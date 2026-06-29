六甲高山植物園 鮮やかな六甲ブルー 牧野富太郎が命名したヒメアジサイが見頃

阪神電気鉄道株式会社

六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区、社長：妹尾昭孝）が運営する「六甲高山植物園」では、鮮やかな『六甲ブルー』に染まったヒメアジサイの群落が7月下旬頃まで見頃を迎えています。

ヒメアジサイは、1929年に植物学者・牧野富太郎が命名した品種です。その花姿が女性的で優美なことから名付けられました。六甲山は花崗岩特有の酸性土壌のため、アジサイが非常に鮮やかな青色に発色し、『六甲ブルー』として神戸の市花にも指定され親しまれています。

村上定弘著『六甲あれこれ～六甲山をめぐる物語～』には、戦中から戦後にかけて寂れてしまった山を憂いた阪急電鉄創業者・小林一三氏が「六甲山をアジサイの山にしたい」と苗の提供を申し出られ、当時六甲山小学校の教師であった林中元氏が相談を受けたという、六甲山にアジサイが植栽されたいきさつが記されています。

■イベント情報 「六甲高山植物園×暦生活・花びより」

七十二候の暦と花の色の展示や、花あつめスタンプラリーを開催。アルプスやヒマラヤ、日本の高山植物の花々とともに、四季をめでる、いとおしむ時間を。

【開催日】開催中～7月12日（日） 【時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【参加費】無料（別途入園料要）

◆営業概要

【開園期間】開園中～11月29日（日） ※休園日あり。HPを要確認。

【開園時間】10：00～17：00（16：30 チケット販売終了）

【入園料】大人（中学生以上）900円 ／ 小人（4歳～小学生）450円

【駐車料金】1,000円

※荒天により営業・イベントの内容を変更・中止する場合があります。

六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/5e2319553915cf123d9d60dea140f8252dbc886d.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1