商品を掲載でき、受取手はチケット枚数に応じて自由に商品を選択できます。価格が直接伝わりにくく、贈る側・受け取る側双方に配慮したギフト体験を提供します。

日東精工株式会社は、工業用ファスナー(ねじ)やねじ締め機、計測・検査装置などを展開するトータルファスニング企業です。株主様との中長期的な関係構築と創業の地・京都府綾部市の魅力発信を目的に、2025年11月13日に株主優待制度の新設を発表されました。株主優待制度を新設するにあたり、優待品としてデジタルギフトを検討される中、ギフティが、指定の地域事業者と連携したオリジナルの綾部市特産品デジタルカタログギフトを編纂・生成できる点やデジタルギフトの形式でありながらオリジナルデザインのギフトカードの制作・配送から個人情報の管理まで一気通貫で対応できる点を評価いただき、採用の運びとなりました。

本取り組みにおいて、ギフティは、優待品として、デジタルギフトボックス「giftee Box(R)」および、「カタログギフトシステム」を活用して、日東精工本社がある綾部市の特産品からお好きな商品と交換いただけるチケットを束ねた日東精工オリジナルのデジタルカタログギフトを編纂し優待品として提供しています。また、専用ページ上で優待品を効率的に配布するためのソリューションを提供しております。2025年12月末日を最初の基準日として、500株以上を保有する株主様を対象に二次元コード付きのオリジナルギフトカードをお送りしており、株主様は二次元コードを読み込み専用サイトに遷移すると、オリジナルの綾部市特産品デジタルカタログギフトか「giftee Box(R)」のいずれかをお選びいただけます。デジタルカタログギフトは、保有株式数に応じて贈呈される3,000円相当もしくは6,000円相当の商品ラインナップの中からお好きな商品を1つお選びいただけ、「giftee Box(R)」は、保有株式数に応じて付与された2,000ポイント・4,000ポイント・8,000ポイントのポイント内で豊富なラインナップの中から複数のギフトを組み合わせて受け取ることが可能です。

また、専用ページでの本人認証や、優待品の選択、「giftee Box(R)」の即時発行にいたる一連の仕組みは、「giftee for Business」が提供するギフト配布のためのソリューションを活用して実現しているほか、オリジナルギフトカードの制作・発送・個人情報の管理まで一気通貫でご提供しております。

「giftee for Business」では、企業の多様なニーズに応えるべく、引き続きサービス開発・改善や他社との協業・サービス連携を推進してまいります。また、株主優待のデジタル化をはじめ、福利厚生・販促施策など幅広い活用シーンにおいて、ギフトによる新たな価値提供に取り組んでまいります。

(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※2) giftee for Businessとは、eギフトを活用した法人・自治体向けサービスです。キャンペーンの景品やお客様への謝礼にeギフトをご利用いただけます

(※3) ギフティが提供する「カタログギフトシステム」は、ブランドや法人、自治体を対象に提供する、オリジナルのデジタルカタログギフトの編纂・生成を可能にするシステムです。チケット制を採用しているため、カタログ内にはさまざまな価格帯の商品を掲載することができ、受取手は付与されたチケットを使って商品を選ぶため、カタログギフトの価格が直接伝わりにくい点も特徴です。キッチンウェアやベビー・キッズ用品、食品のセレクトショップなど、カジュアルな価格帯から高額商品まで幅広い商品を取り扱うブランドに適しており、出産や結婚、新生活などのギフトシーンにおけるブランドのギフト流通を促進する施策として活用いただけます。また、地域や健康、食材、オリジナルのギフトといったコンセプトやテーマに沿った商品ラインナップも可能であり、顧客へのシーズナルギフトや従業員向け福利厚生などのCorporate Gift、さらには自治体の特産品を編纂したふるさと納税の返礼品としても活用できます

(※4) giftee Box(R)は、コンビニ商品、カフェチケットなど約1,000種類のギフトから贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。giftee Box(R)および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数のギフトを選ぶことも可能です

(※5) 「東証マネ部！」特集(https://money-bu-jpx.com/news/article067171/)から引用

(※6) 2026年12月期第一四半期決算(2026年5月13日開示)時点

(※7) えらべるPay(R)は、様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができるデジタルギフトです。えらべるPay(R)および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です

◼️ 日東精工の株主優待について

2025年12月末を最初の基準日として、500株以上を保有する株主様が対象です。綾部市特産品のデジタルカタログギフトかデジタルギフト「giftee Box(R)」のいずれかをお選びいただけます。

【優待内容(2025年12月末基準日)】

・500株以上1,000株未満：3,000円相当の綾部市特産品のデジタルカタログギフト、もしくは「giftee Box(R)」2,000ポイント

・1,000株以上 10,000株未満：6,000円相当の綾部市特産品、もしくは「giftee Box(R)」4,000 ポイント

・10,000株以上：10,000円の「あやべ特別市民制度」入会、もしくは「giftee Box(R)」8,000ポイント

贈呈時期：毎年3月下旬(2026年3月27日配布開始)

詳しくは以下URLをご確認ください。

URL：https://www.nittoseiko.co.jp/ir/benefit.html

◼️ 導入企業コメント

日東精工株式会社 財務部様

このたび、株主の皆さまへの感謝を形にするとともに、当社への理解をより深めていただくことを目的として、株主優待制度を新たに導入いたしました。制度設計にあたっては、創業の地［綾部市］の魅力発信にもつなげるため、株主の皆様に魅力を感じていただける特産品のラインナップと、運営面での利便性の両立が重要なテーマでした。今回、サービスをご提案いただき、特産品掲載の実績とスムーズな運営体制に魅力を感じ、導入を決定いたしました。本制度を通じて株主の皆さまとのつながりを一層深め、企業価値の向上につなげてまいります。

■「giftee for Business」概要

「giftee for Business」は2016年のサービス提供開始以来、アンケートの謝礼や来店促進、SNSを活用したキャンペーン等、業界を問わず様々な法人のキャンペーンやプロモーション・マーケティング施策のニーズに対応しており、導入案件数は、累計81,000件を突破しております。特に主力プロダクトであるデジタルギフト「giftee Box(R)」ならびに「えらべるPay(R)」は、受け取り手がギフトを選択できる利便性から、キャンペーン参加者の居住地や性別、年齢などを問わず満足度の高いギフトとして、全国規模のキャンペーンや、参加者属性が多様なキャンペーンのインセンティブ用途として広く活用されています。また、2022年10月には、企業が取引先や顧客、従業員に対して関係性構築・関係性強化を目的として感謝の気持ちを示すために贈るギフトである「Corporate Gift」に特化したサービスや、 2022年12月からは自治体が実施する住民施策に特化したサービスの提供を開始するなど、ギフトを贈る対象や用途など提供するサービスの領域を拡大しています。デジタルギフトは全国チェーンの店舗やECで利用可能なものなど汎用性が高く、一定のテーマにあわせたギフトのラインナップも設定できるため、子育て支援をはじめとする各種住民支援の給付など、対象者や実施目的を絞った特定施策のインセンティブに最適であり、また導入も手軽なことからスムーズな施策運用も実現します。

提供対象：法人(BtoC、BtoE、BtoB)・自治体

提供方法：ユニークURL(CSVファイル)納品、ギフト発行API(giftee API)によるリアルタイム発行、カード形式、案内書面形式、タブレット形式等

提供サービス：「giftee Box(R)」、「えらべるPay(R)」など

導入スケジュール：最短1営業日から

※詳しくはお問い合わせください

料金体系：

デジタルギフト発行：商品代金＋発行手数料

※ギフト配布ソリューションはオプション対応

配送ギフト機能：入庫費用(初期)＋保管費用＋発送費用

※商品手配も含む場合は商品代金加算、オリジナル梱包・組み合わせ発送はオプション対応

※詳しくはお問い合わせください

URL：https://x.gd/Jy41L

お問い合わせ先：https://x.gd/MQA2O

◼️ 日東精工株式会社について

社名：日東精工株式会社

所在地：京都府綾部市井倉町梅ヶ畑20番地

設立：1938年2月11日

資本金：3,522百万円(2025年12月31日時点)

代表者：代表取締役社長 荒賀 誠

事業内容：工業用ファスナー(ねじ)やねじ締め機、計測・検査装置などの製造販売

URL：https://www.nittoseiko.co.jp/

◼️ 株式会社ギフティについて

ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレート・ビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、カジュアルギフトサービス「giftee(R)」、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」、また、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)」の4サービスあり、個人、法人、自治体を対象に広くeギフトサービスを提供しております。

社名：株式会社ギフティ

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア12階

設立：2010年8月10日(サービス開始：2011年3月)

資本金：3,286百万円(2025年12月末時点)

代表者：代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容：eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

１. カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営

２. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

３. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

４. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開

URL：

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee(R) https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム(R) https://giftee.co.jp/service/emachi-platform